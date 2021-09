MALI ZA PINK: Naša ekonomija uprkos pandemiji koronavirusa radi - BORIMO SE ZA BOLJU I USPEŠNIJU SRBIJU! (VIDEO)

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali danas je istakao da Srbija ostvaruje odlične ekonomske rezultate, o čemu govori i stanje u kasi, pošto je u prvih osam meseci ostvaren bolji rezultat za 163 milijarde dinara, odnosno milijardu i po evra, pošto je bio očekivan minus od 234 milijarde, a imamo deficit od 70 milijardi.

„Ne samo da smo uštedeli, već je ovo znak da naša ekonomija uprkos pandemiji virusa korona radi. Pokazali smo da smo otporni, a država je pomogla i privredi i građanima sa tri paketa pomoći. Bolja je naplata svih poreskih oblika, što pokazuje koliko su naše mere bile opravdane. Država je sa osam milijardi evra podržala ekonomiju i to je doprinelo da nema zatvaranja fabrika, gubljenja radnih mesta, da smo zadržali postojeći nivo zaposlenosti, za razliku od mnogo bogatijih zemalja od naše“, rekao je Mali za Pink.

On je istakao da srpska ekonomija raste, te da smo po tom pitanju dominantni u regionu.

„U prvih osam meseci ove godine naš izvoz je bio za 28 odsto veći nego prošle godine. I to je jedan od pokazatelja da naša ekonomija ide napred. Od novca koji smo zaradili ulažemo u izgradnju, a čak 7,2 odsto BDP-a ide u investicije. U ovom trenutku Srbija gradi sedam auto-puteva i brzih saobraćajnica, a do kraja godine gradiće bar još tri. Postoji li još neka zemlja u Evropi koja toliko gradi, da ulaže u auto-puteve, u kanalizacionu, vodovodnu mrežu, u fabrike za prečišćavanje otpadnih voda?“, upitao je on.

Napomenuo je da je juče otvorena nova kovid bolnica u Novom Sadu.

„Za četiri meseca smo izgradili i otvorili treću kovid bolnicu kako bismo primili pacijente, da se još bolje borimo protiv pandemije virusa korona. Kada se u istoriji to dešavalo? Nikada. Ja sam ponosan na te rezultate“, rekao je ministar.

Mali je podsetio da se nastavljaju isplate građanima u okviru trećeg paketa, te da će najstariji dobiti 50 evra 22. septembra, dok će drugih 30 evra biti isplaćeno u novembru, a u decembru još 20 evra za sve punoletne građane.

„To je ogromna pomoć države Srbije. Time pokazujemo koliko smo jaki i da imamo dovoljnu rezervu da pomognemo svima. Rezultati su tu. Na računu danas država ima 277 milijardi dinara, odnosno 2,5 milijarde evra u kešu, u gotovini da može da reaguje ukoliko se pojave neke nove nepredviđene okolnosti. Mi na pravi način vodimo odgovornu ekonomsku politiku“, naveo je on.

Ministar Mali je govorio i o očekivanom rastu BDP-a na kraju ove godine.

„Za prvih šest meseci ove godine imali smo rast od 7,6 odsto, što je ogroman rast, a prošle godine smo imali jedan od najmanjih padova u Evropi. Do kraja godine imaćemo stopu rasta BDP-a od najmanje 6,5 odsto. Ako pogledate i prošlu i ovu godinu, izvesno je da ćemo imati jedan od tri najbolja rezultata u Evropi. Borimo se da rezultati budu još bolji, pa postoji šansa da idemo i ka rastu bližem 7 procenata“, naveo je on.

Naveo je da je cilj države realizacija projekta „Srbija 2025“, koji podrazumeva rast životnog standarda, odnosno prosečnu platu od 900 i prosečnu penziju od 420 evra.

„Sa povećanjem minimalne zarade, predviđena su i dodatna povećanja plata u javnom sektoru i penzija od januara sledeće godine. Mi idemo ka cilju definisanom u planu „Srbija 2025“. Velika je odgovornost, mnogo je posla pred nama, jer treba raditi na povećanju plata, smanjenju nezaposlenosti, investiranju. Ali, smatram da smo na dobrom putu, jer pandemija virusa korona nas nije omela kao neke druge razvijenije zemlje“, rekao je Mali.

Ministar je podsetio da će država predložiti da od 1. januara 2022. godine minimalna zarada bude uvećana 9,4 odsto, odnosno da bude oko 35.000 dinara, odnosno oko 300 evra.

„Ono na šta želim da podsetim je činjenica da je pre desetak godina najniža zarada bila oko 15.700 dinara. Sa povećanjem koje smo predložili juče, od sledeće godine, zarada ide prvi put na oko 300 evra. Ogromna je razlika između tada i sada, a sa novim povećanjem, pokrivenost minimalne potrošačke korpe će biti 89 odsto. Najkasnije 2023, 2024. godine ispunićemo obećanje da minimalna zarada u potpunosti pokriva minimalnu potrošačku korpu“, rekao je ministar.

On je napomenuo da je od 2017. godine, kada je završena fiskalna konsolidacija, BDP rastao kumulativno 17,3 odsto, a minimalna zarada 52 procenta, odnosno tri puta brže. Minimalna potrošačka korpa je u tom periodu rasla oko 10,3 odsto, što znači da je minimalna zarada, kako je ministar naveo, rasla pet puta brže.

„Očekujem da će sa povećanjem minimalne cene rada od 9,4 odsto u decembru sledeće godine prosečna plata biti 670 evra. Do kraja godine prosečna plata će biti oko 618 evra“, rekao je Mali.

Odgovarajući na pitanje povodom otvaranja nove rubrike na njegovo instagram profilu „Pitajte ministra finansija“ Mali je rekao da društvene mreže ne služe isključivo za postavljanje fotografija i zabavu, te da je odlučio da iskoristi priliku koju nude nova vremena i tehnologija, da pomogne građanima i odgovori im na pitanja koja su važna za njihovu budućnost.

„Sve što radimo, da li su u pitanju fiskalne kase, e-fakture, da li se smanjuju poreska opterećenja – to su pitanja koja ih interesuju, jer definišu njihovu budućnost, budućnost njihove dece. Ovo je prilika da komuniciram sa građanima, da im odgovorim na pitanja, ali i da čujem sugestije ili kritike“, rekao je Mali.

Mali je podsetio i da 18. septembra počinje drugo kolo nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, u okviru kog će biti dodeljeno osam stanova i 30 automobila fijat 500L.

„Ne treba isključivo nagrade da motivišu građane da uzimaju fiskalne račune, to je neophodno bez obzira na nagradu igru. To je svest koju smo donekle izgradili, ali još treba da radimo na tome. Ako želimo da ulažemo milijarde u auto-puteve, bolnice, škole, ekonomija mora da radi na pravi način. Pozivam građane da uzimaju fiskalne račune i učestvuju u nagradnoj igri. Od fiskalnih računa mi gradimo, dajemo pomoć, borimo se protiv pandemije virusa korona, borimo se za bolju i uspešniju Srbiju“, zaključio je Mali.

