HOĆE LI SE ŽUTA BANDA BAR IZVINITI? Vučićević: Postoji KRUNSKI DOKAZ LAŽI - Belivuk i Miljković za vreme inauguracije Vučića bili u zatvoru!

Đilasovski mediji godinama lažu da su Veljko Belivuk i Marko Miljković sa mafijašima tukli demonstrante posle predsedničkih izbora i za vreme inauguracije predsednika Aleksandra Vučića. Istina je da je Belivuk zbog 'ubistva na šinama' bio u pritvoru od 4. februara 2017. do 11. maja 2018. godine, a Miljković od 4. maja 2017. godine do 11. maja 2018. godine!

Hejterski mediji pod kontrolom tajkuna Dragana Đilasa uporno već godinama unazad lažu da su Veljko Belivuk i Marko Miljković sa svojim mafijašima tukli demonstrante posle predsedničkih izbora i za vreme inauguracije predsednika Aleksandra Vučića u proleće 2017. godine. Da je to strašna, gebelsovska laž sada je i definitivno dokazano!Informer je došao do nepobitnih dokaza koji raskrinkavaju dugogodišnje lažne tvrdnje đilasovaca! Istina je, naime, da su i Belivuk i Miljković u trenutku izbora i inauguracije predsednika države pre više od četiri godine bili u - PRITVORU!

Crno na belo

Predsednik Vučić je položio zakletvu u Skupštini Srbije 31. maja 2017. godine, a svečanost povodom njegove inauguracije održana je 23. juna 2017. godine u Palati 'Srbija'. U to vreme, kako tvrde đilasovski lažovi, Belivuk i Miljković su sa svojim mafijašima, po nalogu SNS, prebijali ljude po Beogradu!?!

To, međutim, nikako ne može biti istina! Kako pokazuje službena dokumentacija do koje smo došli, Belivuk je zbog 'ubistva na šinama' bio u pritvoru od 4. februara 2017. do 11. maja 2018. godine! Njegov najbliži saradnik Miljković bio je u pritvoru od 4. maja 2017. do 11. maja 2018. godine! Ovi podaci, dakle, nesumnjivo dokazuju da su Belivuk i Miljković bili u pritvoru znatno pre inauguracije predsednika Vučića, pa samim tim nisu mogli da učestvuju u bilo čemu van zatvora!

- Ovo su javno dostupni podaci do kojih je mogao da dođe svako ko je zaista istraživački novinar. Jasno je da su Belivuk i Miljković bili u pritvoru mnogo pre i mnogo posle Vučićeve inauguracije, a da su priče o tome da su oni obezbeđivali inauguraciju predsednika i navodno tukli ljude na ulicama čiste laži - kaže naš izvor iz policije.

Ako ovo nije krivično delo širenja lažnih vesti, onda ne znam šta jeste! Đilas i njegovi mediji godinama lažu, objavili su na stotine i hiljade tekstova, priloga, tvitova u kojima tvrde da su Belivuk i Miljković 2017. tukli ljude po Vučićevom nalogu. Mi sada imamo sasvim konkretne, pisane dokaze da je to laž! Predaćemo dokaze tužilaštvu i tražićemo da se pokrene istraga! Onaj ko godinama ovako svesno i namerno laže, taj pokušava da Srbiju gurne u građanske sukobe i haos i taj mora da odgovara - kategoričan je Vučićević. On pita urednike i novinare žutih, hejterskih medija da li će se bar izviniti zbog strašnih laži:

- Sta ćemo sad, žuta bando lažovska?! Je l' vas bar malo sramota?! Hoćete li se nekad bar postideti, izviniti?!

Komentarišući sve ove navode, bivši operativac DB Božidar Spasić naglašava da se u nizu laži i dezinformacija koriste čak i priče koje nemaju nikakvu logiku.

- Oni pokušavaju na sve načine da povežu predsednika Vučića i Belivukov klan, ali im nikako ne ide, jer te povezanosti nema i nikada je naravno nije ni bilo! Strašne laži da su osumnjičene vođe klana Belivuk i Miljković bili obezbeđenje na inauguraciji predsednika Vučića imaju za cilj nastavak lažne kampanje i dalje kompromitovanje predsednika. Činjenica da su Belivuk i Miljković u vreme pre i nakon inauguracije bili u istražnom zatvoru, a o čemu sada svedoče državna i sudska dokumenta, razbijaju tu najveću teoriju zavere Đilasa, Borka, Jeremića i ostalih političara u pokušaju - kaže Spasić, dodajući da je kod kontrapropagande najvažnije raširiti glasinu čija verodostojnost uopšte nije važna.

Kompromitovanje

Strašne laži da su osumnjičene vođe klana Belivuk i Miljković bili obezbeđenje na inauguraciji predsednika Vučića imaju za cilj nastavak lažne kampanje i kompromitovanje predsednika

- U nizu tih laži je i ova, vrlo opasna izmišljotina za koju bi neko morao da odgovara. Čudi me ćutanje tužioca, jer ovakve dezinformacije ne samo što pokušavaju da kompromituju predsednika Vučića, već su deo mnogo veće zavere pozivanja na državni udar. Ipak, nema sumnje da će žuti lažovi već sutra plasirati novu laž, a svaka takva plasirana dezinformacija je jako opasna - upozorava Spasić.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da đilasovskim medijima nisu nimalo bitne činjenice, već određena interpretacija gde su unapred dodeljene uloge po crno-belom ključu.

- Vučić i sve u vezi sa njim u tim medijima mora da ima izrazito negativnu moralno-političku konotaciju. Utoliko se predsednik otvoreno kriminalizuje dovođenjem u vezu sa osumnjičenima za najteža krivična dela, dok tobožnja opoziciona javnost i akteri dobijaju moralno uzvišen status - ističe Stanković.

Podmetnuli fotografiju lažnog Veljka Belivuka

Đilasovski mediji su u želji da pošto-poto uvežu Veljka Belivuka i predsednika Vučića čak objavili fotografiju, koju su prethodno 'uredili' tako da bude mutna, i ustvrdili da je na njoj Vučić na mitingu SRS 29. jula 2008. sa Belivukom!?! Ipak, IT stručnjak i partner Fejsbuka za Srbiju Ljuban Kovačević objavio je originalnu sliku na kojoj se vidi da ovo nije Belivuk!

'Prva slika nastala 29. jula 2008. godine na demonstracijama SRS na kojima je nastradao Ranko Panić. Opis: Aleksandar Vučić smiruje učesnika protesta! Na drugoj slici iste godine Veljko Belivuk ima samo 23 godine, momak u razvoju i pubertetu!

Pljunuo, pa polizao: Kovačević sam sebe demantuje

Reditelj i potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević prvo je ustvrdio da je lično video kako Veljko Belivuk sedi na terasi Predsedništva Srbije sa Vučićem i da je spreman da ide na poligraf, da bi potom, kada je predsednik demantovao da je ikada sedeo sa Belivukom u Predsedništvu, demantovao svoje tvrdnje!?!

- Nisam video njega i Belivuka na terasi Predsedništva. Samo ovog dugog. Na poligraf uvek, ali sa njim. I da poligrafista ne bude brat jedne od njegovih žena. Šveđanin ili FBI, recimo - pokušao je da se 'izvadi' Kovačević.