Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas kancelarku Savezne Republike Nemačke Angelu Merkel, koja dolazi u zvaničnu posetu Republici Srbiji. Sastanak u Tirani, koji sledi nakon posete Srbiji, biće susret sa svim premijerima država zapadnog Balkana, dok će se od državnika jedino lično sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vladimir Marinković, narodni poslanik, objašnjava da je poseta Angele Merkel važna za Srbiju, jer to dokazuje koliko kancelarka uvažava i ceni sve što je Srbija postigla u poslednjih nekoliko godina.

- Ovo je njena poslednja zvanična poseta nekoj zemlji i lideru i jasno je koliko je htela da da značaja predsedniku i državi. Ova saradnja između predsednika Vučića i Merkelove koja traje 8 godina, dala je rezultzate da je danas u Srbiji u Nemačkim kompanijama zaposleno više od 70.000 ljudi - kaže Marinković.

Kako je podsetio, juče je Vučić pomnenuo i otvaranje fabrike u Kraljevu, gde do pre nekoliko godina nije bilo ni jedne fabrike gde bi naši ljudi mogli da rade.

- Želim da podsetim građane da je odnos Merkelove i Vučića mnogo puta bio vrlo pozitivan za Srbiju, setite se mini "Carinskog rata", od strahe Hrvatske kada se Anglea bez rezerve stavila na stranu Srbije podržavajući nas - priča Marinković.

- Nismo svesni koliko je važan njen dolazak i ova poruka. Ona će nastaviti da podržava Srbiju i siguran sam da će u narednom periodu, iako neće biti kancelar, usmeravati saradnike i sve one, na koje može da utiče - dodao je Marinković.

Dušan Vukajlović, novinar "Objektiva", ističe da njen odlazak sa mesta kancelarke ne znači da će ona da izgubi uticaj, niti to da će prestati da sprovodi politiku koju plasira 30 godina.

- Ona dosta utiče na Balkan, i nastaviće da utiče, ne bi me čudilo da se nekada vrati u politiku. Važan je i njen odnos sa Vučićem, jer je on u toj komunikaciji takav da drži reč, jer je i ono što je pričao iza zavorenih vrata sa njom pričao i građanima. Ona je to videla i shvatila da je ozbiljan lider i političar - kaže Vukajlović.

Kako je Vukajlović podvukao, Angela se zasigurno najsigurnije oseća u Srbiji, jer je odlučila da prespava u Beogradu iako će kasnije ići na sastanak u Tirani. On je dodao da je to dokaz dobrih partnerskih odnosa i prijateljstva dve zemlje.

