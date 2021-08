Ministar Vulin: Što započne Orić, nastavi Cikotić

Ministar Unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin odgovorio je ministru Sigurnosti BiH Selmu Cikotiću koji je u svojoj izjavi izneo niz uvreda i laži na račun ministra Vulina, tvrdeći kako ministar Vulin navodno preti Bošnjacima.

„Ne znam gde je Cikotić našao pretnju u rečenici: "Životni interes Republike Srbije, svih Srba gde god oni živeli je mir, to je naš životni interes", ali znam da kada saborac odreda El Mudžahedin pokušava da me ućutka, to onda jeste pretnja.

Što započne Orić, nastavi Cikotić, a znamo kako su prolazili Srbi kojima su se njih dvojica bavila. Ali, dok još imam glavu na ramenima, da ponovim ono što sam gospodina Cikotića pitao u Zvorniku: "Ko je pokušao u Srebrenici da ubije Aleksandra Vučića?" Odgovora još nema, a ja neću prestati da pitam", odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin.

