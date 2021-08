NAROD RAZUME POLITIKU! Vučić o prognozama opozicije za izbore: Izmerite njihove METRE puteva! Ostavili su NULA bolnica i MINUS 20 FABRIKA

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji nove kovid bolnice u Novom Sadu, na Mišeluku, gde odgovora i na pitanja novinara.

"Nemam ništa protiv kada viču protiv mene, ali imam kada viču "Nož, žica, Srebrenica"!

Na pitanje o skandiranju Ratku Mladiću na utakmici, Vučić kaže da je sve postalo smešno i komično. Kaže da je video i Suljagića iz Srebrenice koji je rekao da je Vučić naredio da se skandira Ratku Mladiću, ali i protiv njega (Vučića). Ističe da nema ništa protiv kada viču protiv njega, ali ima kada viču "Nož, žica, Srebrenica".

- Ono što o meni viču je najmanji problem i to slušam od 2013. godine - kaže Vučić.

"Svi koji uđu i izađu u Predsedništvo su zapisani i snimljeni"

Na pitanje o navodnom susretu sa Veljkom Belivukom na terasi Predsedništva, Vučić kaže da su svi koji uđu u ovu zgradu zapisani, zabeleženi i snimljeni.

- Nisu mislili ni da govore istinu, već da prave glupe viceve, čija je suština: Išao bih ja i na poligraf, ali ne mogu jer se izanđala mašina, valjda su im takvi vicevi. A oni ni na izanđao poligraf ne bi išli jer su svi lažovi - kaže predsednik.

"Država obavila posao po pitanju napada na aktivistu"

Kada je reč o protestu ekoloških organizacija ispred zgrade Predsedništva koji je najavljen za septembar, Vučić kaže da vidi da Javni servis prednjači u ovim napadima. Kaže da je policija obavila svoj posao kada je reč o napadu na aktivistu na Fruškoj gori.

- Policija vodi istragu, tužilaštvo će da obavi svoj posao, a i država je uradila šta je trebalo, ali su ovo iskoristili protiv države.

Kaže da je očigledno za sve kriva država, ne Vučić koji "seče kriminalce testerama", već država, a oni koji napadaju ne vide 7 fabrika u Novom Sadu, već će da vide da je posečeno jedno drvo.

- Što nismo imali kampanju za Vinču 2012. godine? Imali su 7 godina da je urade, što nisu? Kako je Vinča sada tema, a tada nije bila? Svaka saobraćajka može da bude oružje za napad. Počeli su na ulici da određuju ko će da ide u pritvor! - kaže Vučić.

Ističe da je u Srbiji počelo da se traži samo ono negativno, iako ne može da se kaže da su plate niže, da posla nema... Problem je u tome, kaže Vučić, da želimo da vidimo samo loše.

- Zamislite da smo imali 300 mrtvih kao u poplavama u Nemačkoj? Obesili biste me ovde ili na Terazijama. Sećate se laži da sam ubio Cvijana, da sedim sa Belivukom na terasi Predsedništva i seckamo zajedno ljude u Ritopeku. Sećate se laži do laži koje su stizale i koje su se samo nizale - kaže Vučić.

Predsednik je izjavio da treba napraviti odgovoran pristup zelenoj agendi, da se ide sa čistom, zelenoj energiji, ali neće da zatvara Kolubaru i Kostolac da bi se dodvorio nekima u Evropi i svetu.

- Imamo 6.000 zaposlenih koji tamo rade i ja neću da ih ostavim bez posla. Ako vam ne odgovara, imaćemo izbore naredne godine pa birajte nekog drugog, ja to neću da radim - rekao je Vučić.

Na pitanje o susretu Merkelove sa Inckom i Šmitom, Vučić kaže da je svaki susret sa njom važan, a da ona želi da pruži podršku novopostavljenom visokom predstavniku.

SAD od početka podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan

Predsednik Vučić je izjavio da je zahvalan Sjedinjenim Državama, koje od početka podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan. Vučić je na pitanje da komentariše podršku Stejt dipartmenta toj inicijativi, kao i da se sa i od Nemacke cuje slične poruke, rekao da to govori o tome da ljudi koji to vide kao stvaranje "velike Srbije" zapravo ništa ne razumeju. - Kada čujete argument da je to stvaranje velike Srbije, možete samo da okrene glavu i kažete: ovi ljudi ništa ne razumeju. "Amerikanci ulaze u suštinu i ja sam im na tome zahvalan - rekao je predsednik.