Vujačić: Vulin nasledio Pravilnik, i Stefanović bio pukovnik policije

Ugledni beogradski advokat Svetozar Vujačić koji je i savetnik ministra unutrašnjih poslova, gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi, istakao je da se protiv ministra policije Aleksandra Vulina vodi hajka zato što mnogo radi i zato što ima mnogo uspeha u poslu koji obavlja za državu i građane.

"Aleksandra Vulina napadaju zato što radi puno i što ima uspeha. Predsdnik Vučić u njega je stekao veliko poverenje, ja bih rekao da su skoro svi članovi SNS-a ljubomorni na to poverenje, koje predsednik Vučić ima u Vulina, a Vulin je to poverenje zaslužio svojim odnosom prema zemlji i Vučiću", naglasio je Vujačić.

On je kazao da je ministar Vulin nasledio Pravilnik koji je 2018. godine doneo Nebojša Stefanović i koji ćuti o tome da je i on bio pukovnik policije po tom Pravilniku koji je lično doneo.

"Nebojša Stefanović 2018. godine kao ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnika MUP-a sa oznakom strogo poverljivo. Taj ko je dao taj Pravilnik i učinio ga dostupnim nekome, učinio je krivično delo.To mora da se ispita, taj će sutra da iznese nešto mnogo ozbiljnije. ,Pravilnik kaže da ministar unutrašnjih poslova dobija status ovlašćenog službenog lica i čin. Pravilnik stupa na snagu 2019. godine i Nebojša Stefanović postaje ovlašćeno službeno lice i pukovnik policije. Na mesto Nebojše Stefanovića dolazi Aleksandar Vulin za ministra policije i on nasleđuje taj Pravilnik. Šta su oni hteli, da se on bavi pravilnicima, a da pusti bandu da ubija, šta on treba da menja pravilnik, a da Velja i ekipa ubijaju ljude?", poručio je advokat Svetozar Vujačić.