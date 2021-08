DIREKTNO IZ SEDIŠTA SNS! Orlić saopštio: Uslediće ključne promene u stranci u oktobru (FOTO)

Član Predsedništva SNS održao konferenciju za novinare.

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, održao konferenciju za novinare u sedištu Srpske napredne stranke.

- SNS je najavila Izbornu skupštinu stranke i to ćemo uraditi između 21. i 24. oktobra ove godine, a pre toga ćemo imati sednicu Glavnog odbora i mi ćemo se sastati u roku od nekoliko dana. Precizno ćemo odrediti precizne procedure, jer je reč o suštinskoj demokratiji. Želimo da se precizno pripremimo za izbore koji će se održati naredne godine. Želimo svima da dozvolimo da se izjasne o članovima - istakao je Orlić.

Orlić ističe da se Đilas krije iza svojih izaslanika, prikrivajući hajku kojom se služi godinama protiv sina predsednika Vučića.

- Dragan Đilas je danas govorio imenom i prezimenom o Vučićevom sinu, pokušavaju da ga kriminalizuju, a jedino što je Vučić uradio je da skloni kriminalne grupe sa ulice. Narod razume to jako dobro - rekao je Orlić, pa dodao:

- Bez dobre ekonomije nema prilike da se pokaže dobar standard u državi. Realizacija dobrih projekata je naša realnost. Stranka će uskoro da se izjasni o tome kako vidi stranačke organe u budućnosti. Te stranačke organe ćemo suočiti sa svima onima koji su uništavali unapred sve ono dobro što smo uradili i što planiramo da uradimo. Oni su drmali, žarili i palili, sve su proćerdali, potrpali su silne milione širom sveta. Postoji milion takvih primera, a oni ne mogu više ni da impresioniraju građane više, a ni da zaplaše nikoga. Đilasov jedini odgovor je da sve zna mnogo bolje i da sve što je urađeno ne valja, oni će uvek reći sve najgore o investicijama u gradu i celoj Srbiji i ništa im pod milim Bogom ne valja, pričali su o metrou, a nikada projekat nisu ni započeli. Služe se samo klevetama, oni znaju da narod pruža priliku da za njega nešto uradiš, ti tu priliku iskoristiš ili ne, oni znaju da su je proćerdali i sada jedino što mogu jeste da napadaju Aleksandra Vučića - rekao je Orlić.

Orlić je potom pokazao naslovnu stranu magazina "Tabloid", na kojoj je napadnut predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ti naslovi se prelivaju, sve je to isti tekst i ista poruka. Oni se hvale time, kažu sve ovo što priča Marinika Tepić to smo mi odštampali. Dakle, nemojte da se pretvarate i da mislite da mi ne znamo ili ne razumemo, ili da narod to ne razume. Pre vas, niko se ovakvim stvarima nije bavio. Pokušavali ste da uništite ljude samo zbog prezimena. Zato što se prezivaju Vučić - rekao je Orlić.

Član Predsedništva SNS ističe da se stranka kojoj pripada uvek borila za rezultat, i da se to i vidi.

- LJudi vide da imaju auto-put tamo gde ga nije bilo. Imaju bolnice tamo gde ih nikada nije bilo. Dakle, tu vrstu rezultata mi smo imali kao najvažniju stvar. Mi sa narodom razgovaramo, u svakom trenutku. I sa tim narodom ćemo se pogledati u oči. Svi mi, u martu ili aprilu naredne godine. Zbog toga ćemo na Glavnom odboru doneti odluku da li da idemo sa izborom lokalnog rukovodstva sada u septembru, ili ćemo to uraditi u martu ili aprilu sledeće godine. U svakom slučaju mi ćemo između 21. i 24. oktobra govoriti o platformi za naredni period - kazao je Orlić.