Narodni poslanik Zoran Tomić ističe da Dragan Đilas i zaposleni iz njegove Multikom kompanije ne smeju da se izmere sa Aleksandrom Vučićem i SNS - om, već jedino umeju da prete rušenjem institucija, dizanja nekakvih buna i nasiljem.

Cirkus Dragana Đilasa i zaposlenih iz njegove Multikom kompanije nastavio je vikend - turu po Srbiji, pa su danas posetili carski grad Kruševac. Skupili šaku jada, uposlenika iz svoje lokalne filijale, po zadatku uz dobru dnevnicu doveli da glume građane Kruševca i aplaudiraju cirkuskoj predstavi. Njima i svojim tajkunski medijima ispričali su priču koju su imali, obišli centar grada i kad su videli da je Kruševac, u odnosu na ono sivilo sa rupama po ulicama i zakatančenim fabrikama koje su nam oni ostavili, danas postao pravi evropski grad sa uređenim centrom, ljudima koji rade i konacno žive, i kad su uvideli da prave Kruševljani na njihov cirkuski program ne daju ni pet para - pokupili su se i otišli povijena repa.

Kažu: Kruševac zarobljeni grad?! Pa ako je zarobljen, što ih nisu građani dočekali kao oslobodioce? Što ih posten narod zaobilazi u širokom luku? Zato što takve koji potpisuju dokumenta gde tvrde da su Srbi genocidan narod, koji idu po Briselu da tužakaju Srbiju jer neće više da bude njihova prćija, koji i danas u sred Kruševca pričaju najgore o našoj državi, niko ne želi da vidi u svom gradu, a posebno ne na vlasti. Jasno je rečeno 2012., a potom još ubedljivije potvrđeno svaki naredni put, da građani Kruševca i Srbije ne žele tajkune, lopove i sudski overene lažove na vlasti, a posebno ne u blizini narodnog novca kojim su već jednom punili svoje nezasite džepove. Danas kad se novac građana troši na auto-puteve, kanalizaciju, vodovod, pa i na ulicu u kojoj se nalazi sedište kupljene Đilasove stranke u Kruševcu, kada je sve to u korist naroda, naravno da secikesama nećemo dozvoliti da taj novac ponovo uzimaju za svoje hirove i bahanalisanje. Mi smo svojim radom dokazali da su nam svi građani jednaki i da se borimo za Srbiju i njen prosperitet, a ne za lične i tajkunske interese, kao što rade Đilas, Tepićka, Stefanović i ostala bratija iz Multikoma. Da bi uopšte znali kolika im je podrška prvo moraju na izbore da izađu, a bas od izbora beže kao od krsta. Na njihovu žalost, prošlo je vreme kad su stranci postavljali namesnike i vladare u Srbiji. Tako neće moći. Danas se poštuje volja naroda na izborima, a sta im narod i u Kruševcu i širom Srbije misli - videli su.

Zato i ne smeju da se izmere sa Aleksandrom Vučićem i SNS, već jedino umeju da prete rušenjem institucija, dizanja nekakvih buna i nasiljem. Nemaju šta dobro da pokažu. Nema fabrika koje su otvorili, puteva koje su uradili, da ih sa Vucicevim rezultatima uporede. Jedini "rezultat" im je zauvek, ujedno i osnovni cilj dolaska na vlast ponovo, samo nastavak pljačke, preprodaje sekundi na RTS i pohlepna namera da se budžeti gradova, ukljucujuci i nas Kruševac, ponovo isprazne u njihove privatne fondove. Neka znaju da Kruševac neće dozvoliti da ga vrate u sivilo i pogresan vek, nikada više. Zbog obećanja da to nećemo dozvoliti nikada, Aleksandar Vučić ima ubedljivu podršku naroda, i mi u Kruševcu se time ponosimo. Bas kao sto se ponosimo i našim Bratislavom Gašićem, vrednim i poštenim ljudima koji su kreatori svega ovoga što u Kruševcu danas vidimo, a nekad smo samo sanjali. One koji su nas naučili da za Kruševac i Srbiju ništa nije dovoljno dobro, ako nije najbolje. Njih narod ceni. Takvima Đilas i njegova tajkunsko - mafijaska bratija nisu, niti će ikada biti, ni do kolena. Neka to imaju u vidu pre nego što svoju cirkusku cergu opet okrenu do našeg grada, da se ne pitaju posle ponovo zašto su od naroda dobili samo prezir i pobegli kao pokisle mačke podvijenog repa i neobavljenog posla.

Autor: