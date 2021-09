Predsednik Srbije prisustvovao je ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije Sinofarm, uz zajedničko ulaganje Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nakon svečanosti, predsednik Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja novinara.

Na pitanje o eventualnim novim korona merama, Vučić kaže da Krizni štab razmišlja o njima, ali da ih on uvek moli da misle i na ekonomiju.

- Moramo da vodimo računa o ekonomiji, a s druge strane, sve što radimo od fabrika vakcina, do proizvodnje Sputnjika V, time ćemo naše naučno-tehnološke kapacitete da povećavamo i poboljšavamo. Do tada, moramo ljude da molimo da su oprezni i da se vakcinišu. Obavezna vakcinacija nije laka za uvođenje zbog ustava, a da li bih to lično podržao - da, podržao bih. Ne mogu da razumem toliku neodgovornost da se ne vakcinišete. Nijedan ozbiljan argument nisam čuo protiv vakcinacije, a ono što sam i čuo sramota me da ponovim - kaže predsednik.

Najavio je moguće uvođenje nekih mera.

- Biće određenih mera, ali moramo i da živimo. U pitanju je lična odgovornost, pre svega vakcinacija, a onda i ostalo. Kako je rekao, i sam će se vakcinisati trećom dozom vakcine protiv koronavirusa.

Dodaje da mora da poštuje Ustav i da čini sve da ispoštuje jednako pravni status ljudi u Srbiji, bez obzira na njihove stavove.

Kada je reč o sve gorim korona brojkama, Vučić kaže da one zavise od nas samih.

- Sami smo krivi, sami smo odgovorni. Mogli ste da ubeđujete i da molite koliko hoćete, šta da radimo kada imamo 20 posto onih koji kažu da je koronavirus izmišljena bolest. Lakše je prodavati maglu i kritikovati, nego nešto uraditi. Lakše je i da mi ovu fabriku ne radimo, ali to je ono što je odgovorno i prema našem narodu, i prema građanima regiona - rekao je predsednik.

"Otvoren razgovor sa Šmitom, teme nisu bile lake"

Na pitanje o sastanku sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Kristijanom Šmitom, Vučić kaže da je izneo svoje zebnje, ali i to da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, da želi još bolje veze i saradnju, a razgovor je, kaže, bio otvoren.

Na pitanje o inicijativi "Ujedinjeni protiv kovida" da se zabrane okupljanja, Vučić ističe da sve što se uradi, meta je napada, pa je tako na meti i fabrika vakcina, iako je reč o fabrici koja je važna za zdravlje građana i budućnost Srbije. Neuvođenje mera, ali i njihovo uvođenje, svakako nailazi na kritike.

- Dugo se poznajemo i izneo sam svoje zebnje i rekao da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i integritet BiH, ali i da poštuje i celovitost i integritet Republike Srpske unutar BiH, i da želimo još bolje ekonomske veze i svake druge veze, kako sa Srpskom tako i sa BiH - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

"Ispravljamo njihove greške, ne bismo to ni pominjali..."

Kada je reč o napadima u vezi sa gašenjem dela proizvodnje kompanije "Šinvon" iz Srbije, Vučić kaže da su u toku razgovori sa niškim poslodavcima o tome da preuzmu deo ili najveći deo radnika. Najavio je i odlazak u Leoni, gde će razgovarati o tome da i oni preuzmu deo radnika. Na ovaj način se kaže "ispravljaju i njihove greške", greške onih koji ga sada napadaju, ali da to ne bi ni pominjao da ne sluša napade.

- Radujem se samo uspesima Srbije, a probleme rešavamo, i u tome je razlika između nas i njih - rekao je Vučić.

"Verujem da smo na putu da rešimo Petrohemiju"

Kada je reč o strateškom partneru za Petrohemiju, Vučić kaže da će partner biti onaj koji bude mogao da "dovuče" sirovine. Na putu smo, dodaje, da rešimo to pitanje.

e- Pretrohemija finansijski stoji dobro, ali u tom biznisu stvari idu tako da ne možemo da procenimo šta će biti za godinu, dve, tri. Verujem da smo na putu da rešimo ovo pitanje - kaže Vučić, dodajući da radnici ne treba da brinu i da, ako bi čak morala Petrohemija sama da izdržava svoje radnike godinu dana, i za to bi imala dovoljno novca.

"Uradili smo sve što smo mogli protiv korone"

Na pitanje o ulaganjima protiv koronavirusa s jedne strane i porastu korona brojke s druge, Vučić kaže da je Srbija uradila sve što je mogla. Podseća na period od pre godinu i dva meseca, kada je zamalo srušena Skupština Srbije, jer je najavljena mogućnost lokdauna.

- Ljudi su tada došli, provalili u Skupštinu, tukli policajce... Tada su govorili da vodimo lošu politiku, kako hoćemo da vezujemo i maltretiramo ljude. To su govorili svi u medijima koji su samo tražili razlog da budu protiv nas. Dosadilo je ljudima, to je jasno, da sede u kućama - kaže Vučić.

Dodaje da su Kinezi i Emirati uveli vakcinaciju za decu stariju od 3 godina, jer su upravo oni ti koji prenose zarazu.

- Šta smo mi uradili? Obezbedili smo više i brže vakcina od EU, obezbedili smo nove bolnice, i to najmodernije opremljene. Pre toga smo izgradili KC u Nišu, gradimo bolnice, a sem njih, povećali smo 3x plate i davali jednokratno pomoć medicinskim radnicima. Snabdeli smo srpske lekare najboljim lekovima koji postoje u svetu. Šta još da uradimo? Da zatvorimo sve? - zapitao je Vučić.

Dodaje da je 04.09. objavljena vest da će vlast uvesti ograničenja da bi sprečila "ustanak" 11.09., a nešto pre toga kritikuju što mera nema.

- Moramo i da živimo i da razvijamo ekonomiju, ali moramo i da imamo individualnu odgovornost - kaže Vučić i dodaje da na silu neće da tera one koji kažu da im "stoji novčić na ramenu, na mestu gde su primili vakcinu".

Sa takvim budalama, kaže predsednik, neće da razgovara.

Na pitanje o ugovornim stranama u vezi sa fabrikom vakcina, Vučić kaže da su Kina, UAE i Srbija vlasnici po 33 odsto.