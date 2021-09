'VUČIĆ IMA RAZLOG ZA OSMEH POSLE POSETE MERKELOVE' Vesić ocenio uspeh dolaska nemačke kancelarke u Srbiju

''Danima se po beogradskoj političkoj čaršiji spekulisalo šta će Angela Merkel reći Aleksandru Vučiću, zašto je najmoćnija žena sveta izabrala da poseti baš Beograd na kraju svoje šesnaestogodišnje vladavine i kakva je politička simbolika susreta kancelarke Nemačke i predsednika Srbije'', naveo je član Predsedništva SNS i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je istakao da je, kako kaže, bilo je silnih parapolitičkih proroka i vračara koji su avansno likovali, priželjkujući da će moćna liderka Nemačke i EU održati bukvicu predsedniku Srbije, kao što je to učinila pre deset godina Borisu Tadiću koji ama baš ništa nije razumeo ni o međunarodnim odnosima, ni o uticaju Nemačke na globalne geopolitičke odnose u svetu, Evropi i naročito na Zapadnom Balkanu. - Ništa nisu shvatali ni onda, ništa nisu naučili ni danas, iako umišljaju da su sveznajuća elita, pa su čak iskoračili i korak napred. Vređajući i omalovažavajući Merkelovu, izvršili su ritualni kolektivni čin političkog samoubistva. Videlo se ono što većina građana Srbije odavno zna - da niko od ozbiljnih međunarodnih igrača, koji kroje sudbinu sveta, dakle i našu, ne može ni u šali da računa na takve političke amatere. Bilo je tragikomično gledati samozvanog lidera srpske opozicije, gradonačelnika Beograda iz Tadićevog vremena, kako proteruje Merkelevu iz Srbije onako kako je “izbacivao” nedavno kineske vakcine ili vređao ambasadora SAD u Beogradu. Još žalosnije je bilo slušati “generala mrtve vojske”, velikog opozicionog lidera, kako umišlja da on može da bira Nemačkoj novu vlast!? Onako kako misli da vlast u Srbiji ne biraju građanke i građani Crne Trave, Užica ili Beograda već stranci od kojih želi da ga dovedu u fotelju - ukazao je Vesić i dodao:

Angela Merkel je nedvosmileno potvrdila, bez ikakvih ograda, da Aleksandra Vučića smatra neprikosnovenim liderom ne samo Srbije, već i čitavog regiona, iako je reč o političarki koja se nikada ne trudi da se dopadne svojim domaćinima, a ponajmanje da im bez osnova laska. Naprotiv, Angela Merkel uvek sasipa svojim sagovornicima istinu u lice i upravo zbog te njene osobine i istine koje smo čuli u Beogradu, njena poseta i susret sa Aleksandrom Vučićem istorijski su za Srbiju. Ona u Vučuću vidi političara kojem veruje, u čiju reč i politiku može da se pouzda, a ta njena ocena je utoliko važnija, jer je istakla da je prioritet Nemačke da Zapadni Balkan postane deo Evropske unije i da će takvu politiku slediti i naredni nemački kancelar.

Istakao je da Nemačka i Srbija imaju različite poglede o Kosovu.

- Angela Merkel nije insistirala na tom stavu niti bilo kakvom rešenju koje bi ponizilo Srbiju, što je stav Aleksandra Vučića koji je on istakao pred svojom gošćom, insistirajući na razumnom kompromisu koji će obezbediti trajni mir na našim prostorima. Stav Angele Merkel da treba dati prednost ekonomiji pre kompromisa u vezi sa Kosovom i Metohijom javno izrečen u Beogradu trijumf je Vučićeve politike koji se za takav put godinama zalaže u međunarodnoj zajednici. To što je rekla kancelarka Merkel u Beogradu, a što danas možemo da čujemo u Paruzu i Vašingtonu, pre deset godina bilo nezamislivo u međunarodnoj zajednici. Zato Vučić ima razloga za osmeh jer je upornim i strpljivim radom i građenjem ličnih odnosa uspeo da za Srbiju obezbedi nezamislivo - navodi Vesić i ukazuje:

Odabravši Srbiju za oproštajnu posetu sa zapadnim Balkanom, Angela Merkel je pokazala da je naša zemlja ključni partner Nemačke u regionu i visoko na listi njenih spoljnopolitičkih prioriteta. Aleksandar Vučić je lider koji je to razumeo. Ali, za uspostavljanje izuzetnih političkih i ekonomskih odnosa između Beograda i Berlina, čiji je razvoj podsticala i sama Merkelova, kako kroz Berlinski proces, tako i kroz direktnu podršku nemačkim investitorima za ulaganja u Srbiju, bio je nephodan političar kalibra Aleksandra Vučića koji je umeo da predvidi tok događaja u svetu, razume moć i uticaj Angele Merkel i zadobije njene poverenje.

Objasnio je da je Vučić znao da može da ga stekne isključivo kao političar koji drži reč i istovremeno štiti državne i nacionalne interese Srbije. Angela Merkel takvu politiku i takvog lidera poštuje. Na tim principima je šesnaest godina uspešno vodila Nemačku, postavši kancelarka koja je obeležila svetsku politiku.

- Poverenje i poštovanje su dve ključne reči koje definišu buduće odnose Srbije i Nemačke, tim pre kada ih istakne Angela Merkel. Sreća je za Srbiju da je vodi Aleksandar Vučić, čovek i političar sa istim principima i sistemom vrednosti - zaključio je.