EKSKLUZIVNO ZA PINK! Vučić: Požari 2012. nisu bili tema jer smo imali glad i otkaze! Zelena agenda će nam biti jedan od izvora rasta

Uživo na TV Pink i Pink.rs pratite intervju predsednika Srbije.

Vučić će tokom ekskluzivnog intervjua za "Nacionalni dnevnik" govoriti o stalnim napadima na njega, utakmici u Novom Pazaru, požaru na deponiji u Vinči, ekonomskom napretku Srbije, uspesima naših olimpijaca i drugim aktuelnim temama.

Podsetimo, ranije danas predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom kom je rekao kako smatra važnim da naše zemlje, kroz saradnju, daju doprinos političkom i mirnom rešavanju svih sporova, sukoba i otvorenih pitanja.

- Pratio sam Olimpijske igre koliko sam mogao. Najteže je bilo 2012. jer su bile u Londonu, pa se sve događalo u udarnim terminima. Mnogo je bilo lakše sad u Tokiju - rekao je Vučić i dodao da je to tamičenje nacija i država.

- Srbija je danas druga u regionu po broju medalja, posle Mađara - naveo je Vučić.

Predsednik je čestitao svim osvajačima medalja i njihovim trenerima i napomenuo da će za dva dana svi osvajači medalja dobiti nagrade, 70.000 evra za zlato, 60.000 za srebro, 50.000 za bronzu.

Predsednik Srbije je najavio velika ulaganja u fudbalsku infrastrukturu.

Kreće izgradnja Nacionalnog stadiona, ali i fudbalskih stadiona u drugim mestima, da se ne igra fudbal samo u Beogradu. Ne treba nam da nam liga bude sastavljena samo od klubova iz Beograda i Novog Sada.

Vučić je komentarisao i incidente na utakmici u Novom Pararu i dodao da tu nije reč o navijačima i onome što oni osećaju.

Partizan je bio ubedljiv i krenulo je sa tribina skandiranje 'Nož, žica, Srebrenica' i 'Ratko Mladić'. U istom sekundu je sa tribina gde su stariji navijači Novog Pazara vikali su: 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Navijači Partizana nisu nikoga fizički ugrozili, a navijači Pazara jesu. I tamo su mene vređali navijači Pazara, a ne Partizana kao obično"

- Navijači Pazara nisu navijački organozovani. Pokazali su šta misle o Srbiji. Oni su u ovom slučaju pokazali šta iskreno misle šta misle o meni, o Srbima i koliko su podele duboke. Pitam se dokle mi Srbi i Bošnjaci mislim da tako ide. Moramo da razmišljamo kao ozbiljni ljudi, o budućnosti - rekao je Vučić.

- Recite onda da to nema veze sa sportom, već sa nečim drugim - istakao je predsednik Srbije.

Moram da osudim one koji viču 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Kada mene vređaju, to je u redu, jer je to demokratija, ali ovo je rušenje Ustavnog poretka.

Prema njegovim rečima, ostaje nam da razgovaramo sa Bošnjacima i da vodimo računa o emocijama i njihovim i našim.

Vučić je rekao da ne želi da se meša u rad Fudbalskog saveza Srbije, ali da mu se čini da utakmica nije najbolje organizovana.

Predsednik Srbije je govoreći o požaru u Vinči, rekao da 2012. požari u Srbiji nisu ni bili tema jer smo imali glad i otkaze.

- Sada je to glavna tema. Francuzi i Japanci vode računa o deponiji i taj problem će biti rešen do kraja godine. Takve stvari će se dešavati. To se dešava u celoj Evropi - naglasio je Vučić.

On je rekao da kada se vodi računa o zemlji, tu nema mesta za partikularne interese.

- Radićemo sve deponije u Srbiji, krećemo u 16 opština u Srbiji. Situacija će biti bolja, ali neću da prihvatim priču o zelenoj agendi kao novi džihad - rekao je Vučić.

Radimo na zelenoj agendi, to će nam biti jedan od izvora rasta, ali neću da se ulizujem nikome