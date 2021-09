'POSETA KANCELARKE JE DIPLOMATSKI USPEH!' ZEČEVIĆ ZA PINK: 'Poverenje i prijateljstvo između Srbije i Nemačke je raslo godinama, što je dovelo do VELIKIH INVESTICIJA! (VIDEO)

Iako je u Beogradu provela nepuna 24 sata, poruke koje je za to vreme uputila nemačka kancelarka Angela Merkel, a koje su bez sumnje izgovorene u diplomatskom tonu, tek će se analizirati, poput one da su "jedna stvar reči, a druga dela".

Prof. dr Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije istakao je za Pink da je Merkelova izjavila da je poverenje između Srbije i Nemačke raslo godinama, i kako su zajedno radili na različitim projektima tako je raslo i prijateljstvo, što je dovelo do velikih investicija.

- Za nas je ovo jedan diplomatski uspeh. Međutim, taj simbolični uspeh je došao na kraju njene karijere, kada ona odlazi sa funkcije, i nama ostaje da vidimo sa kim ćemo u nastavku da radimo, mada je ona poručila i ostavila poruku da njeni naslednici nastave da rade na integracijama Zapadnog Balkana u EU, jer to ona nije uspela iako je pokušavala - dodao je Zečević.

Kako Zečević ističe, Evropi mnogo toga fali, jer nema jasnu koncepciju. Kako navodi, mnoge zemlje koje su članice EU imaju problema, jer ne mogu da naprave jedinstvo i koheziju, navodi on, govoreći o problemu ulaska Srbije u EU.

Evropa je u konfuziji - dodao je Zečević.

Prof. dr Predrag Marković, istoričar je na samom početku komentarisanja posete kancelarke Angele Merkel Srbiji, čestitao Vladimiru Pištalu, koji je, kako dodaje, posle predsednika Srbije, najsrećniji čovek zbog pomenute posete.

- Važna su tri gesta. Ona je obećala da će pomoći biblioteci na Kosančićevom vencu. Biće obnovljena, a ona je simbol nepropadivosti i simbol našeg naroda. Angela ume u pravom momentu da napravi pravi gest, a drugi gest je taj da je Nemačkoj stalo do našeg naroda. Treći gest je poseta Srbiji sa "dodatkom Tirane" - zaključuje Marković.

Marko Selaković, šef kancelarije PKS u Dubaiju, najavio je "Expo izložbu" u Dubaiju početkom oktobra meseca, dodajući da će sve poruke koje je kancelarka izgovorila tokom posete Beogradu, nisu slučajnost.

- Imamo egzaktne podatke u saradnji Srbije i Nemačke. Sve raste, a Srbija je, prošle godine, a govorim o godini korone, i haosa, izvezla više od 2 milijarde u Nemačku, i ekonomski gledano, ona je nama najvažniji ekonomski partner - rekao je Selaković.

Kako je dodao, sve teme koje će biti prisutne na izložbi, jesu one koje je kancelarka istakla i podvukla kao važne. On je objasnio da će Nemačka, kao i do sada, u svemu biti dobar partner.

Autor: