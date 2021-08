VUČIĆ IZ VLADIČINOG HANA: Teklas će zaposliti bivše radnike Geoksa! Sutra počninju intervjui, posao odmah dobija 250 ljudi, do marta 600!

Turski investitor iz Vladičinog Hana zaposliće određeni deo otpuštenih radnika iz vranjskog Geoksa, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska fabrike "Teklas automotive" u Vladičinom Hanu.

Stigavši u fabriku Vučić je najpre okupljenim građanima rekao da ima još mnogo posla da se uradi i najavio rešavanje problema u vodnosnabdevanju i izgradnju kanalaizacije i petlje koja bi povezala ceo kraj sa auto-putem.

Predsednik je najavio da će biti napravljena i petlja na autoputu između Vladičinog Hana i Vranjske Banje, kako bi građani lakše mogli silaze sa autoputa kada idu u Vladičin Han.

- Radimo i na lokalnim putevima, hoćemo da ih obnovimo da se sijaju, a ne da bude bezbroj rupa. Beskrajno sam vam zahvalan na podršci, da pokušamo da sačuvamo ljude da ostanu na svojim ognjštima na jugu Srbije. Borićemo se da gradimo Vladičin Han još brže i više nego do sada - poručio je Vučić.

Zahvaljući Teklas Automotive imamo porast plata u Vladičinom Hanu sa 245 na 440 evra za samo devet godina. To je uvećanje od 81 odsto. Ima još mnogo posla da se uradi. Borićemo se još snažnije nego do sada da gradimo Han - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio svima koji su došli da ga pozdrave na pažnji i podršci i dodao da će da se Han gradi i razvija još brže nego što je to do sada bilo.

Predsednik je zatim razgovarao sa rukovodstvom kompanije, nakon čega je obišao fabriku i novi pogon namenjen proširenju kapaciteta.

Vučić im je poželeo srećan rad, a radnici su mu ispričali svoje utiske o radu u ovoj fabrici.

- Made in Serbia - prokomentarisao je predsednik dok je razgledao delove za automobile.

Vučić je tokom razgovora sa radnicima otkrio da će Teklas otvoriti pogon u Vranju.

- Vlasnik ove kompanije je veoma pošten i imamo odličnu saradnju sa njim, nikada nije ništa zloupotrebio, ni subvencije ni dogovore. Jedino što je ikada tražio jeste priključak na gas i radimo na tome da se to sredi što pre. Drago mi je što čujem da su radnici zadovoljni uslovima rada - rekao je Vučić tokom obilaska.

Vučić je zvanično objavio da će turski investitor iz Vladičinog Hana zaposliti određeni deo otpuštenih radnika iz vranjskog Geoksa.

Jedan deo problema sa Geoksom smo rešili, Teklas Automotiv je rešio da od sutra počnu intervjui za zaposlenje, odmah će zaposliti 250 ljudi, a do marta više od 500, on nam je dosta pomogao u ovoj teškoj situaciji. Turski investitor nam je izašao u susret i umesto da krene sa intervjuima u novembru, on kreće sutra. Useliće se u Geoksovu halu, mi ćemo je otkupiti. Prvo će se zapošljavati radnici iz porodica koje imaju više članova koji su ostali bez posla u Geoksu. Do kraja 2022. godine će zaposliti 1.000 zaposlenih u Vranju - objavio je Vučić.

Predsednik je rekao da se fabrika skroz promenila, da je jedva prepoznaje od prethodne posete.

Vučić se zahvalio ljudima iz Teklasa za sve što su uradili u Hanu.

- Došao sam ovde da zamolim naše prijatelje da na najbrži način pomognemo radnicima i da ih zaposlimo što je moguće pre. Beskrajno sam im zahvalan na tome što je bio toliko fer i što je rekao da nas razume i što od sutra kreće sa intervjuima - rekao je Vučić i dodao da će u naredne dve do tri godine zaposliti 250 ljudi, a do marta do 600 ljudi.

Predsednik je rekao da će u narednim danima biti još informacija oko pomoći za ove radnike.

- Moramo Teklasu da dovedemo gas, do kraja 2022. godine imaćete gas razveden od Leskovca do Hana i Vranja - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni će preuzeti dvoranu u Vranju i dodaje da će imati veća primanja nego što su imali u Geoksu. Dodaje da je ogromna i velika promena.

- Ja ću našem prijatelju ponuditi orden Srbije za naš nacionalni praznik zbog svega što je uradio za ovaj kraj. Zaposliće do kraja 2022. više od 1000 ljudi. Sada je trka sa vremenom i sa time šta možemo da izdvojimo za ljude - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će ljudi u Vranju i njihove porodice živeti mnogo bolje u budućnosti.

Predsednik Srbije je na pitanje da prokomentariše Milanovićeve i Plenkovićeve izjave povodom "Oluje" i njihovih izjava da Srbija vodi jalovu politku i da bi se trebalo okrenuti zaboravu istakao da Srbija neće nikada pristati na zaboravljanje zločina.

- Što se tiče prošlosti, sa Hrvatskom želimo najbolje moguće odnose, ali se svojih žrtava nećemo stideti i nastavićemo da se sećamo i Oluje i Jasenovca - rekao je Vučić.

Kako kaže, to je politika odgovornosti i budućnosti. Dodaje da je Srbija uvek spremna za svaku vrstu razgovora i saradnje, ali da se neće izvinjavati što joj je neko proterao stotine hiljada ljudi.

Predsednik je prokomentarisao i jučerašnji sastanak sa predstavnicima opozicije.

- Nacionalno zajedništvo je potrebno. Njih interesuje Republika Srpska dok druge to očigledno ne zanima već iz zanima samo njihov profit - rekao je Vučić.

Na pitanje šta se dešava sa fabrikom u Aleksincu i radnicima koji su na prinudnom odmoru predsednik Srbije je istakao da nema informaciju da se bilo koja fabrika iz tih krajeva gasi i da ima problema.

Nema podataka da je više od 100 radnika na prinudnom odmoru i da bilo koja fabrika ide iz Srbije osim Geoksa. To je živa kategorija, čak i da se desi da neki investitor ode nije to toliko strašno, ne možete zabraniti nekome da ode ili zahtevati gde da posluje. Nema podataka da se u Aleksincu nešto dešava poput Geoksa. Mi ćemo nastaviti politiku dovođenja investitora i izlaženja u susret i saradnje sa investitorima kako bismo što najbolje naše radnike obezbedili. Država je obezbedila ozbiljan pristup investicijama i obezbedila je subvencije, a to investitorima znači - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da nema potrebe vršiti pritisak i ubeđivati javnost da država skriva informacije o slučaju Belivuk-Miljković jer to nije istina i javnost će blagovremeno dobiti sve potrebne informacije.

- Ne treba pokazivati nestrpljenje u slučaju Belivuk. Veoma je teško otkriti da li je neko nekoga oteo u tom klanu, jer se oni svi kao druže, ljube, grle kad se vide, a onda neko samo nestane. Tužilaštvo radi odličan posao i javnost će dobiti sve odgovore o ovom slučaju - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ukazao i na činjenicu da je u vreme Dragana Đilasa ugašeno 1.000 fabrika i da nema potrebe da se polemiše kakva je Srbija danas, a kakva je bila.

Cilj im je samo da skinu Vučića sa vlasti, a nemaju nikakav plan i politiku kako da dovedu investicije u Srbiju. Bitno je da samo vređaju, to nije lako trpeti, ali trpim. Neka pokažu svoj plan, jer do sada su pokazali samo da umeju da oteraju investitore, ne i da ih dovedu. Optužuju me za neka dopisivanja putem tih skaj telefona, a ja pojma nemam ni šta je taj skaj telefon, ni te aplikacije. Imam jedan telefon i to stari, na svake godine ga menjam kad to sokoćalo polomim, a o tim telefonima apsolutno ništa ne znam. Mene zanima kako da pomognem radnicima, običnim ljudima, nemam ja kad da se čujem sa tim kriminalcima - rekao je Vučić i naglasio da je istina da je podneta krivična prijava protiv njega i ministra Vulina i detaljnije to i pojasnio:

- Krivična prijava je podneta i prosleđena na dalje postupanje. Spreman sam i čekam poziv da izađem na poligraf i odgovorim na sva pitanja.

- I ja i Anin tim radimo danonoćno da rešimo problem odlaska Geoksa, biće još fabrika koje će da odu iz Srbije, otići će one fabrike koje su doveli ovi pre mene, pa nek odu, imaju pravo da idu. Vranje je vapilo za bilo kakvim investitorom, opet bih doveo Geoks, to je bilo neophodno. Eto sad Geoks ide i Vranje ne ostaje bez investitora, došao je duplo bolji i duplo će biti veća plata. Niko nije ni sanjao da će Vladičin Han imati fabriku koja zapošljava više od 1.000 ljudi - rekao je Vučić.

Teklas Automotiv u Srbiji od 2016. godine Tokom aprila 2016. godina na svečanoj ceremoniji u Vladičinom Hanu otvorena je fabrika turskog investitora Teklas Automotive i ta investicija je tada iznosila 11,35 miliona evra. Fabrika u Srbiji proizvodi sisteme za cirkulaciju fluida niskog pritiska. Tada su fabruku u rad pustili tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Turske u Srbiji Nj.E. Mehmet Kemal Bozaj, a otvaranju su prisustvovali i ministri Rasim Ljajić i Željko Sertić. Kompanija Teklas je osnovana 1971. godine, kada je otvorena prva fabrika za delove od ekstrudirane gume i delove od brizgane plastike. Danas kompanija dizajnira, razvija i proizvodi sisteme za cirkulaciju tečnosti i sisteme brisača za velike proizvođače u automobilskoj industriji. Sa sedam fabrika u četiri zemlje i preko 3.600 zaposlenih, Teklas predstavlja globalnog dobavljača u auto-industriji.

