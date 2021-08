'TVITER OZNAČIO MEDIJE IZ SRBIJE ŽUTOM BOJOM KAO U VREME HITLERA!' Palma: Smeta im ekonomski napredak Srbije! (VIDEO)

Deo medija u Srbiji je Tviter označio žutom bojom kao u vreme Hitlera. Ja bih da pitam Ameriku da li CNN sarađuje sa Belom kućom, da pitam Veliku Britaniju da li BBC sarađuje sa Vladom Velike Britanije. Naravno da sarađuju. Šta znači saradnja? Posao medija je da prati ono što se radi, a ne da prati laži, izjavio je gostujući na televiziji Pink predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Mediji moraju da prate izgradnju kliničkih centara, bolnica, autoputeva, fabrika. I ako to pratite onda ste saradnik Vlade. Zašto Tviter, ako želi da radi iskreno i pošteno, ne vidi da neko sve vreme laže putem te društvene mreže, da na toj društvenoj mreži ima bar 35 posto lažnih profila i da ti koji se kriju iza lažnih profila dižu paniku, kao dve političke partije iz Srbije, a to su partije Dragana Đilasa i Vuka Jeremića koje preko Tvitera rade na rušenju Srbije - rekao je Marković i dodao:

"Đilasova stranka lopova, siledžija i kriminalaca pokušala da pokvarti tradicionalnu manifestaciju u Jagodini" Osobe koje sebe zovu aktivistkinjama stranke Dragana Đilasa su namerno izazivale i provocirale i vređale radnike Akva parka u Jagodini. Jedna od njih Katarina Jokić ima uverenje i šifru da je luda žena. To smo videli na društvenim mrežama sa izveštajem lekara. Oni jedva čekaju da nešto naprave, da izazovu neki incident kako bi mogli da se pojave u javnosti. U toj stranci se nalaze aktivisti koji imaju lekarske šifre o psihičkim problemima, u toj stranci se nalaze lopovi i kriminalci koji su osuđivani, u toj stranci se nalaze i lažovi i siledžije. Ta stranka treba da se umesto Stranka slobode i pravde zove Stranka ludaka, siledžija, kriminalaca i lažova - deo je spomenute izjave.

- Tviter je zabranio i nalog Donaldu Trampu, koji nije hteo da ratuje po svetu. Oni bi hteli da uređuju unutrašnju politiku Srbije. Njima smeta ekonomski napredak Srbije, naša stabilnost i sigurnost, zainteresovanost velikih kompanija da ulažu u Srbiji.

SNIMCI IZ VAZDUHA POKAZALI SVIMA KOJI SE PRAVE DA NE VIDE KOLIKO SE SRBIJA RAZVIJA

- Jučerašnji snimci iz helihoptera televizije Pink sa obilaska gradilišta u istočnoj Srbiji je najbolja poruka za one koji se prave da ne vide. To je po onoj „vidi se kao iz vazduha“. Ajte vi koji non stop lažete o Srbiji da vidite iz vazduha da li je to istina da Srbija danas izgleda mnogo bolje nego pre. Vi iz vazduha ne možete da birate kadrove i ono što se vidi to ne može da se sakrije. A i zašto bi Srbija krila šta radi predsednik Srbije, Vlada Srbije i svi mi koji učestvujemo u tome, kao i koalicija SPS – Jedinstvena Srbija. I zato mi podržavamo Vučića. Zato što svake nedelje nešto počinje da se gradi i svake nedelje se nešto završava - kazao je Marković.

VUČIĆU, DAJ ĐILASU SEKUNDE NA JAVNOM SERVISU I ODMAH ĆE DA KAŽE KAKO SU IZBORNI USLOVI NAJBOLJI U ISTORIJI

- Pošto Draganu Đilasu nedostaju sekunde na Javnom servisu, predlažem predsedniku Vučiću : “daj Đilasu sekunde na Javnom servisu i on će odmah da kaže “ovo su najbolji izborni uslovi koje je opozicija ikada imala”. Đilas sada ne može više da puni svoj budžet kao kada je bio na vlasti i na visokim funkcijama. Njegov problem su sekunde - istakao je Marković.

ĐILASOVCI U JAGODINI NARUŠILI JAVNI RED I MIR I SLAGALI DA SU IMALI SAGLASNOST POLICIJE

- Ono što se desilo prekjuče za vreme manifestacije „Otvoreni dan“ u Jagodini, kada je oko 7000 ljudi došlo da uživa u Jagodini, od strane partije Dragana Đilasa je narušavanje javnog reda i mira. Tu akciju pokušaja postavljanja političkog štanda ispred glavnog ulaza u Akva park vodila je predsednica Đilasove partije u Jagodini Katarina Jokić. Ta žena ima psihički problem i za to ima i lekarsko uverenje. Meni je žao zbog toga. Ali takvi ljudi ne mogu da misle da je realnost sve ono što njima padne na pamet. Pa su tako došle tri aktivistkinje partije Dragana Đilasa ispred glavnog ulaza u nameri da postave politički štand i provociraju. Niko od radnika Akva parka ili bilo koga nije ih ni taknuo niti odgurnuo, niti će se tako nešto ikada desiti u Jagodini - rekao je Palma i naglasio_

- Suština je da su oni slagali da su imali saglasnost policije za takvo nešto. Saglasnost u ovom slučaju je mogao da da onaj ko je vlasnik ili ko je u zakupu određenog prostora. U ovom slučaju to je Akva park koji nije dao saglasnost. Ono što se desilo prekjuče ispred Akva parka je narušavanje javnog reda i mira. Zna se gde se održavaju politički skupovi i mi čemo kao grad doneti odluku gde će biti posebno mesto za političke skupove, pa tu izađite i pričajte šta hoćete. Cilj partije Dragana Đilasa je, kao što je bio ovaj slučaj prekjuče u Jagodini, da izazovu incidente i da kažu „evo mi smo napadnuti“, a u stvari oni napadaju i oni to svesno rade. Ti ljudi, Dragan Đilas, Marinika Tepić i Vuk Jeremić su glavni „tasteri“ i oni šalju lažnu sliku o Srbiji. Nije njihov cilj samo da sruše Vučića, nego i da vrate Srbiju 20 godina unazad - rekao je Marković.

MILO ĐUKANOVIĆ, ALJBIN KURTI, DRAGAN ĐILAS I VUK JEREMIĆ NA ISTOM ZADATKU

- Nigde u svetu se nije desilo da jedan verski čin, kao što je ustoličenje Mitropolita crnogorsko – primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija 5. septrembra na Cetinju, neko pretvara u problem, umesto da je svečanost. To rade Milo Đukanović i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan. Ono što oni rade je udar na njihove građane, na građane Crne Gore, u kojoj se preko 29 posto stanovništva izjasnilo na poslednjem popisu kao Srbi. Ja pozivam i političare u Crnoj Gori i građane Crne Gore da nas ne svađaju političari. Što se ne ugledaju na Srbiju ? Kada je Aleksandar Vučić pozvao neke Srbe koji žive van Srbije da blokiraju nešto, da izazivaju sukobe. Nikada. Danas su glavni protivnici Srbije Milo Đukanović, Aljbin Kurti, Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Oni su na istom zadatku i svima je cilj rušenje Srbije - ocenio je Dragan Marković Palma.

NEKA NATO PRIHVATI LJUDE IZ AVGANISTANA JER IH OSTAVIO NA CEDILU

- Ljudi koji beže iz Avganistana treba da svoje utočište nađu u zemljama NATO pakta koji ih je ostavio na cedilu, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci su poslednjih 20 godina u Avganistanu i šta se desilo. Sve se urušilo, samo je porasla distribucija droge za hiljadu posto. NATO te ljude nije sačuvao, pa neka ih i primi. Zanimljivo je da Talibani kontrolišu sve, a američki vojnici aerodrom u Kabulu i dan danas, iako se američka vojska povukla iz Avganistana - zaključio je Marković.

JAGODINA I TURIZAM

Palma ističe da je leto u Jagodini bilo najposećenije ikada govoreći o turizmu.

- Mi smo dnevno imali između 3.000 i 3.500 turista, i ne postoji grad na Balkanu, iz kog neko nije bio u Jagodini. Najviše je bilo Francuza, ima ljudi i iz Švajcarske i ostalih mesta koji su kupili stanove u Jagodini - kaže Palma.

Govoreći o turizmu, Palma ističe da su i planine i banje bile pune, dodajući da je Srbija otvorila vrata svim turistima, dodajući da nasuprot ostalih mesta u svetu, mere nisu bile rigorozne.

- Ovim povodom pozivam sve da se vakcinišu. Prvo treba roditelji, bake i deke, prosvetni radnici i medicinari da se vakcinišu, pa deca - kaže Palma.

Kako ističe Palma, na doktorima je da se vakcinišu, nakon čega bi i oni trebali da ubede pacijente da se vakcinišu.

- Treba da se vakcinišemo, tada će da se radi i gradi po Srboiji, penzije će biti sigurne, plate takođe - dodaje Palma.

Nakon apela za vakcinaciju, lider Jedinstvene Srbije se osvrnuo i na pisanja pojedinih medija, kao i društvenih mreža preko kojih pojedini političari napadaju predsednika Srbije kao i njegovu porodicu, ali i infrakstrukturne radove, dodajući da Dragan Đilas i Marinka Tepić na sve načine pokušavaju da sruše državu Srbiju, istakavši da je Tepićeva plaćeni radnik koji radi za novac.

Marković se potom osvrnuo na kadrove iz helikoptera kojim je predsednik Srbije putovao, dodajući da je u pitanju važna poruka za sve koji ne veruju koliko se radi na Srbiji.

- To je samo deo auto puta, na taj način može da se vidi kako izgleda Srbija, i da se uporedi kako je nekada izgledala. Vi iz vazduha ne možete da birate kadrove, ne možete ništa da sakrijete. Zašto bi Srbija krila dela koja je učinila? Mi zato podržavamo Vladu i Vučića jer svake nedelje nešto počinje da se gradi, a nešto se završava. A sko se zakasni sa nekim radovima, ovi odmah kreću po društvenim mrežama. Ljudi moraju da shvate da tu postoje nepredviđene situacije - objašnjava Palma.

- Moramo da vidimo kako da se uvede kazna za urušavanje reda i mira - dodaje Palma.

