PALMA ZA PINK: Tanja Fajon da predloži da Đilas unapred ima 8 odsto na izborima i da ima sekunde na Javnom servisu da bi izašao na izbore (FOTO+VIDEO)

Predsednik Jedinstvne Srbije Dragan Marković Palma gostujući na TV Pink rekao je da autor svega onoga što se loše piše o Srbiji u Evropi i svetu su upravo Dragan Đilas, njegova radnica Marinika Tepić i Vuk Jeremić.

- Sada su evropski parlamentarci dali predlog o tome šta bi država trebala da uradi po pitanju izbornih uslova. Đilas i Jeremić ni to ne prihvataju ni to im nije dovoljno i ja predlažem Tanji Fajon da ona predloži predsedniku Vučiću da koalicija Dragan Đilas i Vuk Jeremić unapred ima 8 posto glasova i da Đilas ima sekunde na RTS–u, jer to je nešto za šta se Dragan Đilas zalaže. Ali danas sekunde nisu kao što je to bilo kada je Đilas bio na vlasti, danas je svaka sekunda život svakog čoveka u Srbiji, danas su sekunde nova radna mesta, novi Klinički centri, bolnice, domovi zdravlja, autoputevi, fabrike, a u Đilasovo vreme sekunde su bile u njegovom džepu. To neka predloži Tanja Fajon da Đilas i Jeremić imaju unapred 8 posto glasova i Đilas da ima sekunde i onda će sigurno izaći na izbore - izjavio je Marković.

MILO ĐUKANOVIĆ HOĆE TALIBANSKU DRŽAVU

Marković je upitao ko je pobednik nakon poslednjih dešavanja u Crnoj Gori?

- Niko, ali gubitnik je Milo Đukanović. Srpska pravoslavna crkva je radila ono što je njen opis posla i što radi vekovima u Crnoj Gori i crkva i pravoslavni narod u Crnoj Gori. Milo Đukanović ne može da zaboravi litije, nakon kojih je izgubio izbore, a litije je on izazvao. I sada spočitava da Vučić hoće da pravi Veliku Srbiju. Kada je Vučić poslao bilo kakvu ružnu poruku protiv Crne Gore? Nikada. Ovde se radi o ljubomori prema ekonomskom napretku Srbije. Ovde je reč o tome što je u Srbiji veća prosečna plata nego u Crnoj Gori i zato Milo Đukanović koristi ratnohuškačku retoriku. Crna Gora je danas u slanju ratnohuškačkih poruka postala gora od Hrvatske. Za Hrvatsku znamo i to nije ništa novo - istakao je Marković i dodao:

- Srbija se nikada nije mešala u unutrašnje stvari Crne Gore, a Milo Đukanović danas hoće da izazove verski rat i on hoće da napravi talibansku državu, Nije Balkan Avganistan ni talibanska teritorija. U kojoj se to državi desilo da savetnik za bezbednost predsednika Republike i bivši direktor Uprave policije napada policiju, kao što je to uradio Veselin Veljović. To samo može kod Talibana. Srbija hoće da sarađuje, da se poštujemo i siguran sam da to hoće 90 posto građana Crne Gore. Evo sada dolazi u Srbiju Angela Merkel, prvi čovek Evrope. Ona više neće biti kancelar, ali će biti uticajnija nego svi bivši američki predsednici. I zahvaljuući Angeli Merkel i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je napravio tu saradnju, danas u nemačkim fabrikama u Srbiji radi 70 000 građana Srbije i primaju redovnu i solidnu platu. Mi smo da pravimo mostove, a ne da se svađamo. Nećemo da pričamo sa Angelom Merkel o Hitleru i Drugom svetskom ratu, nego o saradnji i budućnosti - rekao je Marković.

VUČIĆA NE ZANIMAJU NI PARE NI BIZNIS, NEGO STANDARD SVIH GRAĐANA SRBIJE

- Ono što pišu neki evropski parlamentarci o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ja mogu da kažem da nijedno slovo nije tačno. Ja poznajem Vučića 20 i nešto godina i znam da njega ne interesuju ni pare ni biznis. Aleksandra Vučića interesuje standard svakog čoveka u Srbiji i to je nešto zbog čega ga ja podržavam. Pare i biznis zanimaju Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Dragan Đilas svojim postupcima ruši ustavni poredak Srbije i u svakoj drugoj zemlji bi bio uhapšen, a on se iza svojih prljavih poslova krije kao opzicionar - rekao je Marković.