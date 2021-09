'RUSIJA JE PRETILA MILOŠEVIĆU - Ako ne prihvatiš, NAPAŠĆEMO JUGOSLAVIJU!' Anđelković otkrio šok detalje: Tada su ruski generali počeli da plaču, ali...

Zoran Baki Anđelković izneo je detalje sa sastanka Slobodana Miloševića i Viktora Černomirdina oko Kumanovskog sporazuma. Ono što javnost tada nije znala je da su Rusi rešili da okrenu glavu od nas.

Nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova Zoran Baki Anđelković svojevremeno je govoreći o Rezoluciji 1244 rekao da ona ne predstavlja ni pobedu ni poraz Srbije, već da je to jednostavno prihvaćeno kako bi se zaustavilo bombardovanje SR Jugoslavije.

Tada je otkrio i detalj iz pregovora o kome se godinama ćutalo.

- Pretili su da će srušiti hidroenergetski sistem. Te noći su bili pregovori, ja sam ujutru bio kod Miloševića. Posle dogovora oko Kumanovskog sporazuma bili smo na terasi kod Miloševića. Došao sam da se izborim da ne bude 7 nego 15 dana za povlačenje vojske. Milošević je tada pitao Viktora Černomirdina - da li će nam Rusija, ako ovo ne prihvatimo, pomoći na bilo koji način. Ruski ambasador je rekao - ne, mi ćemo se pridružiti daljem napadu na Jugoslaviju. Tako je otvoreno rekao. Ruski generali su počeli da plaču ali su rekli da će oni stati uz svoju državu - ispričao je Anđelković svojevremeno.

Baki Anđelković je ispričao i kako je organizovao Rusima doček na Kosovu.

- To je trajalo satima jer su menjali vreme dolaska. Ja sam napravio televiziju na srpskom i albanskom u Prištini. Pozivao sam preko televizije da narod izađe, da ih dočeka. I došli su na kraju negde oko ponoći. Prošli su kroz Prištinu. Bio sam iznenađen, nisam znao da toliko ima Srba u Prištini. Bilo je na dočeku sigurno jedno 40.000 Srba. Bacali smo cveće na tenkove. Oni su projurili kroz Prištinu i otišli na aerodrom Slatinu - rekao je on.

Podsetio je da su Rusi uspeli da se izbore za dva punkta na KiM.

- A bolje da nisu jer to je tada bila raspadnuta ruska vojska, da budemo potpuno iskreni. Jedan punkt su dobili u mestu Mališevo a jedan u Kosovskoj Kamenici. I kada sam prošao kroz taj ruski punkt bilo me sramota. Sve raspadnuto. A onda dođeš na nemački punkt sve izgleda kao da je Bondstil ograđeno, sređeno. Tako da ni ta dva punkta nisu imala značaj u zaštiti Srba. Mislio sam da će Rusi da zauzmu jedan deo teritorije gde su Srbi i da je štite. A oni odmah otišli na aerodrom. Posle se ispostavilo da je taj ruski komandant pokrenuo tu jedinicu, koja je inače došla iz Bosne, nije imao saglasnost Moskve. Ne znam da li je to istina - ispričao je Anđelković.