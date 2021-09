KESAR: Tajkunska skupština ne želi izbore, već da lome i uništavaju

Dejan Kesar, poslanik SNS-a, rekao je da je portparolka žutog tajkuna Dragana Đilasa opet potvrdila ono što svi veoma dobro znamo, a to je, prema njegovim rečima, da ta tajkunska skupina ne želi na izbore, već na ulicu, da ponovo lome, uništavaju i napadaju kao u julu mesecu prošle godine, kada su kamenicama rasturali Narodnu skupštinu.

- Marinika Tepić je na televiziji svojih gazda, Dragana Đilasa i Šolaka izjavila da ljudi iz vlasti prizivaju da se sve okonča u krvi. Očigledno je da je Marinika opet, po ko zna koji put, prezupčila na isti način kao kada joj se priviđala droga umesto kokošaka u Moroviću. Jedini koji žele nasilje i koji ga sprovode tako što napadaju policiju, ruše ograde od grdilišta, ulaze testerama na RTS su upravo ljudi okupljeni oko bivšeg žutog tajkunskog preduzeća oličenom u Draganu Đilasu, Mariniki Tepić i Borku Stefanoviću. Do juče su trčali u Brisel i Strazbur kako bi dobili podršku za svoju propalu politiku a danas im ponovo kukaju. Odgovaraju im oni koji bi da ih dovedu na vlast bez izbora i bez glasova. A ta vlast im je isključivo bitna da bi po ustaljenom receptu krali pare od građana Srbije, kako bi osnovali novu firmu, ili kako bi kupili novi porše - istakao je Keser i dodao:

- Danas su našli da dele nekome lekcije, ti i takvi kao Marinika Tepić i Dragana Đilas, pozvani da određuju šta može a šta ne u Srbiji? Srbija je danas mnogo jača i stabilnija nego u vreme po zlu poznatog žutog preduzeća. To lopovima ne znači ništa. Mariniki Tepić je očigledno najbitnije da se postave njihovi ljudi u javna preduzeća, a da pri tom nemaju ni 3 odsto podrške u narodu. Neće je ni imati. Nisu građani Srbije glupi pa da ne shvataju da je takvim ljudima stalo samo do državnog novca, funkcija, radnih mesta.

Keser navodi da je Aleksandar Vučić, za razliku od njih, političar koji je Srbiju učinio modernijom, stabilnijom i sigurnijom zemljom nego ikada ranije.

- I to svi vide. Zato će Srbija na predstojećim izborima podržati politiku Aleksandra Vučića, jer je to jedina poltika koja može da obezbedi siguran i bolji život za sve njene građane. To je politika koja je obezbedila nove puteve, nove pruge, bolnice, nova radna mesta. Građani Srbije jasno vide ko voli svoju zemlju, a ko želi preko ulice i nasiljem da sačuva svoje ukradene milione od građana Srbije - rekao je Keser.

Autor: