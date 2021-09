SELAKOVIĆ: SRBIJA JE PONOS SVAKOME KO ŽIVI U NJOJ! Dan srpskog jedinstva je očuvanje nacionalnog identiteta

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je danas da je uvođenje praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave jedan od pokušaja očuvanja nacionalnog identiteta, jer se u ovoj "globalnoj kući" lako gubi posebnost u pismu, jeziku i identitetu

On je istakao da je Srbija na ponos svakome ko u njoj živi i da danas slavimo našu zemlju koja će biti prva u Evropi po ekonomskom napretku.

Istakao je da nije samo sada važno da se Srbi okreću nacionalnim simbolima, već da je to je uvek značajno.

- Pogledajte Skandinavske zemlje, u Danskoj svakoga dana stoji državna zastava. I mi se ponosimo našom zastavom, imamo mnogo razloga za to - naveo je ministar i istakao da se na današnji dan sećamo naših predaka i gradimo ponosne potomke.

Kako je naveo, Srbija je posvećena i tome da sačuva mir i stabilnost u regionu.

Selaković nije hteo da komentariše izjavu hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, koji je predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da svi Srbi u svetu 15. septembra istaknu srpske zastave prokomentarsao sa "besposlen pop i jariće krsti".

Rekao je, međutim, da je to primer kako nastaje laž.

- Pogledajte kako nastaje laž. Ne možete da nađete nijedan poziv Vučića Srbima u regionu da istaknu zastavu. On to nije rekao, a šta i da je rekao, da li je nekoga uvredio, poslao bi poruku koja nikoga ne vređa. Eto to je sistem nastanka lažne vesti - napomenuo je Selaković.

On je pozvao građane da putuju svuda, ali da grade ponosno potomstvo i čuvajte svoju nacionalnu posebnost.

Odgovarajući na pitanje o mogućim problemima koje bi mogli da imaju Srbi sa Kosova i Metohije zbog isticanja zastave, Selaković je istakao da je Beograd posvećen dijalogu i da će i dalje ostati posvećen pregovorima.

- Bolje je razgovarati i 50 godina, nego imati sukobe u jednom danu ili satu - naveo je Selaković i dodao da ako želimo rešenje, onda moramo da pregovaramo.

Prokomentarisao je diplomatsku krizu Beograda i Sarajeva nakon hapšenja državljanina BiH Edina Vranja osumnjičenog za ratne zločine, navodeći da ne želi da veruje da neko želi da ugrožava odnse dve države takvim incidentom.

- Ne želim da verujem da neko nešto zloupotrebljava - kaže Selaković.

Povodom najavljenog donošenje Zakona kojim se uređuje zaštita našeg jezika istakao je da je to način da se sačuva srpska ćirilica u vremenu kada mnogi jezici u svetu nestaju.

