'NE MOŽETE LJUDE U SRBIJI DA PREVARITE' Vučić: Postoji samo jedna istina, a to su rad i rezultati! Naša zemlja je danas USPEŠNA! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije je večeras u direktnom uključenju u program TV Pink odgovorio je Zoranu Milanoviću, Milu Đukanoviću i prokomentarisao izjavu Saše Jankovića koja je uzburkala javnost.

Podsetimo, Vučić boravi u zvaničnoj poseti Turskoj, gde se sutra sastaje sa predsednikom ove zemlje Redžepom Tajipom Erdoganom.

Vučić se na početku intervjua za TV Pink, pre svega osvrnuo na komentare iz regiona na posetu nemačke kancelarke Angele Merkel.

- Nemačka je najveća evropska sila, nama je najveći spoljnotrgovinski partner. Nemačka kancelarka je naveća spoljnopolitička politička figura u evropi. Ja sam joj zahvalan na podršci koju je pružala Srbiji i Zapadnom Balkanu. To je jedna od najvažnijih stvari. Nemačka je politički najmoćnija zemljau Evropi, stavovi Merkel su važni, zadovoljan sam njenom posetom i podrškom koju nam pruža - rekao je Vučić i dodao:

- Srbija je na dobrom putu, Srbija napreduje, mi imamo dobre rezultate!

- Očigledno je da Srbija nešto mnogo dobro radi. Čim svima smetamo. I to što je Đukanović rekao da sa mnom ne želi da razgovara, ja sa svakim želim da razgovaram. Milo Đukanović bi želeo da gradi svoju zemlju a da nema Srba. On bi želeo da svoju zemlju gradi da Srba neće da bude, ako ništa drugo da prvo nemaju politička prava, a onda će da im oduzme crkvu i sve ostalo - navodi Vučić komentarišući dešavanja u Crnoj Gori.

- Ne zanimaju me ni Milanović ni Đukanović, ništa nas njihovo ne zanima, samo prava srpskog naroda - kaže Vučić.

- Ja ništa lično nemam ni protiv koga. Ja neću ni večeras protiv njih da govorim. Ja imam protiv politike koja se vodi da srpski narod ne opstane.

Predsednik je rekao da je politika Mila Đukanovića takva da bi Crnoj Gori da Srbe svedu na etničku grupu!

- Napadaju me svaki dan. Očiglednoo da Srbija ima velike napretke čim ne prestaju da napadaju. MIlo Đukanović bi želeo da gradi svoju zemlju a da nema Srba. Onda će da narodu oduzme Crkvu, pa pravo da se nazivaju Srbi - rekao je predsednik na početku.

- To što Đukanović kaže da ne želi sa mnom da razgovara je njegov problem, ja sa svima želim da razgovaram. On bi da gradi zemlju bez Srba. Smislili su trik da za popis naprave poseban odeljak nacionalnost, a posebna etnička grupa.

- Ja ništa lično nemam ni protiv koga. Ja neću ni večeras protiv njih da govorim. Ja imam protiv politike koja se vodi da srpski narod ne opstane.

Predsednik je istakao da ne želi da komentariše napade Milorada Pupovca na njega iz Hrvatske.

- Ne želim to da komentarišem uopšte - kaže Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na učestale napade medija iz regione na njega tokom proteklih nedelja.

- Poslednjih dana je u crnogorskim medijima samo jedna tema, a to sam ja. Pa sam ja kriv za Cetinje. A dobio sam poziv da idem tamo, ali nisam. Samo sam čestitao mitropolitu Joanikiju, i nikoga nisam povredio. Osim toga što sam govorio o srpskog pravoslavnoj crkvi, a ne samo pravoslavnoj crkvi. To oni žele, da tamo postoji samo pravoslavna crkva, pa da na taj način brišu Srbe. A onda je krenula žestoka kampanja iz Zagreba. Oni žele da Crna Gora bude pod njihovom dominacijom i uticajem - rekao je predsednik.

- Imam samo jednu jasnu i preciznu poruku - Srbija će nastaviti da se bavi svojom ekonomijom, svojim napretkom, svojim rastom, Srbija će svima da pruža ruku i da želimo najbolje odnose i sa Crnom Gorom i sa Hrvatskom - navodi Vučić.

O Bakiru Izetbegoviću

- Mislim da su vakcine potpuno fer. Mislim da je jedan spašen život u Sarajevu i više neg dovoljan da mi pošaljemo vakcine. Ja apelujem na naše tužilaštvo da stupe u kontakt sa bosanskohercegovačkim tužilaštvom i da se tu ostvari saradnja. Ja mislim da je naš dogovor sa Bošnjacima od istorijskog značaja, dogovor sa Bošnjacima nam je preko potreban - navodi Vučić.

- Mi želimo dobre odnose sa BiH, ali nemojte nam zamerati što najviše volimo Republiku Srpsku, kao što mi vama ne zameramo što volite Sjenicu i Novi Pazar. Ja sam za politiku budućnosti - rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da je za dobre odnose potreban i efikasan dihjalog.

- Mi Srbi moramo da razumemo bol Bošnjaka, ali i oni moraju da pokušaju da razumeju nas. Mi u budućnosti moramo da imamo bolje odnose i sa Hrvatskom. Srbi su najmanje omiljeni narod u Hrvatskoj kada pogledate ankete. Mi to moramo racionalno da posmatramo i da vidimo koji su naši zajednički interesi - rekao je Vučić.

O izjavi Saše Jankovića

- Saša Janković je govorio istinu, i govorio je tačno ono šta se zbivalo. Mi dobro pratimo šta rade strane službe, onako kako one prate i naše službe. Mi znamo da oni nisu oduševljeni brzim napretkom Srbije. A što bi se neko radovao bržem napretku Srbije od recimo Crne Gore ili Hrvatske - upiao je Vučić.

Predsendik je na prostom primeru objasnio to zašto mnogima smeta uspeh Srbije:

- Evo da vam navedem primer: 2014. godine ukupan BDP Srbije je bio 32.9 milijardi evra. U isto vreme u Hrvatskoj njihov BDP je bio 48. milijardi evra. I jedni i drugi ove godine završavamo sa 52. milijarde. Zašto bi to neko voleo. Najlakše im je da pišu da sam ludak ili četnik, iako mi niko nikada nije bio četnik, stradali su samo zato što su Srbi. Dakle, jel to smisao. Šta je u stvari to što vi tražite svim tim napadima na takav način. I to što Srbija više nije prva u košarci ili fudbalu, već u ekonomiji - rekao je Vučić, i dodao:

Predsednik se osvrnuo na posetu Turskoj rekavši da i večeras ima radnu večeru sa turskim investitorima.

- Turska je veliki igrač, mnogo jači od nas. Često se čujem sa Erdoganom. On je čovek koji je veoma pažljiv, i uvek pozove. I kada se Vukan rodio, i kada su postojali problemi sa zdravljem. Turci vode računa o tome - rekao je predsednik.

- Mi moramo da radimo, moramo na sebe da se oslonimo i da guramo zemlju napred. Rad je taj koji donosi razliku, zato nam treba još više fabrika - kaže Vučić i dodaje:

- Oni pokušavaju da sklone mene, ne zato što sam lep ili pametan, već zato što su razumeli da je pitanje rukovodstva izuzetno važno. Ja ću vam reći nešto što sam naučio. Stari Bin Zajed, čovek koji je ujedinio emirate, otišao je u posetu Libiji 1974. godine. Izašao je iz aviona, poljubio arapsku zemlju, i rekao da se nada da će njegova zemlja izgledati jednom kao Libija, koja je tada bila razvijena zemlja. I pogledajte kako danas izgledaju Emirati, i kako izgleda Libija. E to vam je uspeh rukovodstva, i ljudi koji sanjaju velike snove. E zato im ja smetam - rekao je predsednik Vučić.

- Videli ste kako su strašno napali pokojnog patrijarha Irineja. Pa da sam ja tako nešto rekao o Božaniću nastao bi haos. A oni Stepinca pretvaraju u sveca, a patrijarh Irinej im je zločinac. Uskoro će i patrijarha Porfirija krenuti da napadaju - navodi predsendik Srbije.

O izborima

- Dobro je da ima što više izbornih kandidata. Svima želim mnogo uspeha i dobru trku - rekao je Vučić.

- Miloš Jovanović je ozbiljan čovek, Boško Obradović je rekao ono što svi o sebi misle. Mi ćemo da kandidujemo onoga ko ima najveću šansu da pobedi. Dobro je da bude izborna utakmica što bolja. Ja se nadam da će u sklopu kampanje Vladimir Vuletić pristati na poligraf, i da kaže kakve je odnose imao sa maloletnim dečacima - naveo je Vučić, pa govorio o sutrašnjoj sednici GO SNS.

Vučić je ukazao na to da će se na sednici SNS sutra govoriti o pripremi za republičke parmalentarne i predsedničke izbore.

- Mi smo imali konstruktivan sastanak. Nisam saglasan sa svim. Oni žele vlast i da ih narod voli, što nije tako lako. Ja stvarno ne znam šta su oni mislili. Čak je i Veselin Simonović rekao da je razlog za neizlazak na izbore bila slabost opozicije, a ne izborni uslovi. Ne možete ljude u Srbiji da prevarite.

- Miloš Vučević vodiće sutrašnju sednicu SNS. To što je Saša janković izjavio je istorijski bitno za našu državu, to će ući u naše udžbenike. To nije pitnaje da li će meni da otkaže srce ili neće. Prenebregavate sve ono drugo - kako da uđeš i da budeš blizu Vučića, a mi ćemo ti reći kako da ga smeniš. On je pokazao dozu ljudske časti jer je to odbio:

- Ne plašim se otkazivanja srca, a tek ne toga da li će neko da me smeni.

Predsednik je rekao da ljudi danas vide rezultate.

- Kako da ne budem zadovoljan kada vidim koliko se radi u Srbiji. Uvek mislim da moramo više i bolje, i da guramo još više i još bolje. Ljudi koji su mi govorili najgore o Beogradu na vodi sada jure stanove u Beogradu na vodi. Bili su potrebni ogroman trud, rad i hrabrost da bi Srbija danas bila tu gde jeste - uspešna - rekao je Vučić.

O obeležavanju Dana srspke zastave i nacionalnog jedinstva.

- Pesma Pukni zoro je bila divna, kao i sve koje su puštane. To što je gospođi Malešić to smetalo meni nije jasno. Ali to je sve bilo smišljeno unapred kako bi se iskoristilo za napade na Srbiju i mene - rekao je predsednik.

- Postoji samo jedna istina, a to su rad i rezultati. Ono što je važno, to je šta ostaje iza vas. To je velika stvar - rekao je Vučić.