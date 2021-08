ZAPADU ODGOVARA DA SE SRBIJA NAĐE U NEVOLJI, da nije tako "pritegli" bi Prištinu!

Nedovoljan pritisak pre svega SAD i Nemačke na Prištinu da počne da poštuje dogovorene sporazume kao i da se priključi inicijativi „Otvoreni Balkan“ predstavlja indirektan pritisak na našu zemlju tražeći još ustupaka u pregovorima o normalizaciji odnosa, smatra nekadašnji diplomata Vladislav Jovanović.

- Odbijanje Prištine da se uključi u inicijativu „Otvoreni Balkan“ moglo bi da je košta politički - kaže Jovanović ističući da bi to moglo da se desi jedino ukoliko je to protiv interesa zapada, pre svega SAD i Nemačke.

- Ali, meni se čini da nije uopšte, da je to taktiziranje, pomalo dogovoreno i dopušteno jer odgovara i zapadnoj strani da se Srbija duže nađe u nevolji, da bi bili mekši u pregovorima. Na indirektan način to je i pritisak na Srbiju jer da nije oni bi iza zatvorenih vrata zavrnuli uši Prištini i ona bi brzo stala mirno, a oni to čine javno, što je samo kozmetika - kazao je Jovanović za Tanjug.

Jovanović kaže da ako bi Amerika ili Nemačka stvarno htele da disciplinuju „svoje pulene u Prištini“, imaju načina da to urade iza zatvorenih vrata.

Namerno držanje pregovora u neizvesnosti

- Međutim oni i dalje smatraju da Priština ovakva kakva jeste može da vrši neku taktičku ulogu i oni je koriste.

Na pitanje da li se Kurtijevo "pokazivanje mišića" može dovesti u vezu sa tim što se tek očekuje dolazak novog ambasadora SAD u Prištinu, Jovanović kaže da može ali ali to je politika SAD jedna i da ima i neke druge neoglašene taktičke interese u odnosu na Srbiju.

- A to je da je na neki način drži u neizvesnosti još neko vreme ne bi li od nje iznudila još neki ustupak u odnosu na Kosovo i Metohiju - kaže Jovanović.

Primećuje da Amerika ne može to dugo da radi, ponajviše što su političke opasnosti, kako kaže, sve značajnije i igra oko Prištine morala bi da se privede kraju u relativno razumnom periodu.

U suprotnom, smatra Jovanović, ta igra bi mogla da ugrozi sve američke interese na Balkanu, što Amerika želi da izbegne.

Priština i Tirana kao mlađi i stariji brat

Govoreći o odnosima između Prištine i Tirane, a u kontekstu kritika albanskog premijera Edija Rame na račun politike koju vodi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, Jovanović kaže da su to odnosi kao između mlađeg i starijeg brata.

To znači da nikada ne mogu biti normalni, kaže Jovanović i pojašnjava da je to iz razloga što će mlađi brat uvek hteti da postane stariji, a stariji da zadrži svoju poziciju.

- U ovom slučaju u pitanju je nešto više od toga, a to je interes i i to interes starijeg da uđe u neku vrstu koordinacije sa još dve zemlje u regionu, a potencijalno još dve, znači pet ukupno, što se procenjuje kao neophodnost jer EU je obećanje koje se možda nikada neće ostvariti, a treba živeti i trajati, a trajati je bolje u grupi sa sebi sličnima, negoli sam - navodi Jovanović.

"Otvoreni Balkan" - privrženost miru i stabilnosti

On primećuje da je to logično rasuđivanje koje nije opterećeno političkim mističnim mislima.

Kako kaže, Albanija, Severna Makedonija i Srbija, koje su u inicijativi „Otvoreni Balkan“ su zemlje koje su privržene miru i stabilnosti i nemaju tajanstvene zadatke.

- Međutim, prištinski Albanci koji pretenduju da su zasebna država, imaju i neke zadnje ciljeve koje ne otkrivaju sasvim i to je ono što je kočnica - kaže Jovanović.

Navodi da, međutim, oni imaju i nad gazdom gazdu, a to je Zapad koji ako hoće može lako da ih vrati na pravi put.

- Ali, Zapad to očigledno ne čini iz nekog interesa, nego se više javno pojavljuje sa pozivima Prištini da se urazumi. To je više namenjeno nama, nego njima i u Prištini to znaju i ti pozivi neće uticati na njih - kazao je.

Ipak, Jovanović smatra da će i Priština morati da se privoli na zajednički život sa drugima iako to, kako kaže, možda ne želi ili ima neke druge interese.