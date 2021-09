SRBIJA JE IZGUBILA VELIKOG PRIJATELJA: Predsednik Vučić izrazio saučešće povodom smrti Jana Hekera

- Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Jana Heckera, nemačkog ambasadora u Kini. Njegovo znanje i razumevanje regiona obeležili su odnose između naše dve zemlje. Nemačka je izgubila velikog diplomatu, a Srbija izuzetnog prijatelja - saopštio je predsednik.

It is with great sadness that I received the news of the death of Jan Hecker, German ambassador to PR China. His skill set and understanding of the region marked the relations between our two countries. Germany has lost a great diplomat and Serbia has lost an exceptional friend.