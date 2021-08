'OLUJA JE NAJVEĆE ETNIČKO ČIŠĆENJE SA ELEMENTIMA GENOCIDA'! Radun: Tuđman je vrhu hrvatske vojske tražio da Srbima zada konačni udarac (VIDEO)

Branko Radun, politički analitičar, rekao je za Pink da su hrvatske vojne snage prilikom organizacije 'Oluje' dobijali logističku pomoć od bivših američkih generala koji su samim tim učestvovali u projektovanju tog napada na Srbe.

- 'Oluja' je najveće etničko čišćenje koje ima elemente genocida. Bila je planirana akcija sa ciljem da Srba nema u Hrvatskoj uopšte. To ukazuju objavljeni brionski transkripti, gde Tuđman sa vrhom tadašnje vojske i obaveštajnim službama to i izjavljuje ''Sad ćemo naneti takav udarac Srbima da će oni nestati iz Hrvatske'' - kaže on.

Radun je objansio da su Hrvati svim silama hteli samo da isteraju sve Srbe iz Republike srpske kranije.

- Mi do skoro nismo imali tu aktivnu kulturu sećanja, nekako smo to potiskivali, nismo želeli da se zameramo komšijama. Pa se eto Boris Tadić izvinjavao Hrvatima, pa je to bili mali je reći nečuveno - ukazao je on.

Vladimir Marinković, narodni poslanik, rekao je za Pink da se danas navršava 26. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina koji se desio u srcu Evrope u prošlom veku.

- Izbačeno je i isternao sa svojih ognjišta prkeo 250.000 ljudi, 2.500 ljudi je mučki pobijeno, mahom dece i staraca. Hrvatska vojska i paravojne formacije nisu vodile računa koga će ubiti i na koji način. Čak su neke kolone ljudi u begu bile granatirane i bile su izložene vatri iz aviona koji su nadletali tadašnje područje Republike srpske krajine - naveo je Marinković.

On se osvrnuo na samo organizovanje akcije 'Oluja' rekavši da u njoj nisu ulestvovai samo Hrvati.

- Ono što je važno napomenuti je da je ovo bila koordinisana akcija hrvatske vojske i nsaga bezbedosti, ali i Pete armije BiH uz koordinaciju i zeleno svetlo koje su dobili iz određenih međunarodnih centara moći. Dakle, nije odgovornost samo na hrvatskom rukovodstvu koje je svakako počinilo jedan od najvećih zločina u 20. veku. Napravili su faktički jedan genocid. Isterali su preko 90 i više procenata građana sopstvene države, isključivo iz razoga zato što su Srbi i pravoslavni hrišćani. Naravno da se mi kao svaka ozbiljna država i ozbiljan narod sećamo tog zločina - rekao je Marinković.