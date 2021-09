'OTIŠAO JE DUŠAN IVKOVIĆ, VELIKI ČOVEK' Predsednik Vučić poslao snažnu poruku sa komemoracije

Predsednik Srbije održao je govor na komemoraciji proslavljenom treneru i među prvima se upisao u knjigu žalosti.

- Otišao je Dušan Ivković, veliki čovek, ali njegovo delo je večno. Srbija mu je zahvalna - napisao je predsednik Srbije na Instagramu.

Nakon upisivanja u knjigu žalosti, predsednik Vučić se poklonio pred Dudinom fotografijom.

- Uvaženi članovi porodice, gospođa Neno, Petrem Pavle, nemam ja šta ja o biografiji Dude IVkovića da dodam. kao predsednik Srbije ponosan sam što je Srbija imala takvog čoveka i što će imati takvog čoveka. Ponosan sam iako je fizički velikan otišao, on nikada neće otići iz Srbije niti će ga neko zaboraviti. I to ne zato što su to kurtoazne reči, već sve medalje isav uspeh koji je zaslužio Duda Ivković. On je mnogo toga ili sve ono što mnogi od nas nisu, on je istovremeno i veliki gospodin i beogradski mangup. Ostavio je još nešto i to nisu Krst i Radnički i samo u dve reči, iako u mnogo čemu nismo bili saglasni, jednom sam video koliko je ozbiljan, odgovoran i posvećen čovek, na kraju ono što je najvažnije, nećete ga videti više, ali on će uvek biti tu, iza njega ostaju velika dela, budite ponosni na svog oca i supruga. Srbija ga zaboraviti neće i neka mu je večna slava - rekao je predsednik Srbije.

Komemoracija povodom smrti Dušana Dude Ivkovića organizovana je u Skupštini Srbije.