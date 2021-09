DA SRPSKO IME I PREZIME NE BUDE ZATRTO! Vučić nakon sastanka sa patrijarhom Porfirijem: Srbija se ne stidi svojih žrtava, to su naši junaci!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa patrijarhom SPC Porfirijem.

Vučić je rekao da Srbija zajedno sa Republikom Srpskom razgovarala kako i na koji način da osnaže kulturu pamćenja i kako da učine sve da ne budu zaboravljene Jasenovačke žrtve, kao i šta je to što država može da pomogne srpskoj crkvi koja ima značajnu ulogu u ovom procesu.

Danas smo postigli dogovor i prenosim potvrdu Dodika, u izgradnji nečega što bi trebalo da bude svesrpsko svetilište u Donjoj Gradini. To je veliki memorijalni centar u kojem ćemo podsetiti da sećanja na srpsko ime i prezime", rekao je Vučić.

Kako kaže, razgovarao je za patrijarhom i o jasenovačkom kompleksu gde srpska crkva ima mnogo toga u vlasništvu.

"Mi ćemo od nečega što mislimo da je veoma važno za istoriju, od ustaške bolnice, pa i drugih objekata, učestvovati u podršci i obnavljanju", rekao je Vučić.

Dodao je da će na prostoru Starog sajmišta pokušati da otvore paviljone koji bi bili najbolje mesto za Muzej žrtava genocida, i to od aprila naredne godine.

Vučić je najavio i da će se država pozabaviti nečim što je decenijama zapuštano.

"Podnećemo inicijativu da leva obala Save dobije naziv "Obala jasenovačkih žrtava", rekao je Vučić.

Kako je dodao, uradićemo sve da srspkom ime i prezime ne bude zatrto.

Veoma sam zadovoljan što kao predstavnik države mogu da učestvujem u nečemu što je jako bitno za naš narod. Ponosan sam što Srbija pamti i što nikada neće zaboraviti užasne zločine koji su učinjeni nad našim narodom. Srbija se ne stidi svojih žrtava, to su naši junaci. Trudićemo se da njihove žrtve nikada ne budu zaboravljenje", rekao je Vučić.

Dodaje da su razgovarali i o svim drugim pitanjima, kao i o tome kako da ukažu na to šta je srpski narod prolazio godinama unazad.

Porfirije: Molitva je pamćenje, sećanje na prošlost, ali i na budućnost

Patrijarh Porfirije je podvukao reč svetilište koju je upotrebio predsednik Srbije jer je to parava reč koja opisuje mesta stradanja.

"Mnogo puta sam bio na mestima stradanja, ne samo u Jasenovcu. Imao sam utisak da sam ušao u jednu sasvim drugačiju zonu postojanja u odnosu na sve oko nas, mističnu. To pokazuje da je to metafizički prostor, da je to svetilište. Ništa bolje nije moglo da se desi u odnosu na to da na tom mestu nikne ženski manastir - kaže Porfirije.

On je rekao da je molitva pamćenje, sećanje na prošlost, ali na budućnost.

Reke mržnje susrećemo na svakoj strani sveta. Pomen, sećanje i pamćenje je molitva. Kroz molitveno pamćenje lečimo svoje rane, to ne sme niti zlopamćenje. Bog zna zašto je baš tako da imamo manastir u Jasenovcu i memorijalni centar preko puta i Muzej žrtava genocida- istakao je patrijarh.

- Radujući se što smo se sastali, još više se radujem što smo saglasni oko onoga što treba činiti u budućnosti - rekao je Porfirije.

Teme sastanka bile su 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnove spomen kompleksa manastira Jasenovac. Sastanak je održan u prostorijama Srpske Patrijaršije.