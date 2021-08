'LICEMERJE TVITERA U PUNOM SJAJU!' Oglasio se Grenel povodom etiketiranja medija u Srbiji: Evo kako je PODRŽAO VUČIĆA (FOTO)

Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio je kao licemerje odluku Tvitera da na naloge pojedinih medija u Srbiji stavi oznaku da sarađuju sa Vladom Srbije, podržavši stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom postupka te kompanije.

- Licemerje Tvitera u punom sjaju - i svetskim liderima je dosta - napisao je Grenel i tagovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Grenel je dodao da Tviter gubi uticaj. On je takođe podelio tekst portala The Hill, koji je preneo vest agencije Asošiejted pres da je predsednik Vučić povodom odluke Tvitera rekao da jedva čeka da mu ta kompanija isključi nalog, da bude "još jedan Tramp u svetu".

. @Twitter hypocrisy on full display - and world leaders have had enough. @avucic



Twitter is losing influence. https://t.co/2XWzcmJz9k