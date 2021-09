KRSTIĆ ZA PINK: Ko su ljudi koji špijuniraju zdravstvene kartone građana Srbije? Janković je apsolutno znao da krši zakon! (VIDEO)

Saša Janković dobro zna šta su prava građana i kako se ona štite, pitanje je da li je mislio o tome kada je bio u situaciji da prelistava karton predsednika Srbije, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

Krstić je, komentarišući najnoviju izjavu Saše Jankovića da su stranci planirali smrt predsednika Srbije, a onda i to, da ga režimski mediji izvlače iz konteksta, rekao da Janković vrlo dobro zna šta su prava građana i kako se ona štite, kao i da je samim tim što se našao u situaciji da prelistava karton predsednika Srbije, kršio zakon.

„To je kršenje zakona, čak i da je bio u blizini kada mu je neko otkrivao sadržaj zdravstvenog kartona građanina Srbije. On je to sada spomenuo onako usput, i to je prva skandalozna stvar koja mi prva pada na pamet“, rekao je Krstić.

Kako kaže, pitanje je sada ko su ti ljudi koji špijuniraju, koji nekim kanalima dobijaju kartone građana Srbije, a onda njih stavljaju u nekakv politički kontekst.

„Sada kada povežemo da je taj građanin i predsednik Republike, i da na osnovu onoga što piše tamo organizuju neke službene aktivnosti, i promenu vlasti, dolazimo do nekih drugih slojeva od kojih se čovek naježi“, rekao je Krstić, dodajući da je najgore što to govori zaštitnik građana koji zna šta se sme a šta ne.

Mario Spasić, novinar, rekao je da postoje tri zakona koja štite te podatke, i dolazimo do važne stvari a to je da se neko bavio medicinskim podacima predsednika Srbije.

„Pitanje je zašto je Janković ćutao, zašto se do sada nije oglašavao sa tim. Da li je imao ideju da učestvuje u tome?“ , rekao je Spasić.

Dejan Vukelić, glavni urednik portala Objektiv.rs, rekao je da su pojedini zapadni ambasadori uticali na odabir vlasti u ovoj zemlji i iz ovog slučaja se vidi da samo u jednom nisu uspeli to da urade, a to je predsednik Aleksandar Vučić.

„Mislim da nisu tražili uvid u njegov karton da bi čekali da se nešto desi, već da lociraju slabe tačke i da nešto učine kako bi pospešili komplikacije“, rekao je Vukelić.

Ističe da je Janković izneo na svetlo dana političku bombu koja će odjeknuti celim regionom i koja će pokazati kako se biraju vlasti u okolnim zemljama.

„Zapadne diplomate sprovode politike svojih zemalja i kada promovišu svoje interese van svoje zemlje mislim da im demokratija nije najvažnija stvar na svetu“, rekao je Vukelić.

