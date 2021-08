VUČIĆ O NOVIM MERAMA: Zdravlje ljudi je najpreče, ali ekonomija ne može da stane, moliću Krizni štab da odluke budu što blaže

U jeku četvrtog talasa epidemije koronavirusa u Srbiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je apel da se ljudi u što većem broju vakcinišu.

Povodom treće doze vakcine, kao i trenutnoj korona situaciji, predsednik ističe da se nada što blažim merama, jer kako dodaje, ljudi moraju da nauče da žive sa koronom.

- Realno 43 odsto ljudi neće da se vakciniše. To što mi kažemo da je 51 odsto, to je više od onih koji žive u Srbiji. LJudi koji ne žele da se vakcinišu su neodgovorni, naše je da ih molimo da to urade. Mi imamo vakcine, delimo ih širom sveta... Pitanje je ekonomije, pitanje je kako će ovi ljudi dobiti plate. Ekonomija ne može da stane. Ne možemo da zatvorimo poslove. Ne možemo da povećamo plate i penzije, a da niko ništa ne radi - ističe Vučić govoreći o pandemiji virusa korona.

On je dodao da marta prošle godine nismo ni znali šta je korona virus, ali da danas imamo način da se protiv njega borimo.

On je podvukao da je zdravlje ljudi najpreče, ali da "moramo da radimo".