SRBIJA U PRIPRAVNOSTI! Ukoliko bude pokušaja Prištine da se učlani u međunarodne organizacije, naš državni vrh je SPREMAN DA REAGUJE

Srbija neće sedeti skrštenih ruku.

Priština nije zvanično podnela zahteve za članstvo u Intepolu i Unesku, ali Srbija je u pripravnosti i spremna je da reaguje ukoliko bude pokušaja da izdejstvuje stolice u ovim međunarodnim organizacijama.

Iz državnog vrha poručuju da se pažljivo prate sve diplomatske aktivnosti Prištine i najvećih saveznika njihove nelegalne nezavisnosti, pogotovo imajući u vidu obaveštajne informacije da se albanske vlasti u pokrajini spremaju da od danas, kada prestaje da važi jednogodišnji moratorijum iz Vašingtonskog sporazuma, krenu u akciju lobiranja za nova priznavanja.

Iz Stejt departmenta su poručili da SAD ohrabruju Beograd i Prištinu da nastave sa moratorijumom na pitanja priznavanja, a na koji su se obe strane obavezale prošlog septembra u Beloj kući. Međutim, pored proširenja liste država koje bi priznale lažnu državu, "na meti" Prištine posebno su Interpol, Unesko i Savet Evrope, gde su u više navrata bezuspešno pokušavali da dobiju status punopravne članice. Priština već godinama "pikira" i Svetsku zdravstvenu organizaciju, Svetsku trgovinsku organizaciju i OEBS.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je potvrdio da će Priština verovatno u narednom periodu pokušati da postane članica Saveta Evrope, ali da neće uspeti da uđe u Interpol ili Unesko:

Prva njihova zvanična kandidatura će uslediti u danima pred nama i to će nama otvoriti prostor i onda ćemo im pokazati da možemo da ne sedimo skrštenih ruku i da možemo da im uzvratimo, i kako se štiti i poredak UN, pravni poredak u svetu i kako umemo da se borimo za naš narod i za svoju zemlju. Kada krenu u to, posle nekoliko dana videće da će druge zemlje povlačiti priznavanja.

U Unesko, čiji Izvršni odbor 15. i 16. septembra ima pripremne sastanke, a uoči sednice ovog tela u oktobru i Generalne skupštine u novembru, kako saznaju mediji, za sada nije stigla aplikacija Prištine.

Isti je slučaj i sa Interpolom, koji za kraj novembra ima zakazanu Generalnu skupštinu u Istanbulu. Prvu aplikaciju za članstvo u Interpolu, tzv. Kosovo podnelo je 2010, a potom i pet godina kasnije, ali ti zahtevi nikada nisu dospeli u fazu razmatranja. Kosovo je 2017. odustalo od zahteva za prijem u Interpol usled nedovoljne podrške za članstvo, a godinu dana kasnije, novembra 2018, nisu uspeli da dobiju potrebnu dvotrećinsku većinu posle dva kruga glasanja. Pre dve godine, aplikacija tzv. Kosova povučena je neposredno pred početak Generalne skupštine Interpola u Čileu.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za "Novosti", da ne veruje da će dometi Prištine u obezbeđivanju novih priznavanja i članstva biti veliki:

- Bitno je da Srbija maksimalno radi na tome da u svakom trenutku ima "u rukavu" veći broj zemalja koje su spremne da opozovu podršku Kosovu, nego što ima država koje hoće da priznaju Prištinu. Ako uspemo u narednim mesecima da tri do pet zemalja povuče priznavanje, biće to veliki trijumf Srbije. To će i naterati Prištinu da ipak radi na postizanju kompromisnog rešenja sa Beogradom.