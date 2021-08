'DA HOĆE, ZAPAD BI IM ZAVRNUO UŠI' Srpski diplomata bez zadrške o popustljivom pristupu SAD i EU prema Prištini i pritisku na Srbiju

Nedovoljan pritisak Zapada, pre svega SAD i Nemačke, na Prištinu da se priključi inicijativi "Otvoreni Balkan" predstavlja i indirektan pritisak na Srbiju kako bi ona u pregovorima postala "mekša" i od nje se dobio još neki ustupak, smatra nekadašnji diplomata Vladislav Jovanović.

Odbijanje Prištine da se uključi u inicijativu "Otvoreni Balkan" moglo bi da je košta politički, kaže Jovanović, ističući da bi to moglo da se desi jedino ukoliko je to protiv interesa Zapada, pre svega SAD i Nemačke.

- Ali, meni se čini da nije uopšte, da je to taktiziranje, pomalo dogovoreno i dopušteno jer odgovara i zapadnoj strani da se Srbija duže nađe u nevolji, da bismo bili mekši u pregovorima. Na indirektan način to je i pritisak na Srbiju jer da nije oni bi iza zatvorenih vrata zavrnuli uši Prištini i ona bi brzo stala mirno, a oni to čine javno, što je samo kozmetika - kazao je Jovanović za Tanjug.

Jovanović kaže da, ako bi Amerika ili Nemačka stvarno htele da disciplinuju "svoje pulene u Prištini", imaju načina da to urade iza zatvorenih vrata. Međutim, dodaje, oni i dalje smatraju da Priština ovakva kakva jeste može da vrši neku taktičku ulogu i oni je koriste.