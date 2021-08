Dvadeset šesta godišnjica progona i ubijanja Srba iz Hrvatske u zločinačkoj akciji Oluja kada su mučki ubijani i napadani nemoćni i stari obeležava se danas, 4. avgusta. Nakon više od četvrt veka hrvatska vladajuća politička elita nastavlja i dalje da sve agresivnije popularizuje ustaštvo.

Miloje Pršić, istoričar, prokomntarisao je za Pink izjavu hrvatske olimpijske takmičarke koja je rekla da je srećna što se njen upseh poklapa sa proslavom Oluje rekavši da je to nedopustivo.

- To doživljavam lično i tragično. Devojka koja ne razume suštinu ni istoriju svog, a ni srpskog naroda, niti elementarno ne razume tragiku tog vremena. Ta devojka je na Olimpijskim igrama insistirala da se fotografiše sa Novakom, da bi kada se vratila u Hrvatsku, prvo što je izjavila je bi htela da učestvuje na obeležavanju 'Oluje' - rekao je Pršić za Pink.

Kako je naveo, prava tragika sprksog naroda na tim prostorima desila se avgusta 1995. godine.

- Ubijani su nemoćni ljudi koji su hteli sa ostanu, koji su se odazvali pozivu Franje Tuđmana da ostanu na svojim ognjištima, neko nije ni mogao da napusti svoje ognjište zbog starosti, neko zbog nekih drugih obaveza, a neko je bio i lakoveran. Dakle, nije imao priliku da čuje ili pročita one transkripte sa Briona u kojima je on zapravo insistirao na proterivanju naroda. To je jedna teška, jedna tragična slika srpskog stradanja. Radio sam dugo u Zadru, znao sam atmosferu tamo, mogao sam kao čovek, po vokaciji istoričar, da naslutim da se ti događaji mogli očekivati 2005. godine - rekao je Pršić.

Dodatno je naveo da ga posebno iznenđuje što je i dalje u vrhu hrvatske vlasti i u upotrebi retorika zavade i mržnje.

- Mene danas boli što se u vrhu države Hrvatske nije promenila ta ploča, da se pokuša ili da se proba neki novi pristup koji može da deluje pomirujuće, koji može da deluje na neki način obećavajuće prema ljudima koji su ostali tamo. Nažalost, mnoge porodice koje su ostale na području Knina, Like su bez struje, bez vode, bez posla, bez elementarnih uslova za život - naveo je Pršić.

Prema Pršićevim rečima, civilizovana Evropa, demokratska Evropa ne reaguje na politiku Hrvatske.

- Vi nemate nijedan jedini glas u Evropi koji kaže 'dosta je sa tim obeležavanjem, dosta je sa tim pesmama proustaškog ili pronacističkog karaktera'. Vi nemate apel iz Evrope da ona deluje na pomirljivost - rekao je on.

Sanja Lakić, poslanik SNS-a, rekla je za Pink da je ona kao mala beba kada je imala manje od dve godine bila prognana sa porodicom iz Hrvatske u Srbiju.

- Za razliku od mnogih koji su tokom akcije 'Oluja' poginuli ja sam dobila priliku da živim. Najmanje što mogu da učinim je da različitim programima usrećim srpsku decu koja su se ponovo rađala i na mojim ognjištima, negde tamo između Zadra i Benkovca, ali i svu onu decu koja žive u Dalmaciji - rekla je ona.

Kako je ukazala, ne seća se same 'Oluje' ali zato su na njen život uticale sve nesreće koje je ona donela svim Srbima.