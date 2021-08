DEO OPOZICIJE ŽELI KRV! Milićević i Vukajlović za Pink: Napadi i pozivi na linč dolaze zbog ISFRUSTRIRANOSTI! (VIDEO)

Deo opozicije prestao je da se bavi politikom, već je prešao na pozive na krvoproliće i linč. Sve ovo dolazi iz isfrustriranosti nakon činjenice da lideri ovog dela opozicije nisu dobili očekivanu podršku od evroparlamentaraca, kažu sagovornici Pinka.

Poslednjih dana svedoci smo da predstavnici dela opozicije više ne govore ni o politici, već samo o nasilju, kaže za Pink Duško Vukajlović, glavni urednik dnevnog lista “Objektiv”. Ističe da oni žele krv, da proklinju predsednika Srbija Aleksandra Vučića i njegovu decu, a nedavno smo imali i poziv na krvoproliće koji je uputio profesor Vladimir Vuletić:

Usuđujem se da kažem jednu tešku stvar, a verujem da ću biti podržan. Filip Višnjić, pred veliku bunu na dahije rekao je: “Svako svoga nek ubije subašu”. Ja vam sada kažem, svako svoga lokalnog kabadahiju mora privesti pravdi – rekao je Vuletić.

Vukajlović objašnjava da Vuletić zapravo poziva da svako u svojoj sredini dođe glave lokalnom predstavniku vlasti.

Voditeljka je potom podsetila reakciju predsednika Srbije koji je poručio "Evo, stojim ovde, pucajte!".

Narodni poslanik Đorđe Milićević pojašnjava da je ova Vučićeva reakcija došla posle sramnog etiketiranja pojedinih medija u Srbiji od strane Tvitera. Milićević kaže da je Tviter podelio medije u Srbiji na one koji “sarađuju sa vlašćom” i one koje to ne čine.

Na ovaj način izvršena je i podela na medije prvog i drugog reda, pa je došlo do degradacije pojedinih.

- Ovo se nikada nije dešavalo! Tviter želi da uvede cenzuru – kaže Milićević.

S druge strane, komentarišući napade dela opozicije, kaže da su oni deo strategije pritisaka na Srbiju.

- Evidentna je isfrustriranost dela opozicije, budući da kroz dijalog uz posredstvo evroparlamentaraca nisu dobili ono što su očekivali. Želeli su podršku, razumevanje, a evropski parlamentarci su umesto toga rekli da bojkot nije dobar potez – kaže Milićević za “Novo jutro”.