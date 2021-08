Pratite uživo na TV PINK i PINK.RS - predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi fabriku "Teklas automotive".

Stigavši u fabriku Vučić je najpre okupljenim građanima rekao da ima još mnogo posla da se uradi i najavio rešavanje problema u vodnosnabdevanju i izgradnju kanalaizacije i petlje koja bi povezala ceo kraj sa auto-putem.

Predsednik je najavio da će biti napravljena i petlja na autoputu između Vladičinog Hana i Vranjske Banje, kako bi građani lakše mogli silaze sa autoputa kada idu u Vladičin Han.

- Radimo i na lokalnim putevima, hoćemo da ih obnovimo da se sijaju, a ne da bude bezbroj rupa. Beskrajno sam vam zahvalan na podršci, da pokušamo da sačuvamo ljude da ostanu na svojim ognjštima na jugu Srbije. Borićemo se da gradimo Vladičin Han još brže i više nego do sada - poručio je Vučić.

Zahvaljući Teklas Automotive imamo porast plata u Vladičinom Hanu sa 245 na 440 evra za samo devet godina. To je uvećanje od 81 odsto. Ima još mnogo posla da se uradi. Borićemo se još snažnije nego do sada da graadimo - Hanrekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio svima koji su došli da ga pozdrave na pažnji i podršci i dodao da će da se Han gradi i razvija još brže nego što je to do sada bilo.

Predsednik je zatim razgovarao sa rukovodstvom kompanije, nakon čega je obišao fabriku i novi pogon namenjen proširenju kapaciteta.

Vučić im je poželeo srećan rad, a radnici su mu ispričali svoje utiske o radu u ovoj fabrici.

- Made in Serbia - prokomentarisao je predsednik dok je razgledao delove za automobile.

Vučić je tokom razgovora sa radnicima otkrio da će Teklas otvoriti pogon u Vranju.

Vučić je zvanično objavio da će turski investitor iz Vladičinog Hana zaposliti određeni deo otpuštenih radnika iz vranjskog Geoksa.

- Jedan deo problema sa Geoksom smo rešili, Teklas Automotiv je rešio da od sutra počnu intervjui za zaposlenje, odmah će zaposliti 250 ljudi, a do marta više od 500, on nam je dosta pomogao u ovoj teškoj situaciji. Turski investitor nam je izašao u susret i umesto da krene sa intervjuima u novembru, on kreće sutra. Useliće se u Geoksovu halu, mi ćemo je otkupiti. Prvo će se zapošljavati radnici iz porodica koje imaju više članova koji su ostali bez posla u Geoksu. Do kraja 2022. godine će zaposliti 1.000 zaposlenih u Vranju - objavio je Vučić.

Teklas Automotiv u Srbiji od 2016. godine Tokom aprila 2016. godina na svečanoj ceremoniji u Vladičinom Hanu otvorena je fabrika turskog investitora Teklas Automotive i ta investicija je tada iznosila 11,35 miliona evra. Fabrika u Srbiji proizvodi sisteme za cirkulaciju fluida niskog pritiska. Tada su fabruku u rad pustili tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Turske u Srbiji Nj.E. Mehmet Kemal Bozaj, a otvaranju su prisustvovali i ministri Rasim Ljajić i Željko Sertić. Kompanija Teklas je osnovana 1971. godine, kada je otvorena prva fabrika za delove od ekstrudirane gume i delove od brizgane plastike. Danas kompanija dizajnira, razvija i proizvodi sisteme za cirkulaciju tečnosti i sisteme brisača za velike proizvođače u automobilskoj industriji. Sa sedam fabrika u četiri zemlje i preko 3.600 zaposlenih, Teklas predstavlja globalnog dobavljača u auto-industriji.

Ranije je bilo reči o tome da Teklas planira otvaranje pogona u Vranju, gde bi trebalo da radi deo radnika kompanije Geox.

