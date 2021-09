HIT TVIT U TRI PREDLOGA: Evo koja je tema privukla najveću pažnju javnosti (VIDEO)

Gosti "Hit Tvita" bili su Nenad Čanak, lider Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nebojša Medojević, lidera Pokreta za promene i i Aleksandar Martinović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Emisija koja je u proteklom periodu privukla ogromnu pažnju javnosti, simbol je nedeljne večeri, a o temama koje se pokrenu u "Hit Tvitu" priča se danima.

Na samom početku emisije gosti Verice Bradić prokomentarisali su aktuelnu situaciju sa epidemijom koronavirusa u Srbiji.

Nenad Čanak istakao je da je imunizacija populacije protiv koronavirusa neophodna kako bi se populacija sačuvala i zaštitila od ovog virusa, dok je ipak Medojević istakao da je mišljenja da se koronavirus koristi u gopolitičke svrhe.

- Ja sam se vakcinisao i pozivam sve građane da se vakcinišu jer je to jedini način da pobedimo ovu bolesti. Vakcinacija je u ovom trenutku jedino rešenje da se sačuvamo. Svkaoga dana pozivamo građane da se vakcinišu jer nema drugog načina da se od ove blesti sačuvamo - rekao je Aleksandar Martinović.

Čanak je rekao da ne zna za zakulisne dogovore o kojima je pričao Nebojša Medojević.

- Vi sad posle 30 godina idete u Crnu Goru i obnavljate tzv. komitski pokret koji je falsifikat starih komita koji su bili Srbi. Njihova zastava je bila srpska trobojka i oni su bili Srbi, ali nisu mogli da prebole činjenicu da je Crna Gora izgubila državnost i dinastiju - rekao je Martinović.

- Ja sam bio na strani ljudi koji su rekli da hoće da budu Crnogorci, a ne da se teraju da budu nešto što nisu… - započeo je Čanak, a onda mu je Martinović postavio ključno pitanje.

- A gde ste bili, u kafani negde kilometar i po od dešavanja u Cetinju? Sa Milom Đukanovićem ste sedeli u kafani? - rekao je Martinović.

- Nisam! Bio sam u bašti na Dvorskom trgu, vidi budalu! Ti si prevarant. Lažeš, lažeš, lažeš, lažeš! - vikao je Čanak.

PREDLOG BROJ JEDAN - USTOLIČENJE MITROPOLITA JOANIKIJA

Nebojša Medojević je prokomentarisao ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju rekavši da je nova Vlada Crne Gore odgovorna za sukobe koji su se odigrali na Cetinju.

- Došli smo su situaciju da je aktuelna Vlada Crne Gore odgovorna za dešavnaja na Cetinju. Očigledno je da je bio dogovor Mila Đukanovića i bezbednosnog sektora da se donose tu gume za paljenje, da se prave barikade i uzurpura ustoličenje i poziva javnost za sukobe - rekao je Medojević.

On je istakao da su patrijarh Porfirije i Joanikoje trebalo da budu obavešteni da na Cetinju nije bilo bezbednosnih mogućnosti da se ustoličenje održi.

- Za to je bio zadužen bivši minista rpolicije Veslein Veljović koji je danima urgirao da policijski pripadnici napuste policiju i pređu na stranu Mila Đukanovića. Oni su već bili pripremljeni da ustoličenja neće biti. Đukanović je danima govorio da ustoličenja neće biti a to mu je garantovao Abazović i aktuelni premijer - rekao je on i dodao:

- Krivokapić jednostavno nije znao šta d aradi. Direktor policije je odbio naređene Vlade da obezbedi ustoličenje mitropolita. Jedini koji je to sprečio bio je patrijarh koji je na višesatno ubeđivanje Abazovića i drugih odbio da ne ode na ustoličenje. To je potom postalo pitanje bezbednosti patrijarha SPC koji je odlučio da ide - rekao je on.

Objasnio je potom da je na taj način uspešno hirotonisan Joanikije.

- DPS je pokušao da dovede svakog svog člana na Cetinje i u tome nije uspeo. On je političku pokušao da uradi sve. Predstavio je sebe i svoju organizaciju ekstemističnom. Tamo su bacali improvizovane molotovljev ekoktele, srećom tamo niko nije bio povređen. Đukanović više ne kontroliše političku situaciju u Crnoj Gori - rekao je on.

Nenad Čanak rekao je da je uveren da su ljudi koji su se okupili na Cetinju sa ciljem zaustavljanja hirotonisanje bili tu spontano.

Martinović je istakao da je se komiti u Crnoj Gori danas i komiti početkom 20. veka ne mogu porediti.

- Crnogorski komiti su bili Srbi koji nisu mogli da prebole to što je Crna Gora prisvojena Srbiji još u doba monarhije - rekao je Martinović i dodao da se oni ne mogu porediti sa komitama danas.

- Mi danas u Crnoj Gori prisustvujemo falsifikovanju istorije u Crnoj Gori. U jednom udženiku sa početka 20. veka piše da je Crna Gora srpska država - naglasio je on.

PREDLOG BROJ DVA - EPILOG

- Na žalost i u BiH i Hrvatskoj se glasovi dobijaju na osnovu snažnog anti-srpstva. Očigledno je da se političke snage u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori hrane mržnom prema Srbima i prema Aleksandru Vučiću, čoveku koji je za samo nekoliko godina uspeo da od Srbije napravi zemlju koja je uspela postane ekonomski i politički uspešna - kaže Martinović.

On je istakao da se upravo zbog toga brojni političari iz regiona koriste nacionalističkim floskulama usmerenim protiv Srbije.

- Nije legitimno da se borite o ideju Crne gore bez Srba, Kosmeta bez Srba, Hrvatske bez Srba. Srpski narod je najveća žrtva raspada Jugoslavije, a primeri za to su dešavanja na Kosmetu, Crnoj Gori, BiH, kao i stalna potreba hrvatskih političara da stalno plaše svoje građane srpskima nacionalizmom - naveo je on.

- Srbija je Crnoj Gori najveći spoljnopolitički partner - rekao je Medojević i osvrnuo se na robnu i trgovnisnku razmenu ove države sa ostalim.

- Crna Gora ima interes da sa Srbijom ima najbolje spoljnopolitičke odnose. Pomirenje Srba i Crnogoraca u Crnoj Gori je imperativ u Crnoj Gori. Očigledno je da neko želi da posvađa Srbiju i Crnu goru i to se vidi sa skandalom koji je bio sa sinom premijera Crne Gore u Srbiji - rekao je on.

Čanak se još jednom osvrnuo na dešavanja na Cetinju rekavši da se nepotrebno dešavanja na Cetinju na loš način povezuju sa patrijarhom Porfirijem.

- Tu se išlo na sprečavanje verskog obreda ustoličenje Joanikija. Lično mislim da je nakon hapšenja poslanika u crnogorskom parlamentu sa početkom litija i tada su se te litije klerikalizovale što je dovelo do njihove politizacije. Došli smo potom u poziciju da se potezi crkve kao institucije u Crnoj Gori od tada percipiraju kao politički potezi - rekao je Čanak.

PREDLOG BROJ DVA - PREDIZBORNA EKOLOGIJA

- Na ovom ekološkom protestu jedan od učesnika je za ekološku situaciju u Srbiju kriv i Zoran Đinđić, nakon čega se oglasila DS i rekla kako to nije politički protest. To je jedno političko licemerje Drađana Đilasa pre svega. Ovde se pominju kompanije kao što su ''Rio Tinto'' koji se ovde pojavio 2004. godine, što je mnogo pre nego što je Aleksandar Vučić bio na vlasti - rekao je Martinović

On je naglasio da se na ovim protestima stvara atmosfera koja okrivljuje Srbiju da je ona kriva za globalno zagrevanje, što je kako on kaže potpuno neosnovano.

- Očigledno je da su ekološki protesti nastali u jednoj perfidnoj političkoj režiji dela opozicije - naglasio je on još jednom.

NA OSNOVU GLASOVA SA DRUŠTVENIH MREŽA, GLASOVA GLEDALACA I GOSTIJU HIT TVITA PREDLOG BROJ JEDAN - USTOLIČENJE MITROPOLITA JOANIKIJA IMAO JE NAJVIŠE GLASOVA.