PALMA: U Crnoj Gori prave verski rat!

Mi sada u Crnoj Gori imamo verski rat, kaže predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- To ne prave obični ljudi i privrednici u Crnoj Gori, i ja sad apelujem na njih da ne slušaju političare u Crnoj Gori koji su direktno ljubomorni na ekonomski napredak Srbije i zbog toga što sad više ne znaju šta će, pa izazivaju verski rat. Ti političari u Crnoj Gori su posvađali bratski narod gde ima mnogo mešovitih brakova. U Crnoj Gori kada su bile litije šetali su zajedno i Srbi i oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci. Mora da se poštuje svačije pravo i svačiji običaji bez obzira kojoj veri ko pripada. Ovde se ne radi o zauzimanju teritorije, ovde se radi o verskom običaju, o ustoličenju Mitropolita crnogorsko–primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija, koji je rođen u Crnoj Gori - rekao je Palma, gostujući na Hepi televiziji.

- I ja ne vidim zašto to neki u Crnoj Gori rade, osim da šalju neke političke poruke koje će naneti ogromnu štetu, ne samo političarima u Crnoj Gori, nego građanima od kojih su 90 posto pravoslavci. Sećam se jednog političara iz Crne Gore, koji je još aktivan, a koji mi je pre sedam godina rekao „neće glavni grad Crne Gore biti na Dedinje nego na Cetinje”. Mi Srbi nismo bili ljubomorni na Crnu Goru kada je kod njih prosek plate bio 510 evra, a kod nas 370. Danas Srbija ima veći prosek plate, iako Crna Gora ima more i član je NATO-a. Oni su mislili kada uđu u NATO, da će NATO ekonomski da im pomogne. Ali kada su im trebale vakcine Srbija je dala. NATO daje bombe i NATO vas obavezuje da vi idete i ubijate nečiji narod po svetu - kazao je Marković.

- Meni uopšte nisu jasni politčari u Crnoj Gori. Oni odbijaju „Otvoreni Balkan” samo zato što je Srbija pokretač toga. Kada govorimo o NATO paktu i međunarodnoj zajednici, pitanje je zašto su ubili Miloševića i zašto su bombardovali Srbiju, a taj problem ni danas nije rešen. Političari u Crnoj Gori treba da znaju da su za Amerikance i NATO potrošna roba. Gde je danas Hašim Tači? U zatvoru gde mu je i mesto. Doći će na red i Aljbin Kurti, koji je već dva puta odbio da uradi ono što su rekle Nemačka i SAD - ocenio je Marković.

„ZA ĐUKANOVIĆA, KURTIJA, ĐILASA I JEREMIĆA PATRIOTIZAM JE NAPASTI SRBIJU“

- Mi imamo problem u Srbiji što uvek imamo neke izdajnike. Siguran sam da su danas to dve političke partije u Srbiji, partije Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Te dve partije se ne bore za ideologiju, one se bore za pare. Za Mila Đukanovića, Aljbina Kurtija, bošnjačke političare u Sarajevu, hrvatske u Zagrebu, kao i za Dragana Đilasa i za Vuka Jeremića patriotizam je napasti Srbiju. A za Srbiju je patriotizam zaposliti radnike i otvarati fabrike – kazao je Palma.

- Ja sam pre 13 godina rekao da se patriotizam ne sipa u traktor. Šta su dela Dragana Đilasa i Vuka Jeremića od 2000. godine kada su bile na vlasti njihove partije. Isporučili su sve što su mogli Haškom tribunalu. Kažu „morali smo”. A što niste tražili da se puste i svi Srbi iz šiptarskih zatvora. A gde je Evropska unija? Nisu tada Evropsku uniju obećali ni Aleksandru Vučiću, ni Ivici Dačiću, ni Draganu Markoviću Palmi. Obećali su vama. A gde je 6 milijardi evra? Gde su fabrike? Gde su investitori? Ja predlažem da Dragan Đilas i Vuk Jeremić uđu u neki helikopter ili avion, pa neka iz vazduha obiđu Srbiju i videće kako danas izgledaju auto-putevi u Srbiji, kako izgledaju fabrike, da to nije kao kada su oni bili na vlasti. Zašto ja podržavam Aleksandra Vučića? Zato što ono što priča u Srbiji, priča i kada ode van Srbije. Kod njega se zna šta hoće, a šta neće. Đilas i Jeremić misle da je politika stražarsko mesto, pa te direktor uhvatio na spavanju za vreme korone, a sada korona prošla, pa bi da se vratite na to mesto. Nije politika zec, koji se vraća na staro leglo. U politici ili traješ ili ne traješ. Ili imaš rezultate ili nemaš. Nadam se da ćemo na predstojećim predsedničkim izborima, ova velika koalicija zajedno sa SNS imati zajedničkog kandidata i da će Srbija nastaviti putem kojim je krenula, a to je put političke i ekonomske stabilnosti i sigurnosti - izjavio je Dragan Marković.