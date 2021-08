Pratite uživo na Tv Pink i Pink.rs posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Užicu, Bajinoj Bašti i turističkom naselju Mećavnik-Drvengrad.

Predsednik se zahvalio okupljenim građanima što su ovako rano došli u tolikom broju.

"Zbog zagađenja i vazduha, gužvi i bezbroj problema zbog puta koji prolazi kroz centar Užica, doneli smo odluku da izgradimo obilaznicu oko grada, i to krećemo najkasnije do kraja oktobra da radimo. To nije obilaznica običan put, već u profilu auto-puta, i koštaće najmanje 25 ili 30 miliona evra", rekao je Vučić.

Kako kaže, završiće do polovine sledeće godine auto-put do Požege, a onda dodaje, idemo do Užica, 'pa i dalje od njega'.

"Ono što je mnogo važno, pričalo se da nemamo novca za vrtić, ali evo ja vam kažem da će biti novi vrtić na Carini. Ono što je za vas važno, to je ovaj put prema Kadinjači i Bajinoj Bašti, radićemo tunela ka Kadinjači, spojićemo Dub i Dupce. To je oko 50 miliona evra, to su velike stvari. Povezaćemo i Mitrovac i Mećavnik. Treba da vidimo i kako ćemo zbog malog prostora da uradimo sa Ponikvama, možemo li da izdržimo i da Ponikve uspostavimo za manje avione i da dodatno podstičemo turizam - rekao je Vučić i dodao da država ima velike planove.

Ističe da je važno da se dodatno razvija turizam u čitavom zlatiborskom okrugu.

"Danas je prosečna plata u Užicu 520 evra, ne mislim da je to idealno, ali za malo godina smo uspeli mnogo da napredujemo", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da putevi moraju da se proširuju i da se spajaju delovi zemlje sa auto-putevima.

"To je za nas od presudnog značaja.

Vučić se zahvalio građanima što su imali razumevanja u vremenima kada je bilo teško i kada je morala da se ojača ekonomija zemlje.

"Danas imamo više novca, penzioneri će dobiti uvećane penzije, i dodatne pare i sada u septembru, novembri u decembru", rekao je Vučić i dodao da sve to može da se uradi pre svega zahvaljujući narodu koji je razumeo da treba da podrži politiku ozbiljnosti i odgovornosti.

Predsednik se još jednom zahvalio na divnom dočeku i istakao da nikada nigde nije imao takav doček u 9 sati ujutru.

"Hvala vam što ste čuvali našu zemlju i brinuli o nezavisnosti. Nastavićemo da radimo na tome da Srbija bude ponosna na svoj srpski narod i svoje građane. Živelo Užice, živele Srbija!", rekao je Vučić.

Sa predsednikom Vučićem su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i ministar omaldine i sporta Vanja Udovičić.

Nakon što se obratio okupljenim građanima, predsednik je obišao novu Sportsku halu Krčagovo.

Predsednik je rekao da očekuje velike uspehe i istakao da će ova dvorana da znači za ceo grad.

"Novac nije bio problem, već u dezorganizaciji. Ovde može da se igra i košarka i rukomet i odbojka. Užice ima odličnu tradiciju u tim sportovima", rekao je Vučić.

Kako kaže, važno je da se deca bave sportom i da nauče da pobeđuju, ali da nauče i da gube.

"Želim vam mnogo uspeha, ulagaćemo u užički sport. Želim vam da radom i naporom postignete velike rezultate. Uživajte u sali, u sportu, želim vam sve najbolje", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je potom s okupljenim đacima razgovarao i obećao da će već danas dobiti odbojkaške lopte.

Predsednik će potom posetiti Zdravstveni centar Užice.

Tokom posete opštini Bajina Bašta, Vučić će posetiti domaćinstvo Ljube Blagojevića, razgovaraće sa meštanima i nakon toga obići će kompaniju Rolomatik d.o.o.

Vučić će posetu završiti obilaskom turisičkog naselja Mećavnik-Drvengrad.