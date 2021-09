ORLIĆ: Od Đilasovih privatnih firmi korist je imao samo on!

Član predsedništva SNS Vladimir Orlić saopštio je da žuti tajkun Dragan Đilas smatra da nije dovoljno para uzeo od naroda dok je bio na vlasti, što je odavno jasno svima.

Prenosimo saopštenje Vladimira Orlića u celosti:

- Međutim, on sad smatra i da na vlasti nije bio - dovoljno dugo? Još koju deceniju tuđih života bi da stavi u svoj džep, onaj isti u koji stavlja i tuđe pare, da konačno bude zadovoljan? Ma, da ne bude ipak mnogo, čak i za poznatu Đilasovu alavost?

Čime je to zaslužio da od ljudi uzme još od njihovog života, života njihove dece? Koliko je fabrika otvorio, iza sebe ostavio, za više od decenije vlasti? Nije ostavio baš ništa slično, jer se ne računaju Đilasove privatne firme - koje su jedine tokom godina krize beležile na stotine miliona evra prihoda, dok je sve ostalo propadalo, a pola miliona ljudi u Srbiji završilo na ulici. Od Đilasovih privatnih firmi korist je imao samo - Đilas. Neka uporedi to sa stotinama fabrika koje je lično otvorio Aleksandar Vučić, sa stotinama hiljada ljudi koji su u Srbiji zaposleni u poslednjih nekoliko godina. Iz tog poređenja sve će biti jasno. Pa odmah neka isti tajkun pokaže: koliko je kilometara autoputeva ostavio od svog gazdovanja, koliko kliničkih centara, tehnoloških parkova, instituta je otvorio. Pa kad se ispostavi da je i tu obična nula, jer se u rezultate ne broji otvaranje računa u inostranstvu za potrebe samog Đilasa - neka tu svoju nulu stavi na crtu svemu što je urađeno u vreme Aleksandra Vučića i zahvaljujući upravo njegovoj politici.

To su kriterijumi na osnovu kojih narod meri svakoga, pa tu meru uspostavlja - na izborima. Zato je na svakim izborima poraz Đilasa, njegovih plaćenika i čitave njegove tajkunsko - mafijaške kamarile bio samo - sve ubedljiviji, iz godine u godinu. I uzalud mu je što danas preti, bilo uličnim nasiljem, bilo strancima: u Srbiji odlučuje samo narod, a on ne želi nazad u kandže tajkunu - ni deceniju, ni godinu, ni sekund više. Nikada više. Vaša nezasitost je samo vaš problem, koji ćete morati da rešavate isključivo - sami sa sobom - rekao je član predsedništva SNS.

