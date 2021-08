Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer, prokomentarisao je za Pink situaciju prilikom inauguracije predsednika Srbije Aleksandra Vučića juna 2017. godine koji su brojni predstavnici takozvane opozicije iskoristili za sopstvenu političku kampanju.

Vučićević je istakao da su Đilasove pristalice bile revoltirane tim što su izgubile na izborima i da su prilikom inauguracije protestvovali ispred Narodne skupštine Srbije.

- Tom prilikom su, usled eskalacija i nasilja morali da reaguju i pripadnici bezbednosnih službi. Kada im takav vid političke borbe nije uspeo, oni su onda godinama lagali, koristeći i zloupotrebljavajući neke fotografije. Tvrdeći da su ti pripadnici službi zapravo ljudi povezani sa Belivukom i Miljkovićem. Oni to rade godinama - rekao je Vučićević za Pink.

Prema njegovim rečima takva retorika je kod Đilasa i njegovih pulena prisutna već poslednjih pet godina.

- Oni lažu, lažu, i samo lažu. Tvrde da je Belivuk učestvovao kao obezbeđenje inauguracije i na obezbeđenju polaganja zakletve, i na razbijanju, kako oni kažu opozicionih demonstracija. Bitno je istaći da su Veljko Belivuk i Marko Miljković u tom periodu bili u zatvoru - navodi on.

Vučićević je naveo da je takva hajka na predsednika Srbije trajala danima, mesecima i godinama, i da je zaanovana na informaciji kako bi se predsednik distancirao od naroda, ali to im, kako navodi, nije uspelo.

- Oni su pričali i tvrdili da je to istina, najstrašnija istina. Ipak, istina je, i mi smo došli do tog vrlo konkrentog podatka, koji je javni podatak. Naime, Veljko Belivuk je bio u pritvoru zbog već poznatog ubistva Vlastimira Miloševića na šinama od četvrtog februara 2017. godine do 11. maja 2018. godine, dok je Marko Miljković bio u zatvoru od četvrtog maja 2017. godine, do 11. maja 2018. godine. Dakle oni su u vreme, i pre izbora, i tokom inauguracije bili u zatvou. Nje tajna kada je neko bio u zatvoru i od kada do kada je bio - naveo je on.

Urednik dnevnog lista Informer istakao je da se Dragan Đilas i njegove pristalice godinama već bave specijalnim ratom protiv predsednika Vučića.

- To vam je kontra-propaganda. To je metod borbe protiv protivnika gde se koriste sva dostupna sredstva. Oni to upravo rade - rekao je Vučićević i dodao:

- Oni su znali da tu ne postoji nikakva veza, međutim to njima nije smetalo da lažu.