ČANAK O USTOLIČENJU MITROPOLITA JOANIKIJA: Ko dođe nepozvan na Cetinje napraviće VELIKO ZLO (VIDEO)

Lider LSV Nenad Čanak danas je za Pink govorio o ustoličenju mitropolita crnogorsko-primorskog SPC Joanikija.

On je za ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve rekao da je to "demonstracija političke samovolje u Crnoj Gori" i da će ako se bilo šta desi na Cetinju za to "biti odgovoran Joanikije", iako se vekovima ustoličenje mitropolita SPC vrši upravo na Cetinju.

Čanak je naveo da je ustoličenje mitropolita pokušaj da se "pogazi identitet Crnogoraca" i "pogazi Crna Gora kao država".

Za litije je Čanak rekao da su bile "čiste političke demonstracije".

On je najavio da će ići na Cetinje da se bori protiv ustoličenja mitropolita Joanikija i da se radi o borbi protiv divljaštva i nasilja nad ljudima, a za šta je optužio direktno SPC.

Čanak je čak sve poredio sa Španskim građanskim ratom i borbom protiv fašizma, Ipak, on je rekao da "ovo što se događa je veoma blizu fašizmu''.

Voditeljka Jovana Jeremić uspela je upornošću da od Čanka sazna i to da je on preključe večerao sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem, iako je on to negirao.

- Jeste li se čuli sa Milom Đukanovićem pre nego što ste došli kod mene? - pitala je voditeljka.

- Nisam! - odgovorio je Čanak.

- Jeste, preko Vajbera ste se dopisivali pre nego što ste došli kod mene. Je l' to istina? - ponovo je pitala Jovana Jeremić.

- Nije - rekao je Čanak opet posle pauze, a onda priznao da je preključe večerao sa Milom Đukanovićem.