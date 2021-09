'JA SAM SRPSKI ČOVEK!' IVICA DAČIĆ O MEŠANJU STRANIH AMBASADA: Nisam mogao da dam Vučićev karton - NEMAM GA!

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, za Kurir govorio je o stranim ambasadama povodom izjave Saše Jankovića da su strane ambasade i politički moćnici, uz asistenciju pojedinaca u Srpskoj naprednoj stranci (SNS), pokušavali da sruše predsednika Aleksandra Vučića.

- Nisam ni ruski, ni američki čovek, ja sam srpski čovek. Da li sam ja u nekim stranim ambasadama, pa to je smešno, znate šta, svih ovih godina u zavisnosti od politike koju vodite, vas tretiraju na jedan i drugi način. Više je pokrenuta teza da je Socijalistička partija Srbije povezana sa Rusijom.. Naravno da svako ima neke simpatije u odnosu na neke strane zemlje, ali mi smo uvek vodili politiku da se odlučuje u Srbiji - rekao je Dačić.

Na pitanje ko bi mogao da bude u stranim ambasadama i kako se uopšte ulazi u to, Dačić je rekao:

- Strane službe prvo gledaju vaše ponašanje, sa kim se srećete, šta radite, o čemu razgovarate. Možda godi vama kada kažu: "Vi ste pogodni da na primer zamenite Vučića!". Ovde je reč i o ljudima koji se nalaze na ozbiljnim mestima. Ja nisam mogao da dam zdravstveni karton Vučića, jer ga nema, to je mogao da uradi neko ko ga ima. Vi imate 1000 i nešto priskuškivanih razgovora od strane MUP-a. To je zaista jedan državni udar - naveo je Dačić i dodao:

- Ja mislim da on treba sve to da pohapsi, svako ko je radio protiv predsednika Srbije. To je podrivanje društvenog sistema, to treba da se nađe na sudu - rekao je Dačić.

Na koji način funcioniše praćenje?

- Svaka služba bi trebalo da ima razlog zašto bi vas pratili. S druge strane mora da postoji određena pravna regulativa zbog čega se neko prati, ne može bez nadzora državnih organa. Kada je reč o predsedniku, mi smo sada imali situaciju gde je pokušano da se da svemu tome jedna legalnost. Terorizam je odličan razlog kao objašnjenje zbog čega je neko prisluškivan. Sad ako pogledate, tek sada isplivavaju prisluškivani razgovori Slobodana Miloševića. Samo što njega nisu prisluškivale naše službe, nego strane. Ja nisam imao mnogo kontakata sa stranim službama. Ambasade su jedno, a službe su drugo. Ambasade rade za državu, a službe da bi mogle kasnije nekoga da ucenjuju - ispričao je Dačić.

Autor: