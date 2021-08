SADA NAPADA RIO TINTO, A ODGOVORAN JE SA TADAŠNJOM VLAŠĆU ZA NJIHOV DOLAZAK! Vuk Jeremić se upleo u sopstvene laži kao pile u kučine! (FOTO)

Nekadašnja Vlada čiji je član bio upravo Vuk Jeremić "omogućila je dolazak Rio Tinta u Srbiju i eksproprijaciju zemljišta po zahtevu privatnih investitora"

Advokat i Predsednik Upravnog odbora neprofitna organizacija osnovane radi zaštite, očuvanja i poboljšanja životne sredine, Jovan Rajić je putem Tviter profila istakao da mu je "zanimljiva Narodna stranka koja pljuje sve "zelene" pokrete i stranke".

Zanimljiva mi ova Narodna stranka i njeni predstavnici koji pljuju sve "zelene" pokrete i stranke koje se bave tom temom, a onda krenu sa "izbacivanjem" Rio Tinta iz Srbije, ako oni dođu na vlast, bez da kažu kako to nameravaju da izvedu. Meni to populizam, šta znam 🤷‍♂️ — Jovan Rajic 🍀✊💚 (@Solly_Attwell) 15. август 2021.

Naravno da je vrlo bitno, obzirom da je Vlada čiji ste deo i Vi bili omogućila dolazak Rio Tintu i eksproprijaciju zemljišta po zahtevu privatnih investitora.



Što se tiče organizacije kojoj pripadam, mi smo se odredili time što smo, kao i u svakom projektu kojim se bavimo ⬇️ pic.twitter.com/txGHTcB0XF — Jovan Rajic 🍀✊💚 (@Solly_Attwell) 16. август 2021.

"Ne, nije populizam. To je naš stav, donesen nakon višemesečne stručne i političke rasprave u okviru institucija. I smemo da ga glasno saopštimo, jer ne zavisimo ni politički ni finansijski od stranih donatora. To nije slučaj sa većinom "zelenih" pokreta i NVO", istakao je Jeremić.

"Kako ste glasali na sednici Vlade Srbije 2011. godine, u vezi sa izmenama odredbi Zakona o rudarstvu?" upitao je Rajić.

"Ako se dobro sećam, nisam bio prisutan - ispravite me ako grešim. No to nije poenta, i Vi to dobro znate. Iskopavanje litijuma od strane Rio Tinta u Srbiji, sa postojećom tehnologijom, je vanredno veliki hazard za životnu sredinu. Nema etičnog izgovora za podršku tom projektu. Stoga apelujem na Vas, da se kao ozbiljna "zelena" NVO, čiji rad izuzetno cenim, po tom pitanju eksplicitno negativno odredite, kao što je to učinila Narodna stranka. Dok se ne bude kopalo u Nemačkoj, gde litijuma takođe ima, ne treba razmatrati mogućnost da se to radi u Srbiji. Svesni smo toga da EU i SAD taj projekat zdušno podržavaju, i shvatam da Vam zbog toga nije jednostavno odvažiti se na takav korak - nije bilo ni nama, jer smo svesni reperkusija. Ali u ovom slučaju, ne sme biti prostora za kalkulacije, ako Vam je "zeleno" zaista pri srcu", odgovorio je Jeremić.

Podsetimo, lider Narodne stranke Vuk Jeremić je pre dva dana rekao da će "izbaciti Rio Tinto iz Srbije".

- Mi ćemo Rio Tinto izbaciti iz Srbije. Koga god da su podmitili, to će biti deo krivičnog postupka. U zatvor će ići svi koji su im pomogli da dođemo u neposrednu opasnost od bespovratnog uništenja životne sredine u našoj zemlji - rekao je Jeremić televiziji Valjevo plus.