Po sebi Crkva ne može biti ni stranačka, ni neko ko podržava jednu opciju protiv druge. Crkva je saborna, ona je organizam koji ne samo da ima mesta za sve nego je po svojoj prirodi organizam koji grli svakog čoveka, i naročito onoga koji ima nešto protiv nje, poručio je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Poglavar SPC tokom boravka u Crnoj Gori, u intervju za “Svetigoru” otkrio je zašto je mitropolit Joanikije bio njegov izbor, govorio o svom odnosu sa počišvim mitropolitom Amfilohijem, ali i besedio o Crnoj Gori i njenim podelama. Razgovor sa patrijarhom vodio je otac Nikola Pejović.

O mitropolitu Joanikiju: Prijateljstvo od Studentskog grada

Patrijarh je otkrio do sada nepoznate detalje iz iz svog života, ali i od kada je prijatelj sa sadašnjim mitropolitom, govorio o njihovom druženju.

- Pre svega da kažem da pored vladike Fotija sa kojim sam išao u osnovnu školu, zajedno smo odrasli, kasnije kroz srednju školu pa na fakultet, mitropolit Joanikije je među episkopima čovek koga najranije i najduže poznajem. Naime, još dok smo bili studenti, on je studirao filosofiju, ja sam studirao arheologiju na Filosofskom fakultetu u Beogradu, obojica smo stanovali u Studentskom gradu. Ja sam bio u sobi broj 41, sećam se u Prvom bloku, u kojoj je zajedno sa mnom stanovao i sada otac Dragan Stanišić, koji je takođe studirao filosofiju. Tako da se jedna grupa mladića iz Crne Gore okupljala i kod nas u sobi, ali smo bili i u drugim sobama. Za razliku od nekih drugih, koji su došavši u Beograd videli priliku da idu po velikom gradu na razne zabave, mi smo se okupljali i, da kažem sada sa ove distance gledano, dosta naivno razmišljali, razgovarali o Bogu, ali u stvari imali iskreno potrebu za smislom postojanja, iskrenu potrebu zapravo za svim onim što nosi u sebi Gospod naš Isus Hristos. I onda nekako spontano počeli smo da pratimo predavanja na Bogoslovskom fakultetu i tu smo sreli pomenute oce.

Kako je kazao, seća se da je posle jednog predavanja mitropolita Amfilohija osetio duboku potrebu da upišem Teološki fakultet ili bolje reći spoznaju, da je "moj put u stvari taj put, a ne put kojim sam išao do tada".

- Dakle, poznavao sam mitropolita Joanikija iz tih vremena i već tada sam upoznao čoveka na kojeg sam u potpunosti mogao da se oslonim, čoveka krajnje čestitog i poštenog. I naravno posle kroz studije na Teološkom fakultetu, kroz život u Crkvi još bolje smo se u Hristu upoznali. I zašto i kako on kao mitropolit?! Pa naprosto, on je bio kao od Boga dat za to mesto i za mene nije postojala nikakva dilema ko je taj koji treba da nasledi na tronu Svetog Petra Cetinjskog blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. To je za mene bio Mitropolit Joanikije i on je jednoglasno aklamacijom na moj predlog izabran, ali da ga nisam ja predložio neko bi ga drugi sigurno predložio i on bi opet bio aklamacijom, jednoglasnom odlukom Sabora za to mesto prihvaćen - istakao je patrijarh Porfirije.

"Crkva nije stranačka"

Na pitanje o optužbama i kako odgovoriti na prozivke na račun Srpske pravoslavne crkve (SPC) i onim koje dolaze od jednog dela Crne Gore da ona sprovodi jednu ideološko-političku odnosno, nacionalistički politiku, patrijarh kaže da je odgovarati takvim ljudima deplasirano i promašaj jer i ti koji to govore dobro znaju da to nije istina.

- Naša Crkva, Crkva Hristova, Pravoslavna crkva, pa i Srpska pravoslavna crkva i ovde i drugde, jeste Crkva koja se ne bavi nikakvim politikama. Po sebi Crkva ne može biti ni stranačka, ni neko ko podržava jednu opciju protiv druge. Crkva je saborna, ona je organizam koji ne samo da ima mesta za sve nego je po svojoj prirodi organizam koji grli svakog čoveka, i naročito onoga koji ima nešto protiv nje. Dakle, nemamo mi tu šta da odgovorimo, mi znamo da to nije istina. Ovde je konkretno reč o zameni teza i ja naravno ne bih mogao da kažem sa koje strane duvaju ti vetrovi koji imaju potrebu za polarizacijama, za sukobima, da bi onda ostvarivali svoje interese. Ali, u svakom slučaju tu postoje, prema mom mišljenju, različiti faktori, i domaći i strani, koji u Crkvi vide neprijatelja za sistem vrednosti po kojima živi moderni čovek koji je izvan Boga i protiv Boga.

Mi treba da pojednostavimo stvari i da se raspeti sa Hristom, gledajući u njegove vaskrsenje, molimo Bogu za svaku dušu. Mi ne možemo pristati na to da postojimo mi i oni, za nas su svi – mi. I ne možemo pristati na to da imamo neprijatelje bez obzira na to kako su oni prema nama ophode. Nego Hristom oplemenjeni, ljubavlju njegovom, svaki čovek je naš brat pa i ako se on u odnosu na nas postavlja neprijateljski, neka on vidi sa Gospodom o tome kad dođe vreme, a mi ćemo hteti ispruženih ruku i otvorenog srca i njih svojom molitvom da zagrlimo.

Postoji bezbroj ljudi, u to sam potpuno uveren, i ovde u Crnoj Gori, koji i nesvesno, ko zna kako zavedeni upravo u nedostatku ovih čovekoljubivih, univerzalnih hrišćanskih, jevanđelskih vrednosti idu stranputicom. I što mu više otvaraš srce, što mu više pokazuješ ljubav, njemu to više smeta, ali mi ne možemo odustati. Pre ili kasnije ljubav sve pokriva, kako kaže apostol Pavle, ili ljubav Hristova nadrazumna. Dakle, ljubav nema logike, ljubav znači volim te takvog kakav jesi i samo u istranoj molitvi za čitav svet, ali pre svega za naše neposredne bližnje, ja sam siguran da će i ovo ovde biti kratkoga daha.

Neka bude svako ko šta hoće, neka se deklariše ili u popisu izjašnjava kako se oseća, ali neka prihvati i poštuje i drugoga da ima tu slobodu. Apelujem na pravoslavne hrišćane da se tako ponašaju, neka budu ono što jesu, neka se deklarišu onako kako misle da treba da se deklarišu, ali neka prihvate i drugoga u njegovoj slobodi. Samo smo tada Hristovi. U isto vreme ono što su pokazale litije ovde, taj veličanstveni duhovni, samožrtveni podvig litija, podvig ljubavi kroz litije pokazao je i dokazao, i to treba da nam bude princip, da ne možemo pristati da nam neko uzme dušu.

Mi nećemo nikada posegnuti nasiljem protiv onoga ko hoće da nam uzme dušu, ali naprosto molitvom, postom, praštanjem, blagom rečju i jakim argumentima pokušaćemo da pokažemo, pa na kraju da dokažemo, da dušu ne može niko da nam uzme i da na to nikada nećemo pristati, a da u isto vreme u našoj Crkvi – Crkvi Hristovoj – ima mesta i za crnog i belog i žutog, ima mesta za sve moguće opcije, za sve moguće pogleda na svet, samo ukoliko sistem vrednosti tih pogleda na svet nije suprotan Jevanđelju.

O mitropolitu Amfilohiju: Ugradio se u biće naroda

O ulozi počivšeg mitropolita Amfilohija u celokupnoj obnovi duhovnog života u Crnoj Gori, poglavar SPC kaže da je mitropolit “poznavajući dušu ovoga čoveka, a isto vreme i raspeća kroz koje je prolazio ovdašnji čovek u ne tako davnoj prošlosti, čitavog sebe raspeo sa ovim narodom, ugradio se u biće ovoga naroda, ali ne na, ako smem da kažem, biološkoj osnovi nego na kamenu temeljcu koji se zove Hristos”.

Mi dobro znamo koliko je sveštenika bilo posle Drugog svetskog rata i do dolaska Mitropolita Amfilohija ovde, koliko je monaha bilo, koliko živih manastira je bilo, koliko hramova. Znamo koliko je toga porušeno, koliko je sveštenika pobijeno, da je izgledalo na svaki način da će ovde jedanput zasvagda vera biti iskorenjena. Naprotiv, desilo se nešto sasvim suprotno i to se vidi u ovom narodu.

Plodovi, koji su rezultat mitropolitovog delovanja, njegove molitve pre svega, jesu ovaj živi narod, manastiri prepuni monaha, mnoštvo sveštenika, obnovljeni hramovi. Dakle, teško da bi neko mogao da kaže da je reč o istoj zemlji, da je bio pre 40 godina ovde i da je došao danas. Sasvim sigurno u duhovnom smislu te reči, ne bi uspeo da prepozna tu zemlju, a nemojte mi zameriti ako ću reći, da to ne bude na gordost hrišćanima ovde u Crnoj Gori, imam utisak da je vera, ako uopšte možemo veru porediti kod jednih i kod drugih, u ovom trenutku u ovom narodu življa, snažnija nego u nekim drugim prostorima, ne samo na kojima živi naš narod nego uopšte kada govorimo o prostorima ne samo pravoslavnih nego i čitavog hrišćanstva.

Ovde je vera živa i delatna, i taj točak se, prema mom mišljenju, ne može vratiti unazad. On može samo da osvaja srca nova, i nova srca novih ljudi, i u tom smislu naprosto siguran sam, da će Crna Gora u vremenima koje nam predstoje, biti duhovno snažna, jaka i u potpunosti duhovno obnovljena.