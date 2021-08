'SKANDALOZNO SAOPŠTENJE SSP!' Mirković poručio: Kada su prebijane novinarke i napadane žene u Skupštini, ĐILASOVCI SU ĆUTALI

Nečuveno je opravdavati nasilje, kaže u saopštenju šef odborničke grupe SNS i narodni poslanik.

Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS i narodni poslanik, poručio je u saopštenju da je saopštenje Stranke slobode i pravde skandalozno i da je “još jedan je pokazatelj da ne postoji ama baš ništa na ovom svetu što neće izgovoriti ili još gore uraditi u svojoj bolesnoj želji da se vrate na vlast i nastave sa enormnim bogaćenjem na štetu građana Srbije.”

- Opravdavati nasilje, davati vetar u leđa onome ko je na očigled mnogih, kao što su i kamere zabeležile, iz čista mira isprebijao drugog čoveka iz samo njemu znanih razloga, je nečuveno. Kampanja koja se vodi protiv žrtve u ovom gnusnom slučaju, Gage Antonijevića još jednom dokazuje da svako ko se bori za istinu o stradanju našeg naroda, voli svoju zemlju istinski, pohvali nešto što je dobro u našoj zemlji ili samo primeti da Srbija ide na bolje, postaje legitimna meta takozvane elite i iz njihovog ugla zaslužuje sve najgore. Svi mogući mediji pod kontrolom Dragana Đilasa, stranke nastale raspadom režima DS-a, umišljene elite, brže bolje su krenuli u odbranu Dragana Bjelogrlića iako je evidento kriv, pokušavajući na taj način da satanizuju Antonijevića, predstavljajući ga kao bota Aleksandra Vučića – navodi Mirković.

Kaže da se postavlja samo jedno pitanje: šta bi se desilo da je situacija obrnuta i kakvom bi tek tada linču Antonijević bio izložen ako kroz sve ovo prolazi kao žrtva napada.

- Ono što se desilo Borku Stefanoviću je za svaku osudu, počinioci su uhapšeni, a iz SNS-a to niko nije podržao ni tada pa ni sada, niti branio izvršioce ili tražio opravdanje za ono što su učinili, kao što to danas Đilas radi u ovom slučaju. A Đilasovci su, kao što to obično rade, zloupotrebili napad na Stefanovića da bi organizovali nekakve proteste, koji su se svaki put završili nasiljem, napadima na policajce, upadom sa motornom testerom u RTS, maltretiranjem zaposlenih, uništavanjem saobraćajnih znakova, napadima na radnike gradske čistoće i mnoge druge nasilne situacije koje su iz prvih redova predvodili baš Đilas, Jeremić, Tadić i ostala samoproglašena elita, koja opet podržava nasilje, agresiju i mržnju – kaže Mirković.

Kako kaže, kada su prebijane novinarke, napadane žene u Skupštini grada, kada se odlazilo na kućni prag funkcionera SNS-a, kada je pozivano na ubistvo Aleksandra Vučića i njegove dece i porodice, kada je pozivano na silovanje Ane Brnabić i kada su sve te grozote radili njihovi najbliži saradnici, niko se od Đilasovaca nije oglašavao, niti je to osudio i tada je svima bilo jasno da je to politika Dragana Đilasa.

- Ovo bedno saopštenje je dokaz da je okosnica Đilasove politike mržnja prema Vučiću, da žele prolivanje krvi po ulicama i da nasiljem dođu na vlast.

Nasilje nad bilo kim u našoj zemlji neće proći nekažnjeno, niti će bilo koga dovesti na vlast. Svoju nagomilanu mržnju očigledno ne žele više ni da prikrivaju, ali ubedljiva pobeda politike Aleksandra Vučića i SNS-a na sledećim izborima biće bolno otrežnjenje za sve te propale političare, koji još samo silu, krv i tuču vide kao svog saveznika, pa će sa pravom biti poslati na smetlište političke istorije – zaključuje Mirković.