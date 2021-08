Povodom fotografije koju je objavila Nova S, ministar i podpredsednik PS - a Aleksandar Vulin ističe da će povodom sporne fotografije preduzeti sve mere kako bi proverio ko je u pitanju.

Fotografija mene i meni nepoznatog čoveka nastala je na koncertu Riblje Čorbe u ponedeljak. Sada ću proveriti ko je u pitanju i objaviću sve što saznam. Đilasovi mediji su mogli da objave još desetak fotografija različitih ljudi koji su mi prilazili i fotografisali se. Bilo je tu i naših sunarodnika iz Hrvatske, Republike Srpske, Beograđana i Beograđanki. Koncert je bio odličan, a ja ne dozvoljavam obezbeđenju da sklanja ljude od mene. Svako može da mi priđe, porazgovara, pa i da se fotografiše.

Za razliku od Đilasa, na mojim partijskim skupovima u prvom redu kraj mene ne sede osuđeni narko- dileri, nisam Marinika da razmenjujem poruke sa osuđenim narko- dilerima od kojih tražim da iseljavaju novinare iz Pančeva, nisam kao Đilas u najbližim odnosima sa narko-dilerima osuđenim za posedovanje više kilograma kokaina, nisu moji prvaci stranke vezivali svog kuma i tukli ga, jer nije podelio pare od mita.

Poštovani građani Srbije, kao i do sada, moći ćete da me sretnete na ulici, na koncertu, u prodavnici, na utakmici, u kafani, u biblioteci, u restoranu, u šumi, na planini, na reci i gde god da me sretnete, priđite, razgovarajte, fotografišite se ako to želite. Ja vas neću legitimisati, ja sam javna ličnost i moj posao je da razgovaram i dopustim ljudima da mi prilaze.

Inače, imam je fotografije i sa Vukom Jeremićem, Đinđićem, Đilasom i za te fotografije i mogu da budem kritikovan, znao sam sa kim se slikam, tu opravdanja nemam", odgovorio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin povodom fotografije koju je objavila Nova S bez objašnjenja kako je i gde nastala fotografija.

Autor: M.Mijatović