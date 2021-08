'ZAJEDNO MENJAMO SRBIJU!' Vučić na sednici GO PUPS: Penzioneri su uvek bili uz svoju Srbiju, hvala njima i vašoj političkoj partiji

"Nema unazad, hoćemo unapred. Hoćemo bolju budućnost, a da iz prošlosti izvučemo pouke. Želimo da izgradimo za našu decu sigurno i bolje sutra. Zajedno menjamo Srbiju", izjavio je predsednik na sednici GO PUPS.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas na sednici GO PUPS.

Predsednik Srbije se na samom početku istakao da nije cilj da neko ostane dugo na vlasti, već da uradi nešto dobro za svoju zemlju.

- Trudimo se da stvorimo budućnost za našu decu, a najveću podršku smo imali od najstarijih građana. Oni su neka vrste tihe većine. Ljudi koji se najmanje žale, najmanje kukaju, i imaju najviše razumevanja za državu - kaže Vučić.

Govoreći o najstarijima, Vučić dodaje da oni razumeju ekonomske probleme države, jer su, kako navodi, radili ceo vek.

- To su ljudi spremni da poklone poverenje, oproste ono pšto su sebi oprostili, i d auvek budu na braniku otadžbine - podvlači Vučić.

- Ono što su činjenice je to da su penzije najveće u istoriji, i dobro sam razumeo zahteb vaše političke partije a to je da penzije prate rast plata. Imate moje obećanje da ću se truditi da to bude blizu tome - dodaje Vučić.

- Razumem da postoje ljudi koji imaju snove i ljudi u politicvi koji nemaju snove. Ljudi koji imaju snoive razmišljaju o prugama, putevima, Beogradu na vodi... kada pogledate naše rezultate u različitim oblastima, ja sam ponosan, ali to neće niko da prenosi. Nova moda je "rezultati više nisu važni" - ističe Vučić.

Kako dodaje, ni u vreme Josifa Broza Tita nije građeno ovoliko puteva, koliko se gradi sada u Srbiji.

- Da vidimo pruge, mi smo zaboravili kako vozovi izgledaju, a sada opremamo pruge, za samo par meseci od beograda do Novog sada ići će se samo pola sata, jer smo imali viziju, snove i hrabrost da u sve to uđemo i napravimo - kaže Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na sport, dodajući da je ulaganje u isti vidljivo i potkrepljeno odličnim rezultatima.

Vučić ističe takođe da je sve manje zadovoljan odnosom dela ljudi u partiji koju vodi, kao i dela javnosti,ali kako dodaje, mnogo toga je pred Srbijom.

- Nadam se realističnom scenariju i završetku svega uprkos koroni, i svih problema koji su prisutni. Mi zajednički menjamo Srbiju. gde god da krenete vidite pruge, puteve, stadione, muzeje, kuće, nove kuće... - rekao je Vučić.

- Imamo najviše plate u regionu, a sada pretičemo i Bugarsku, za mesec dva ili tri - otkrio je Vučić govoreći o visini trenutnih plata u Srbiji.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, predsednik dodaje da moramo da brinemo o budućnosti.

- Pitajte penzionere, kada smo toliko bolnica i Domova zdravlja izgradili. Sve je stalo '87 godine. Livada je bila kada smo Milan i ja išli tamo. Zamislite kakav bi pomor bio tamo da nismo izgradili KBC Niš - nastavlja predsednik.

- I kada smo govorili o penzijama, i povećanjima, to ne znači da su dovoljne, to nam ostavlja kao zadatak da još brže rastemo i mislimo kako ćemo stalno da ih povećavamo - dodao je Vučić.

- Penzioneri su najdisciplinovaniji prema svojoj zemlji. Vi treba da pokažete da ti ljudi nisu tu da bi samo izašli na biračko mesto, već treba da brinete o njima - rekao je Vučić govoreći o najstarijim građanima u Srbiji, gde se zahvalio i na velikoj podršci na izborima.

- Treba da čuvamo naše ljude, mi drugu zemlju nemamo, treba da čuvamo ugled i dostojanstvo zemlje, da ne dozvolimo svakome da nam priča kako treba da se ponašamo. Za ovo vreme, za koje sam bio predsednik, i glasovima ljudi koji podržavaju vašu partiju, čuvao sam samostalnost Srbije, borio sam se, a to ne bih mogao da nije bilo vaše podrške. Imamo još mnogo planova, a kako štoi ste vi mogli da s epohvalite kako je beograd nikao iz peska, pogledajte kako sada niču putevi i pruge, a za to je trebala hrabrost i želja. Vi ste ti koji imate ogromnu energiju, izuzetnu ambiciju, jer imate izvanredno iskustvo, jer znatre šta je država - rekao je Vučić pa se nadovezao na svoju posetu Golupcu i dodao:

Nema unazad, hoćemo unapred. Hoćemo bolju budućnost, a da iz prošlosti izvučemo pouke. Želimo da izgradimo za našu decu sigurnu i bolju budućnost.