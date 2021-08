GDE SU, ŠTA RADE! ŽIVOT POSLE POLITIKE: Lilić humanitarac, Milutinović u ilegali, a Koštunica uživa sa ženom!

Većina bivših predsednika Srbije danas je van politike! Izuzetak je Tomislav Nikolić, koji danas vodi Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Kinom, ali sprema i biznis zajedno sa starijim sinom Radomirom - masovnu proizvodnju rakije tomovače za tržište Rusije i Kine, o čemu smo juče pisali. Takođe je u politici i bivši šef države Boris Tadić, koji je politički aktivan na mestu lidera SDS-a.

Za razliku od njih dvojice, bivši predsednik Srbije Milan Milutinović povukao se u ilegalu, dok je Zoran Lilić, koji je bio predsednik SR Jugoslavije, predsedničku fotelju zamenio humanitarnim radom. Bivši jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica ponovo se oženio, a dane provodi u vikendici...

Tomislav Nikolić

Sprema rakiju za Rusiju i Kinu

Tomislav Nikolić na Andrićev venac je došao 2012. Predsednik države je bio pet godina, a po odlasku s ove funkcije prešao je u tada osnovan Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Poslednje informacije o njemu su, prema pisanju Kurira, da zajedno sa sinom Radomirom Nikolićem sprema za masovnu proizvodnju svoje rakije tomovače i izvoz na tržišta Rusije i Kine.

Zoran Lilić

Otišao u penziju, pomaže mladima u regionu

Zoran Lilić, predsednik SR Jugoslavije od 1993. do 1997, danas je penzioner okrenut humanitarnom radu. Lilić je napustio politiku nakon odlaska iz SPS i neuspelog pokušaja stvaranja nove stranke. Bio je u upravnom odboru Jubmes banke, a pre nekih godinu i po - dve napustio je ovu poziciju.

- Lilić je u penziji, napustio je Jubmes banku čim je stekao uslov za odlazak u penziju. Sada se bavi humanitarnim radom. Posvećen je deci u regionu i njihovom obrazovanju - kazao je za Kurir jedan od Lilićevih prijatelja.

Milan Milutinović

Iz predsedničke fotelje u Hag, pa u ilegalu

Milan Milutinović, predsednik Srbije od 1997. do 2002, danas je u potpunoj ilegali. Kurir je pokušao da dobije od njega komentar kako provodi dane, ali je on odbio bilo kakav razgovor. Milutinović je bio optužen pred Tribunalom u Hagu, kome se predao u januaru 2003, za navodne zločine nad kosovskim Albancima u prvoj polovini 1999. Tribunal ga je, nakon šest godina, oslobodio optužbi.

- Nema me u javnosti. Ja sam svoje odradio. Nikoga nisam opanjkao, ni protiv koga nisam svedočio. Kada su me oslobodili svih krivica, osetio sam da sam ponovo rođen, ali ne zbog sebe, već zbog porodice. Ja se lično nisam uzbuđivao jer nisu ništa mogli da mi prišiju, iako su se trudili. Onda su digli ruke - kazao je Milutinović svojevremeno za medije.

Bivši predsednik države se potpuno povukao iz javnog života, a mediji su pisali da je bio na sahrani bivšeg grčkog premijera Konstantina Micotakisa, s kojim je bio porodični prijatelj.

Vojislav Koštunica

Oženio se, u vikendici piše knjigu

Vojislav Koštunica, poslednji predsednik SR Jugoslavije od 2000. do 2003, takođe se povukao iz političkog i javnog života. Penzionerske dane uglavnom provodi u svojoj vikendici u Belanovici kod Ljiga, gde, kako se mediji pisali, piše knjigu - memoare.

- Meštani ga vole i cene, on sve radi sam. Koštunica je u tu vikendicu dolazio i kad je bio na funkciji, on se uopšte nije promenio - kaže izvor Kurira. Koštunica se pre nekoliko godina oženio po drugi put, pa u penzionerskim danima uživa sa suprugom.

Boris Tadić

Politički aktivan, otkrio Tviter

Boris Tadić je bio predsednik države u dva mandata - od 2004. do 2012, a nakon odlaska s funkcije nastavio je da se bavi politikom. Napustio je DS i osnovao Socijaldemokratsku stranku, na čijem je čelu. U medijima se pojavljuje retko, ali se zato često može "videti" na društvenoj mreži Tviter. Nije mu strano ni da uđe u raspravu s korisnicima na ovoj mreži. Mediji su pisali da je u jednom momentu bio član međunarodnog savetodavnog borda Unikredit grupe.

Nedavno je izašao u javnost s ponudom da upravo on bude zajednički kandidat opozicije za izbore, ali su ostali tu ideju odbili.

Nataša Mićić

Jedina žena na čelu zemlje, i dalje u LDP

Nataša Mićić je jedina žena koja je bila na čelu države. Bila je predsednik Narodne skupštine, a kada je Milanu Milutinoviću istekao mandat na mestu predsednika Srbije, Mićićeva je postala vršilac dužnosti predsednice Srbije 29. decembra 2002. Kada je ubijen premijer Zoran Đinđić 12. marta 2003, upravo Mićićeva je bila ta koja je proglasila vanredno stanje u zemlji. Birana je za narodnu poslanicu u nekoliko mandata, a danas je gotovo i nema u javnom životu. Iako je bilo spekulacija da je napustila LDP, ona je to nedavno demantovala. Bavi se advokaturom.

H.E. Nataša Mićić, President of Serbia (2002 - 2004) UNiversal Peace Federation Western Balkan Dialogue This peace process has reversed with a lack of empathy among Balkans leaders. Two processes in tension: EU accession & Integration of new national identities. #UPF pic.twitter.com/unggkhgWaR