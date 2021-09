PREDSEDNIK VUČIĆ O SRAMNOM PONAŠANJU PRIŠTINE: Ponosan sam na Srbiju danas koja brine o svom narodu - SUTRA ĆEMO IZAĆI SA NAŠIM MERAMA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije iz zgrade Generalnog sekretarijata sa Andrićevog venca i komentarisao današnja dešavanja na ko severu Kosmeta.

Predsednik je na početku obraćanja kazao istakao da Priština planira pokrete na sever pokrajine KiM i podsetio da je to jedan od najbrutalnijih upada sa dugim cevima i više od 350 pripadnika oružanih snaga.

- Danas je jedan od najtežih dana za naš narod na Kosovu i Metohiji. Nije to pitanje neke dramatizacije, ali je situacija zaista obzbiljna i teška. Želim da vas obavestim da smo mi još sinoć znali da Priština planira pokrete svojih snaga na sever Kosova, i da su jutros oko šest sati prešli na sever Kosova i to je po šesti put da su ušli. Snajperisti su postavljeni na nekoliko mesta, duge cevi. Snajperisti su pokrivali kuće mladih Srba koji bi se mogli protiviti njihovim protivpravnim akcijama - rekao je Vučić, dodavši da ih je Beograd upozoravao da to ne čine.

"Problem je ako naiđu vozila vranjskih tablica. Evo, naišlo je vozilo Hitne pomoći, oni su ga zaustavili i skinuli tablice. Skinuli tablice jedne suverene države. I onda su krenuli da demonstriraju silu", rekao je Vučić.

- Mi smo imali dva sporazuma, iz 2011. i 2016. To su 4 dogovora o slobodi kretanja. Suština je da se radi o takozvanim KS tablicama, kojima je produžavana važnost od 2011. do 2016, pa onda do 2021. Osnovna obaveza Prištine je bila formiranje ZSO - naveo je.

Predsednik je istakao da je Srbija 2013. godine potpisala Briselski sporazum kako bi se situacija na KiM stabilizovala.

- Imali smo dva sporazuma iz 2011. i drugi iz 2016. godine. To su sporazumi o slobodi kretanja. Radi se o takozvanim KS tablicama kojima je produžavana upotreba. Za sve to vreme, osnovna obaveza Prištine je bila formiranje Zajednica srpskih opština. Problem je nastao kada su jutros naišle tablice sa srpskim registracijama, oni su počeli da skidaju te tablice. A to nigde ne piše, ni u jednom dokumentu. Rešili su da sve to provedu kroz silu, ceo dan su na prelazima sprovodili silu. Mi 2013. potpisujemo Briselski sporazum. Reći ću vam detaljno šta sve nije ispunjeno.

- Priština je na poslednjem sastanku o Dijalogu poručila da sa nama neće da razgovaraju ni o čemu osim o nestalima. A kada smo krenuli da razgovaramo o toj temi, rekli su da neće ni to. Saopštili su nam da nisu zainteresovani jer ono što su obećali nisu u stanju da ispune. Od nas su tražili da istražimo 22 lokacije, mi smo istražili 22 lokacije. Mi smo od njih tražili 9 od 10 lokacija da istraže, oni su odbili. Zamislite, oni ne mogu da prihvate da razmenimo kosti lica koji su identifikovani. Ono što je najgore u svemu tome, jeste činjenica što u Evropi kažu pozivamo dve strane. Ja sam kasnio na konferenciju jer sam imao razgovor sa Boreljom. Ja sam odbio neke predloge, jer jednom mora da se zaustavi - rekao je Vučić.

Predsednik je objasnio i ukazaona to šta su sve vlasti prištine izbegle da usvoje iz Briselskog sporazuma.

- U jednom trenutku Briselski sporazum je za njih Sveto pismo, a u drugom je ništa jer ih baš briga za Srbe. Zamislite da vi šaljete neku vojsku i policiju da nešto rade na teritoriji jedne opštine. Pa šta to govori o vama. Priština je sve uradila da se ne formira policija za Sever Kosova, za koju je potrebno da postoji ZSO, ali ZSO ne postoji već osam godina jer Prištini ne pada na pamet da se to uradi. Srbi moraju da ćute i da trpe. Neću više nikome ništa da ućutim, svaki dan ću narodu da govorim šta radite - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao kako je danas izvršen najbrutalniji napad sa 350 do zuba naoružanih pripadnika policije.

- Dogovorili smo da se formira regionalna policija Sever - sa 96 odsto Srba. Ali ZSO predlaže komandira, a ZSO ne postoji! Mi osam godina ne možemo da formiramo direktorat policije zato što ne postoji ZSO. Protiv mene se poslednjih deset dana vodi hajka u regionu. Neću više da ćutim. Sve ću narodu da kažem. Danas najbrutalnije do sada, 350 naoružanih došlo tobož da budu saobraćajna policija za skidanje tablica - navodi Vučić.

- Oni sada žele da oduzimaju svima iz ostatka Srbije registarske tablice. Njih baš briga za Sporazum nikakvo pravo nemaju da pričaju o tome. Nisu sproveli administrativno razgraničenje Suvog dola gde živi oko 300 srba. Već više od pet godina odbijaju da upišu manastir Dečane u katastar vlasništva na 24 hektara. Suština je da oni ne rade ništa po pitanju formiranja Zajednice srpskih opština - objašnjava predsendik.

- Srpske kompanije još nisu licencirane. To su nedvosmislene stvari. I oni znaju da to moraju, ali neće. Vi ni ne znate, ovde je pre neki dan bio prištinski ministar, radio svoj posao. A kad Petar Petković treba da ide, e onda ne može, kažu da je davao loše izjave, koje se nisu svidele njegovom visočanstvu Kurtiju. Ovo su samo neke stvari koje gaze svakog dana - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je sramno to što dovode naoružane snage protiv običnog srpskog naroda.

- Ukoliko se nastavi ugrožavanje imovine i života Srba na Kosmetu pozvaćemo KFRO i NATO da reaguju, ali nešto popout pogroma Srba kao 2004. godine nećemo dozovliti. Mi želimo kompromis i uvek razgovamao o svemu - kaže Vučić.

"To vam je kao da uđete u piljaru i dogovorite sa prodavcem da ih kupite za 1.000 dinara. Onda on uzme pare, a ne da vam pomorandže. Tako se ponaša Priština. Izjava Euleksa je smešna. Kažu da će da intervenišu na poziv kosovske policije. Koga ćete još da pozovete protiv nenaoružanih Srba? Hoćete i NATO?"

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je istakao da Srbija nema saznaja ko je davao instrukcije Prištine da povuče današnji potez.

- To Lajčak sigurno nije inicirao. Gotovo sam siguran da nisu srećni zbog ovakvog poteza Prištine. Mi smo branioci istine, i ako nešto treba da kažemo Zapadnom svetu mi ćemo im reći, ali kao prijatrlji. Svi oni koji su priznali Kosovo žele da Srbija ne postoji na Kosovu. Nemam saznanja da je neko davao instrukcije Prištini danas. Mi smo branioci istine, i ako treba da kažemo nešto Zapadu mi ćemo im reći, ali nećemo ih tretirati kao neprijatelje, mi smo njihovi prijatelji, ali uvek tražimo istinu. Svi oni koji su priznali Kosovo ne žele sa Srbijom eksalaciju, ali ne žele da Srbija tamo postoji. Neki su pažljivi, racionalni, poput Angele Merkel, a neki nisu - kazao je predsednik.

- Smisao dijaloga Beograda i Prištine ne vidim u ovom trenutku - rekao je Vučić.

- Vi znate koliko se zovem za otvorenost svih granica, administrativnih linija u regionu zato što smatram da ekonomije u regionu treba da se povezuju. Briselski sporazum mora biti sproveden u delo ili on više ne postoji - rekao je predsednik.

Kada je u pitanju politička siuacija uSrbiji Vuči je istakao da je situacija takva da nimalo nije laka.

- Gade mi se ljudi koji su protiv srpske otadžbine i protiv srpskog naroda i uvek će da nađu krivca u Srbiji za bilo šta. Prezirem takve ljude - kaže Vučić.

- Bezberoj puta smo pokretali pitanje oko automobilskoh tablica. Ja sam tu jedini koji sam u tome. Ja sam prisutan sve vreme, od 2012. godine sam utome, ne postoji niko koje u dijalogu prisutan tu devet godina. Mi upozoravamo predstavnike EU o ovome. Suština je da je sve to izvučeno iz Briselskog sporazuma, oni izvukuo ono što im se dopada, a ono što je suština i srž ne rade, a to je realizacija ZSO - rekao je Vučić.

Kako je rekao Srbi nisu kukavice.

- Ja sam ponosan na naš narod na Kosovu i Metohiji. Ponosan sam na Srbiju danas koja ume da brine o svom narodu - istakao je Vučić.