Đilas, vlasnik "inženjerskog mozga" i desetina tajnih računa po svetu, predvodi harangu protiv Vučića!

Nastavlja se višenedeljna medijska haranga i gebelsovska propagandna akcija u medijima koji su pod kontrolom određenih centara moći i nekih tajkuna protiv predsednika Aleksandra Vučića. Prednjače, razumljivo, oni mediji koje finansira Dragan Đilas, vlasnik „inženjerskog mozga“ i vlasnik desetina tajnih računa po svetu, na kojima krije novac opljačkan od građana Srbije u vreme dok je bio na vlasti. Uz Đilasa sadejstvuju njegovi čankolizi, podrepne muve i uposlenici, koje pokreće jedino taj novac koji je Đilas ukrao i patološki agresivna mržnja prema Vučiću, saopštio je Zoran Đorđević, član Predsedništva SNS-a.

Tom organizovanom, koordiniranom i, po mnogo čemu očigledno – spolja naručenom, svakodnevnom medijskom ratu, priključuju se i svi ostali mrzitelji Aleksandra Vučića i mrzitelji svega dobrog što je on je uradio, i što svakodnevno radi, za Srbiju. Njihova zaslepljenost i bezgranična mržnja, dodatno podstaknuta njihovom sopstvenom frustriranošću i nesposobnošću, usmereni su samo ka jednom cilju: Srušiti po svaku cenu Vučića. Šarolikost te bezvredne skupine, tih interesnih grupa, koje se lažno predstavljaju kao nekakve političke organizacije, ujedinjuje samo jedno – činjenica da nemaju ni politiku, ni ideologiju, ni program ili bilo kakav vrednosno merljiv cilj usmeren ka boljitku Srbije i njenih građana, osim neutažive želje za vlašću i ličnim bogaćenjem. Njima samima se to čini kao dovoljan uslov i razlog da mogu sebe da smatraju za nekakve validne političke protivnike, iako svi zajedno, u zbiru, jedva da domašuju i onaj smanjeni izborni cenzus od 3%., pa je zato logično što insistiraju na tome da su „izborni uslovi loši, da u Srbiji nema građanskih sloboda i ljudskih prava i da zato na izborima neće ni učestvovati “ – što je samo deo arsenala njihovih laži koje prezentuju svojim inostranim mentorima, od kojih očekuju da ih vrate na vlast. Naravno, da ih vrate na vlast bez demokratskih izbora, različitim zakulisnim radnjama, političkim i drugim pritiscima, ucenama i uslovljavanjima, politikom dvojnih standarda i metodama koje nemaju nikakve veze sa rezultatima izborne volje naroda u Srbiji.

Ovi prodavci magle, lezilebovići i neradnici koriste svaku priliku da u pojedinim stranim ambasadama i prilikom svojih kontaktima sa predstavnicima međunarodne zajednice, ogovaraju, lažu i fabrikuju dezinformacije, pri čemu je centralna meta tih njihovih bljuvotina predsednik Vučić, kao i članovi njegove porodice. Oni ne kriju svoj prezir prema građanima Srbije, koji su – po njima – politički nepismena masa kojom je lako manipulisati, jer njihov jedini cilj je da opravdaju novac koji su dobili za rušenje predsednika Vučića i da potvrde „pravovernost i odanost“ svojim mentorima, mada bi ispravnije bilo reći – svojim gazdama. A gazde razmišljaju kao i sve gazde – samo vode računa o svojoj investiciji, jer im nisu važni ni istina, ni moral, ponajmanje nacionalni i državni interesi Srbije i dobro njenih građana.

Da nije tako valjda bi neko, na nekom od tih prijema u stranim ambasadama, u nekom od tih razgovora koje su imali, pitao recimo Dragana Đilasa odakle mu 619 miliona evra i šta će mu svi ti tajni računi koje je posvuda sakrio po svetu , ako je sve to legalno stekao!? I kako je moguće biti istovremeno visoki državni funkcioner i imati privatnu firmu, koja upravo u vreme sopstvenog mandata doživljava poslovni procvat i zarađuje milione evra?!

Ili, možda bi neko trebalo da pita Vuka Jerimića o prirodi njegovih poslovnih i svih drugih veza sa raznoraznim belosvetskim prevarantima, koje su upravo uhapsile vlasti neke od tih zemalja koje su „zabrinute za stanje ljudskih prava i sloboda i demokratičnost u Srbiji?! Moglo bi se, na primer, postaviti i pitanje o pljačkaškim privatizacijama sprovedenim u vreme dok su njihovi miljenici i današnji „borci za demokratiju“, bili na vlasti, kao i pitanja o brojnim vezama pripadnika bivšeg režima sa različitim „kontroverznim biznismenima“, mnogim od njih dokazano iz kriminogene sredine?!

Mnoga bi pitanja mogla biti postavljena i trebala biti postavljena, ali naravno da neće. Neće, jer se na njih odgovori znaju, ali se prećutkuju, a pitanja se i ne postavljaju jer nisu važni istina, politika i moral – prioritet je srušiti Vučića, sprečiti ga da se bavi politikom, sprečiti ga da se za bori za Srbiju i da Srbiju i interese njenih građana brani, mudro i odvažno, državnički i vizionarski, sprečiti Vučića da Srbiju razvija i čini je svakim danom sve jačom, poštovanijom i uvažavanijom u svetu.

U realizaciji cilja mrzitelja predsednika Vučića, njegove politike i njegovih neospornih rezultata, sva sredstva su dozvoljena i svaki saveznik je dobrodošao, ma kakva to ljudska ništarija da jeste. Čak je i poželjnije da to bude neko bez i minimuma moralnih obzira, ko ima poprilično „putera na glavi“i ko bi lako mogao da završi u zatvoru. Takvim „liderima“, koji bi se silom dovedeli na vlast u Srbiji, lako je upravljati i lako ih je naterati da sprovode sve ono što bi njihove gazde zahtevale.

Jedina prepreka na tom putu im je – Aleksandar Vučić. Prepreka nepremostiva, prepreka nesavladiva. On to jeste i on će to i ostati. Na veliku žalost svih njegovih mrzitelja i njihovih gazda.