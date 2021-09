Keser: Ćuta promovisan u glavnu perjanicu Đilasa!

Narodni poslanik Dejan Keser kaže da je zaštitnik isključivo svojih zelenih interesa u obliku zelenih dolarskih novčanica, izvesni Ćuta danas promovisan u glavnu perjanicu Dragana Đilasa i tajkunske kamarile. Za saslužitelje poslao mu je gazda Đilas ekipu iz svog tabora: nesrećnog Zelenovića i žute patkare. Čisto da se zna čiji su.

Razočaran i uvređen time što mu je odbijen zahtev za izgradnju sopstvene mini hidrocentrale, izvesni Ćuta je počeo da preti građanima, ucenjuje državu i blokira glavni grad. Ima li bolje preporuke od toga, da ga gazda Đilas odmah istakne kao zvezdu dana? - dodaje Keser.

Nije malo "zelenim" pokretima, obojenim od novaca koje je Dragan Đilasa posejao po svetu, sto idu u Brisel da pljuju Srbiju sa lobistima tzv. "Kosova", nego bi sada da opet uništavaju Beograd, da ga ruše i blokiraju.

Ceo dan na tajkunskim televizijama od patkara, Ćuta i ostalih Zelenovića slušamo rečnik mržnje, pretnji i omalovažavanja kako bi preneli poruke svojih vlasnika i zamaskirali njihov neuspeh. A taj neuspeh meri se time što nemaju podršku svog naroda u Srbiji, već po podršku moraju da idu u Brisel, u strane ambasade ili belosvetske organizacije za "uterivanje demokratije" slobodnim državama.

I sve građane Srbije nazivaju robovima, što se moglo čuti iz usta tog Ćute, portaporola Dragana Đilasa i Marinike Tepić, jer misle da će time da zamaskiraju sopstveno slugeranjsko lice.

Kad ne može da izgradi minihidrocentralu i da uzima pare iz džepova građana Srbije, već ih nađe na drugom mestu, glavni krivac svakom Ćuti su danas Aleksandar Vučić, država i građani Srbije. Po ustaljenom receptu onda se uvek ređaju najgore uvrede na račun predsednika države, koji je glavni pokretac zaštite životne sredine u Srbiji. Da je tajkunsku felu koja se ogrnula danas u zeleno zaista briga za životnu sredinu, mogli bi samo da zahvale čoveku kog vređaju. Ali, zna se šta njih zanima zapravo.

Zato su spremni da vređaju i članove porodice predsednika države, i sve one koji se danas istinski bore za zdraviju i čistiju Srbiju. Po istom scenariju kao u julu mesecu prošle godine kada su rušili grad Beograd sada prete blokadom Brankovog mosta, blokadom cele Srbije. Nasilje i šteta ne pomažu prirodi, to je jasno svakom. Jedino što možemo da zaključimo iz ovih pretnji jeste da dolarski zeleni pod patronatom Dragana Đilasa žele opet da porobe celu Srbiju iz jednog jedinog razloga, a to je vlast bez izbora i ponovno pljačkanje građana. Vlast i novac su im potrebni kako bi opet kupovali stanove, vozili skupe automobile, gradili Ćutinu minihidrocentralu a narod ponovo doveli do ivice ambisa kao sto je njihovom gazdi već jednom pošlo za rukom.

Zato bih želeo svim ćutiranim patkarima Zelenovićima da poručim: nikada više nećete biti u mogućnosti da uništavate Srbiju i njene građane, kao što ste vi i vaše gazde radili u vreme vašeg tajkunskog režima, jer narod vrlo dobro vidi kojim putem Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem hrabro i ponosno gazi. To je put ekonomskog boljitka i prosperiteta, put većih plata i penzija, put snažnije i modernije Srbije. Građani nisu glupi i vrlo dobro znaju ko se u ovde u Srbiji bori za njihove interese i bolji život a ko trči kod stranaca i tamo govori sve najgore za svoju zemlju, pa kod tajkuna trci po džeparac. Siguran sam da će pristojna i kulturna Srbija ponovo dati bezrezervnu podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj patriotskoj politici. A vama ostaju vaši zeleni dolari kao vaš najveći životni uspeh. Od naroda očekujte samo prezir i gađenje, zaključuje Keser.