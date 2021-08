MIRKOVIĆ: SRĐAN MILIVOJEVIĆ NASTAVLJA SA KAMPANJOM PRETNJI

Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS i narodni poslanik, rekao je da novo lice Đilasove opozicije, kako je naveo, ali odavno svima poznato po lošem, Srđan Milivojević nastavlja sa kampanjom pretnji, kao i pozivima da nasilnim putem dođe do promene vlasti.

- Izjava ove Đilasove marionete, u kojoj navodi da je za Aleksandra Vučića bolje da na miran način ode sa vlasti, kao i da će taj drugi manje prijatan način biti neprijatan po njega, nisu ništa više od otvorenog poziva na nasilje i prolivanje krvi na ulicama - rekao je Mirković i dodao:

- Ako se zna da se na vlast dolazi isključivo na izborima i voljom građana, postavlja se pitanje koje to metode ovaj pajac, sa svojim gazdom Đilasom, namerava da primeni i da izbore izbegne, a da se vrate u fotelje i ponovo besomučno pljačkaju građane kao što su to činili do 2012.godine. Već mesecima upozoravamo da jedan deo opozicije u nedostatku bilo kakvog programa i rezultata iz perioda svoje vlasti, putem nereda na ulicama, razbijenih glava, verovatno i izgubljenih života želi da ponovo dođe u priliku i vlada Srbijom, što je krajnje opasno i na to se mora već jednom odreagovati.

Mirković je rekao da je žalosno to što se oni, koji su pola miliona ljudi ostavili bez posla, ekonomski i na svaki drugi način uništili Srbiju, danas se nude kao nekakva alternativa, ali da im je glad za parama očigledno jača od svega.

- Režim DS-a sinonim je za pljačku i ekstremno bogaćenje njihovih funkcionera, a sve na grbači građana - istakao je Mirković i dodao:

- Ono što svakako zabrinjava jeste činjenica da po Đilasovom nalogu sve češće se čuju nekakvi drugi modeli i scenariji dolaska na vlast koji ne uključuju izbore i na to se mora obratiti pažnja, jer je pitanje gde to sve može odvesti. Prethodnih nekoliko dana iz te kuhinje se otvoreno podržavalo nasilje, a njihova mržnja prema svakom ko nije sa njima, ili misli drugačije, došla je do usijanja pa je svima u zemlji jasno da u ostvarivanju svojih bolesnih ambicija neće prezati ni od čega.

Mirković dodaje da ni u Beogradu, ni u Srbiji nikada više DS, Đilas, Tadić, Jeremić sa raznoraznim Milivojevićima neće vladati, jer niko ne želi da se vrati to užasno vreme, kada su propali perači prozora postajali milioneri na štetu građana i dok je sve u Srbiji propalo, njihovi bankovni računi su se uvećavali.

- Naredni izbori će pokazati da sve što je Aleksandar Vučić ostvario, bolji život građana, novo i poštovano lice Srbije, progres u svakom pogledu, nije prošlo nezapaženo kao i da građani žele još takvih konkretnih rezultata, a ne baljezgarije i jeftinu demagogiju onih koji su Beograd i Srbiju bacili na kolena - zaključio je Mirković.