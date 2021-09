VUČIĆ : Srbija treba da ide napred, da sarađuje sa svima i da ma koliko da nas napadaju, radićemo još više i jače!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju fabrike Leoni u Kraljevu, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Na pitanje povodom toga što je glavna tema u medijima u regionu ovih dana i napadima na njega od strane Mila Đukanovića, ali i napadima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Vučić je rekao da su svi mediji u Hrvatskoj krenuli u dogovorenu kampanju protiv njega.

- Ta kampanja je suštinski protiv bilo čega u Srbiji i protiv srpskih interesa. Vidimo da ne postoji nikakav povod za to, ali je stigao politički nalog, zbog kog su svi mediji unisono postupili - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi moramo da se ponašamo drugačije, dodaje da, ma koliko oni pričali o našoj agresivnosti koje nigde nema, mi nećemo da ih vređamo, već ćemo da radimo svoj posao.

- Ne odgovaram im kao predsednik Srbije koji može dobro da priča o onome što se događalo u istoriji. Ja ih razumem, ali da bi svi vi razumeli to što oni pričaju, treba da znate da im smeta jaka Srbija - rekao je Vučić.

Ističe da Srbija treba da ide napred, da sarađuje sa svima i da ma koliko da nas napadaju, moramo da radimo još više i jače.

Osvrnuo se i na izjave Mila Đukanovića.

- Niti želim niti je moguće zamisliti Kosovo bez Albanaca ili Crnu Goru bez onih koji se izjašnjavaju kao crnogorara. Sve što je on radio je radio na tome da Crna Gora bude bez Srba. Ali to je podsvest, jer on želi Crnu Goru bez Srba. Ja želim Crnu Goru u kojo će da žive svi, a ne da želite da Srbi ne stanu, da izmišljate pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, samo da ne bude srpske crkve. To je vaša želja bila, a ne moja, a upravo ste autoprojekcijom pokazali da je to tako. Mislite da treba da se plašim, da ne odgovorim istinom i činjenicama - rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao i jučerašnji protest u Beogradu.

- Mi smo demokratska zemlja i svako ima pravo da protestuje dok to radi mirno. Bilo je najviše 4.070 ljudi u jednom trenutku, ali kada idu da blokiraju mostove ljudi neće da učestvuju. To nije mali broj ljudi, to morate da poštujete i da tu temu uzmemo veoma ozbiljno. Bolji životni standard i veća zaposlenost dovodi ljudi do pitanja čistijeg vazduha. Neću da govorim o političkim organizacijama, ali postoje pitanja na koje moramo da damo odgovor - rekao je predsednik.

Rekao je da on sa kompanijom "Rio tinto" nema nikakvu obavezu, za razliku od nekih drugih iz bivšeg režima.

- Nemam nikave obaveze, ni 100 ni 600 miliona, živom normalan život i živeću ga uvek. Živim za Srbiju, a ne za bogatstvo. Načitao sam se toga da sam kupio kuću od francuskog ambasadora, niti znam francuskog amabsadora niti gde bih to mogao da kupim. Nismo isti, ni slični, a u tome je razlika. NJihovih ruku delu je unišen "Magnohrom", a naših ruku dela ova velelpna fabrika. NJihovih ruku dela je most u Sirči koji je pao, a naš novi most. O auto-putevima neću ni da govorim - rekao je Vučić.

Kako kaže, nikakve radnje ne preduzimamo sa Rio tintom, ništa se neće dešavati u narednim mesecima, čekamo da vidimo šta imaju da nam pokažu.

- Nećemo donositi odluku bez toga da pitamo narod, koji će o tome da odlučuje. Ali to svakako neće biti u mesecima pred nama, ljudi mogu da budu mirni.Otkrio je da se danas sastaje sa Miloradom Dodikom.

Predsednik je govorio i o navodnim napadima na porodicu Zdravka Krivokapića u Srbiji.

- Ničija porodica u Srbiji nije i ne sme da bude ugrožena. Tražio sam sve izveštaje i nemam šta da dodam. Bio bih užasno razočaran da bilo ko misli da može bilo šta da radi protiv ičije porodice.

Vučić se osvrnuo na sutrašnju posetu Angele Merkel i rekao da je njen dolazak velika čast za Srbiju.

- Nikada neću lično zaboraviti koliku nam je podršku dala 2015. godine, kada su Hrvati uvodili sankcije zbog migranata. Uvek je podsticala ove investicije, koje imamo zbog predstavnika nemačke vlade - rekao je Vučić.

Rekao je da je srećan zbg njenog dolaska neposredno pred okončanje njenog mandata.

Napomenuo je i da iduće nedelje ide u Tursku da sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom razovara o odnosimo o regionu. Kazao je da je to veoma važan sastanak.

